解讀模里西斯「取消航權」羅生門

▲非洲三島國取消賴清德專機飛航許可。（圖／）（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

●張競／中華戰略學會資深研究員

賴總統原訂台灣時間22日啟程前往史瓦帝尼，但是因為塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。

由於賴清德總統出訪受阻，指稱前述三國突然取消飛航許可；但是依據中央社當（22）日以「賴總統出訪史瓦帝尼受阻 模里西斯據稱不願危及與中關係」為題報導內容提及：

「塞席爾和馬達加斯加主流媒體對此事未見顯著報導，但模里西斯「快訊報」（l’express）今天引述法新社報導賴總統行程被迫延後，並指出總統府秘書長潘孟安提及前述3國無端取消飛航許可，實際原因是中國以經濟脅迫等手段強力施壓。

快訊報寫道：『一名消息人士向我們證實，稱模里西斯當局沒有批准任何許可。』」為查證中央社前述報導，經對比模里西斯「快訊報」（l’express）https://lexpress.mu/s/le-mutisme-de-maurice-intrigue-557095

其確實在報導中表示：”Toutefois, mardi, le 21 avril, une source gouvernementale a affirmé qu’aucune autorisation de survol n’avait été accordée par Maurice.”看來確實是表達出，模里西斯政府從未批准過賴清德總統專機過境，顯然是與潘孟安祕書長所宣稱突然遭致三國取消專機飛航許可存在落差；但此種羅生門究竟是如何產生的呢？

其實此事浮上檯面當日，我就在臉書貼出這三國所主管飛航情報區所涵蓋區域，當時還呼籲大家趕快惡補相關資訊。但在當時我就注意到假若要前往史瓦帝尼，基本上絕無可能要「同時」穿越馬達加斯加所主管之FMMM飛航情報區、塞席爾所主管之FSSS飛航情報區以及模里西斯所主管之FIMM飛航情報區。

若是希望前往史瓦帝尼，最正常飛航途徑只需要穿越其中兩個飛航情報區，依據此處所附上中國國際航空從深圳飛往約翰尼斯堡CA867班機飛航航跡，其實也只要通過塞席爾所主管之FSSS飛航情報區以及馬達加斯加所主管之FMMM飛航情報區；完全與模里西斯所主管之FIMM飛航情報區無關。

因此模里西斯媒體所宣稱，該國民航主管機關從未批准過賴清德總統專機過境申請，確實是有其可信度。而且該國媒體會如此明確澄清，顯然是潘孟安祕書長所宣稱塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，讓其覺得是無端受到流彈波及，所以才有必要將事實說清楚講明白。

最後還是要提醒，西方國家運用封鎖空域飛越航權，作為政治施壓與封殺手段是家常便飯；英國駐臺代表包瓊郁(Ruth Bradley-Jones)出面譴責這三國，這真是馬不知臉長，不妨去查一下當初俄烏衝突後，英國禁止俄羅斯民航班機飛越與進入其所轄空域，到今天還沒有恢復。當初西方國家為圍捕史諾登時，難道沒有用過取消航權這些手段嗎？反正西方國家州官放火是家常便飯，面對非洲國家還是頤氣指使，我們也不要感到意外。

▲▼賴清德出訪史瓦帝尼受阻，民進黨團高喊「支持台灣，走向世界」。（圖／記者李毓康攝）

我個人認為，當初賴清德總統專機原本應該沒有向模里西斯申請飛越FIMM飛航情報區，但是當飛越塞席爾所主管之FSSS飛航情報區以及馬達加斯加所主管之FMMM飛航情報區突然被取消後，臨時應變向模里西斯申請飛越其所主管之FIMM飛航情報區，結果踢到鐵板，但在最後對外公開說明狀況時，不分青紅皂白，遣辭用字粗糙讓流彈波及模里西斯，或許才是此事最可能真實原貌。

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