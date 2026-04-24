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李乾龍案出動「黑金組」偵辦　是保護神還是奪命符？

我們想讓你知道…這究竟是一場針對受害者的國家級保護？還是司法機器正屏息以待，準備進行一場「被害人轉被告」的政治圍獵？

▲。（圖／記者徐文彬攝）

▲​國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器、接獲恐嚇信，這本該是一起單純的治安事件，卻在短短 24 小時內急轉直下，演變成一場法律與政壇的「深水炸彈」。（圖／記者徐文彬攝）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

​國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器、接獲恐嚇信，這本該是一起單純的治安事件，卻在短短 24 小時內急轉直下，演變成一場法律與政壇的「深水炸彈」。

​令人玩味的是，當事人李乾龍喊著「不願提告」，警方卻異常積極地「主動報請」指揮；更有甚者，新北地檢署祭出的不是一般偵查組，而是威名赫赫、專辦重大官商勾結與組織犯罪的「黑金專組」。

這不禁讓人質疑：這究竟是一場針對受害者的國家級保護？還是司法機器正屏息以待，準備進行一場「被害人轉被告」的政治圍獵？

大砲打小鳥？　黑金組介入的「不對稱邏輯」

在台灣司法實務中，「黑金專組」檢察官手握重兵，對付的是動輒數億的洗錢、跨國詐騙或結構性貪腐。如今，為了李乾龍車上的一顆追蹤器，檢方竟大動作分「他」字案由黑金組接手。

​這釋放出一個極其危險且曖昧的訊號：檢方掌握的情資，恐怕遠超乎社會大眾目前所見。

​若僅僅是恐嚇與妨害秘密，一般偵查組綽綽有餘。一旦動用「黑金」二字，意味著檢方懷疑這背後牽扯的不只是單純的騷擾，而是涉及「金權交易」、「組織犯罪」或是更深層的「政治對價」。這種「大砲打小鳥」的布局，若非案情極度複雜，就是醉翁之意不在酒。

法律的雙面刃　從被害人到被告的距離

律師陳君瑋精準地點出了一個讓政界背脊發涼的法律邏輯：「非告訴乃論」的介入。

李乾龍身為受害者不提告，本是想息事寧人，但這反而給了檢警「主動切入」的法源空間。當檢方以「恐嚇」或「妨害秘密」切入調查時，為了釐清「為什麼要裝追蹤器？」以及「恐嚇信的動機為何？」，偵查的範圍將會無限上綱。

​資金往來？私人通訊？​政商網絡？​一旦調查開啟，所有與該追蹤器軌跡相關的接觸者、背後的對價關係都會被攤在陽光下。司法實務上，許多弊案的開端往往是一個看似無關的引信。若檢方在調查過程中發現受害者本身亦涉及不法情事，受害者隨時可能在筆錄做完的那一刻，身分從「證人」或「被害人」直接轉為「被告」。這不是恐嚇，這是血淋淋的司法常態。

政治深水區　李乾龍案背後的權力陰影

​李乾龍身為國民黨核心要員，此時正值政壇動盪期。座車被裝追蹤器，可能是政敵的監視，也可能是內部矛盾的具體化。然而，當國家機器以最高規格介入，這起案件的定調權就不再李乾龍手中，而在司法與執政當局手中。

我們必須嚴厲看待這種「司法介入政治爭端」的趨勢。如果這是一起單純的治安事件，請給受害者應有的隱私與保障；但如果這是一場假借司法調查之名，行政治探底之實的行動，那將是對台灣民主法治的最大諷刺。

​結語　司法不應成為政治的「顯微鏡」

​李乾龍案目前處於「他」字案階段，這是一個法律上的「灰色地帶」——可大可小，可進可退。

我們期許司法機關能秉持行政中立，不要讓「黑金組」成為政治鬥爭的打手。同時，身為公眾人物，李乾龍也必須面對這場司法風暴的檢驗。是真被害，還是案外案？在檢察官翻開底牌前，這場戲才剛剛開始。

但有一點可以確定：當黑金組出動的那一刻，這顆追蹤器追蹤的，恐怕已經不只是李乾龍的座車，而是整個國民黨與當前政局的敏感神經。

▼當黑金組出動的那一刻，這顆追蹤器追蹤的，恐怕已經不只是李乾龍的座車，而是整個國民黨與當前政局的敏感神經。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼。（圖／記者陸運陞翻攝）

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