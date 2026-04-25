沈伯洋的外溢海嘯　綠營要慎防

▲代表民進黨角逐2026台北市長的可能人選沈伯洋，近期頻走市政行程。（圖／記者李毓康攝）

●單厚之／資深媒體人

民進黨立委沈伯洋參選台北市長的態勢已經越來越明朗。可望成為下屆民進黨台北市黨部主委的吳沛憶日前陪沈伯洋到市議會拜訪多位黨籍議員，並公開表態支持沈伯洋參選，甚至還說沈伯洋學者出身、非典型政治特質「跟蔡英文很像」；民進黨政策會執行長吳思瑤也多次稱讚沈伯洋是「強棒中的強棒」，自己將會全力協助沈伯洋打一場「有水準、高品質」的選戰。

沈伯洋是綠營不得已的選擇

找沈伯洋參選是民進黨不得已的選擇，行政院副院長鄭麗君沒有意願，台美貿易談判後續還有不少問題要解決，又冒出行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣霸凌案，還有最新的開放發芽馬鈴薯進口風波。媒體報導，民進黨也考慮過其他人選，但要不就是當事人沒意願，要不就是黨內看不上。而沈伯洋至少可以凝聚深綠選票，讓基本盤不至於散掉。

民進黨的考量不能說錯，但卻只從綠營甚至深綠的角度出發，見樹不見林，也過於小看了沈伯洋的「外溢」效應。

《美麗島電子報》最新的「2026新北市長選舉選情民調」顯示，國民黨李四川和民進黨蘇巧慧的民調僅差1％（35.5％：34.5％），而且認為蘇巧慧適合擔任新北市長的比例還高於李四川，新北市民雖然對侯友宜執政的滿意度達64.5％，卻有37.9％希望換黨執政，希望讓國民黨繼續執政的只有32.0％。

▲最新民調顯示，蘇巧慧、李四川民調僅差1%，且侯友宜的高滿意度無法轉移，近四成希望換黨執政。（圖／記者林敬旻攝）

這樣的結果出乎多數人的想像，很難理解李四川為何這麼快就被追上，更難理解為何市民對國民黨執政有高滿意度，卻又想要換黨執政。只能說是蘇貞昌在新北的根基夠深、蘇巧慧個人努力有成，而起跑較慢的李四川個人魅力和團隊都有待加強。

但等到民進黨確定提名沈伯洋之後，這樣的態勢必然會發生變化。沈伯洋和已經被民進黨提名選桃園市的前法務部次長黃世杰都是二軍，對蔣萬安和張善政無法起到牽制的作用，蘇巧慧必將面臨三面夾擊的處境，蘇巧慧不僅是跟李四川選，也還要跟蔣萬安、張善政、侯友宜選。

沈伯洋的問題不僅僅是太弱，更大的問題是他可能造成的負面外溢效應到底有多大、多遠？

綠營不應小看沈伯洋的外溢效應

沈伯洋明顯知道自己的問題，所以不僅避談統獨、統戰議題，還開始分享打球、去兒童新樂園等生活日常，試圖要改變人設。日前曹興誠舉辦「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」專題演講，沈伯洋原本要出席和曹興誠對談，是兩人大罷免之後首次合體，沈伯洋也臨時缺席。

沈伯洋想躲曹興誠，曹興誠卻不放過他，當場稱讚沈伯洋是綠營不二人選，「射蔣萬安不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以了」，還替沈伯洋下戰書，要蔣萬安和沈伯洋公開辯論，認為兩人面對面，印象通通會反轉。

▲沈伯洋與曹興誠在「大罷免」一役連結甚深。（圖／記者李毓康攝）

曹興誠的力挺，喚起了民眾對於「大罷免」的回憶。人民已經用選票否決了沈伯洋和曹興誠，賴清德和民進黨卻又再一次把沈伯洋的頭像放到選票上。這不僅是對所有曾參與大罷免投票選民的公然挑釁，也再一次挑戰選民對民進黨的耐心和底限。

沈伯洋試圖洗人設，但其人設早已固化，就連剛加入民進黨的前立委陳柏惟都「稱讚」沈伯洋「右手拿CIA資金，左手拿中共的錢」、「我TM還不投爆！」沈伯洋過去的經典語錄堪稱罄竹難書，從各種第五縱隊到「A片監控論」，隨便都能做出幾百個梗圖，沈伯洋自己網站的「闢謠專區」就洋洋灑灑寫了10幾條。

民進黨年底選舉的主軸必然是「抗中保台」，沈伯洋乍看是完美符合這個主軸，但沈伯洋的人設太過鮮明、太容易被標籤化，最終很可能取代這個主軸，或成為這個主軸的「肉身象徵」。當沈伯洋＝「抗中保台」、不投沈伯洋＝不愛台灣時，最終會是一個怎樣的結果？

綠營應慎防外溢變海嘯

2014年台北市長選舉就是最好的例子。從綠營的角度來看，2014年「九合一」選舉的大勝，是柯文哲的旋風，但從藍營的角度來看，則是連勝文的負面外溢效應。

2014年「九合一」選舉是318太陽花運動的延長賽，當時太陽花運動雖然蔚為風潮，但社會上建制派、反對太陽花的力量其實也不小。國民黨提名連勝文參選台北市長，讓他變成了建制派的代表，結果就是「反太陽花＝藍營權貴」，不僅無法吸納中間選民，就連藍營基本盤都保不住。

當年國民黨執政縣市從選前的3都12縣市，墜落到1都5縣，原本外界認為穩連任的桃園市長吳志揚以3萬票之差意外落馬；原本想要挾著大勝餘威進軍2016大位的新北市長朱立倫，只贏了游錫堃2萬多票；爭取連任的台中市長胡志強大輸林佳龍超過20萬票；台南市長賴清德大贏對手45萬票、得票幾乎是對手的3倍。

雖然目前看來，綠營的選情比藍營來得樂觀許多，但沈伯洋的外溢效應，是影響年底選情的最大變數，不僅會讓「抗中保台」的主軸綁手綁腳，稍有不慎就可能變成「海嘯」，波及全台的選情。

▲立委沈伯洋「抗中」標籤鮮明，遭中國列入全球通緝黑名單。（圖／記者湯興漢攝）

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