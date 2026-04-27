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「逐顆檢查」是官場笑話還是食安神話？　農業部別拿國人健康當試驗品

我們想讓你知道…我們不反對進口，但我們反對「標準縮水」；我們不反對貿易，但我們反對「拿健康換方便」。請農業部收回那些不切實際的政治口水，回歸邊境查驗的初心：有風險，就拒絕；有疑慮，就退運。

▲ 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲行政院長卓榮泰在立法院金口一開，農業部長陳駿季隨即補上執行細節——若邊境發現發芽馬鈴薯，業者提改善計畫，整櫃拉到工廠，在農業部「監督」下由業者派人「逐顆檢查」 。（圖／記者劉耿豪攝）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

最近，農業部針對美國進口加工馬鈴薯的檢疫爭議，拋出了一個堪稱「世界奇觀」的解決方案：「逐顆檢查」。

行政院長卓榮泰在立法院金口一開，農業部長陳駿季隨即補上執行細節——若邊境發現發芽馬鈴薯，業者提改善計畫，整櫃拉到工廠，在農業部「監督」下由業者派人「逐顆檢查」。這番話聽在基層檢疫人員與廣大消費者耳中，與其說是吃下一顆定心丸，不如說是聽了一場邏輯崩壞的荒謬劇。

數字的魔幻力量　逐顆檢查是體力活還是政治口水？

我們要問的第一個問題很簡單：物理上可能嗎？進口加工馬鈴薯是以「噸」為單位，一貨櫃動輒數萬顆馬鈴薯。若要做到「逐顆」，從輸送帶的速度、人員眼力到疲勞程度，這需要耗費多少人力成本？農業部宣稱「檢疫人員負責監督，業者派人選別」，這邏輯更是滑天下之大稽。

如果邊境查驗的本質是「攔截風險」，那麼當風險（發芽）已經發生時，該批號產品理應退運或銷毀。現在政府卻開了後門，允許「先入境、後補考」，且補考的考官是政府，動手翻考卷的卻是「考生自己（業者）」。這究竟是嚴格把關，還是行政怠惰下的權宜之計？

龍貓巴士般的「邊境延伸」　法律防線的潰敗

農業部表示，從海關封櫃到加工廠檢查，仍算「邊境檢查的一環」。這種說法無疑是在挑戰法學常識。

一旦貨物離開港區碼頭進入私人加工廠，其控管難度便呈現幾何倍數增長。在私人場域裡，如何保證「每一顆」被挑出的發芽馬鈴薯都確實銷毀？如何保證不會有疏漏？當政府將查驗重心從「邊境攔截」退縮到「廠區選別」時，我們對食安的「零容忍」防線，其實已經往後撤了數公里。

龍葵鹼的威脅　不是「剝掉芽眼」就能解決

科學事實不容政治辭令迴避。馬鈴薯發芽後產生的「龍葵鹼」（Solanine）具有耐高溫的特性，即便削掉芽眼或經過高溫油炸，毒素仍可能殘留。

政府現在強調「逐顆檢查發芽」，卻無視於發芽背後的整體批次風險。若一櫃馬鈴薯中已發現顯著發芽現象，代表該批次的儲運環境、溫度控管已經失效，這不是靠「人工挑選」就能把風險降到零的。農業部口口聲聲說要確保食安，卻在最基本的科學門檻上選擇了對業者最「便利」的解釋，這叫人民如何心安？

責任制外包　球員兼裁判的查驗標準

最令人憤怒的，是那句「由業者派人檢查，政府監督」。

食安把關是政府不可推卸的公權力，如今卻淪為一種「外包事業」。業者為了降低損失，其選別標準能有多嚴格？監督人員能24小時緊盯每一條輸送帶嗎？這種「自主管理」的幻象，在過去無數次食安風暴中早已破滅。賴士葆立委批評這是「卸責」，莊瑞雄幹事長緩頰說是「方式變更」，但對消費者而言，我們看到的只有四個字：棄守職責。

結語　我們要的是「標準」不是「表演」

政府的職責是制定規則並嚴格執行，而不是在面對進口壓力或業者訴求時，編織出一個「逐顆檢查」這種連小學生都覺得難以執行的政治神話。

我們不反對進口，但我們反對「標準縮水」；我們不反對貿易，但我們反對「拿健康換方便」。請農業部收回那些不切實際的政治口水，回歸邊境查驗的初心：有風險，就拒絕；有疑慮，就退運。

別讓「逐顆檢查」成為台灣食安史上最昂貴、也最無效的政治表演。

▼政府的職責是制定規則並嚴格執行，而不是在面對進口壓力或業者訴求時，編織出一個「逐顆檢查」這種連小學生都覺得難以執行的政治神話。（圖／達志示意圖）

▲▼（圖／達志示意圖）

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關鍵字: 魏季宏 雲論 馬鈴薯 行政院 民進黨 逐顆檢查 發芽 龍葵鹼

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