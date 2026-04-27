「漢光42號」與TTX兵推的啟示

▲2026年4月，政府舉辦「漢光42號」電腦輔助指揮所演習（CPX），同時台灣安全研究中心亦公佈「2026台灣安全民間兵推（TTX）」的相關推演結果。（圖／記者黃克翔攝）

●湯名暉／台灣大學國家發展研究所博士候選人，現為東協經濟貿易文化發展協會研究員



2026年4月，政府舉辦「漢光42號」電腦輔助指揮所演習（CPX），同時台灣安全研究中心亦公佈「2026台灣安全民間兵推（TTX）」的相關推演結果。經比對兩場兵棋推演的分析，發現「軍事實體交戰」與「社會基礎韌性」之間呈現出穀倉效應（Silo Effect）：即由於組織內部過度分工或本位主義，各部門之間溝通有限，合作不彰，形成高度封閉的運作模式。

軍方推動的不對稱戰力以及去中心化指揮管制（Decentralized C2）機制，在面臨能源中斷、通訊癱瘓與算力崩潰等情境下，存在顯著的早期失效風險。因此，台灣需優先建立微電網、軍民聯合指揮樞紐，以及具獨立運作能力的算力與通訊系統，以強化整體防衛韌性。

戰略壓縮期 帶來的不確定風險

因應川普政府所引發的各項不確定因素，在川習會召開前，即使國防預算面臨挑戰，政府仍積極展現自我防衛能力與決心。在此階段，中東地區的地緣衝突以及中國對日本施加的多方壓力，共同削弱美國及其盟邦對台海情勢的關注。若未來台海爆發衝突，可能出現缺乏外援、盟邦無力協助的局面，因此必須提前儲備資源並規劃應對策略。

為評估國家整體防衛能力，台灣於本年度舉辦兩場具有高度戰略指標意義的兵棋推演。第一場由國防部主導，進行「漢光42號」電腦輔助指揮所演習，採取「無腳本、實戰化」原則，模擬共軍複雜作戰情境。第二場則由國立政治大學台灣安全研究中心（TCSS）主導，透過民間兵推從政治、經濟、軍事及心理等四個層面，全面檢驗台灣社會的安全承受能力。

漢光42號 真實性提升但外部資源整合不足

2026年漢光42號演習在作戰模式上顯著突破傳統，採用多域交戰及去中心化指管（Decentralized C2），並針對交戰規則（ROE）進行驗證，強調基層單位於通訊中斷狀態下的主動應變與獨立決策能力。

鑑於解放軍「區域拒止／反介入（A2/AD）」能力日益成熟，以及初波電磁脈衝（EMP）和精準打擊威脅，兵推設定指揮體系癱瘓的極端情境，評估國軍在失去中央指管下，能否透過任務式指揮（Mission Command）持續執行防衛任務。初期結果顯示，分散式架構有助於遲滯敵軍兩棲攻勢。

然而，兵棋推演假定作戰部隊於防衛期間仍可獲得基本後勤與通訊支援，未將民間資源納入備援情境，導致系統模擬存在盲點。如要落實戰區級任務式指揮，不論無人機或網路聯繫，均需跨部門協調整合資源與架構。目前，民間儲能設施、通訊系統甚至具運算能力之單位，尚未被納入全面盤點，其關鍵性不亞於現有民防設施，在不對稱作戰支持中扮演不可或缺角色。

TTX 兵推與社會韌性之崩潰臨界點

相較於軍方強調火力對抗的兵棋推演，由政大台灣安全研究中心執行的 TTX 兵推，聚焦於模擬中共「灰色地帶衝突」策略下的複合型挑戰。該推演凸顯台灣社會在未有直接軍事衝突，但物資及能源供應隨時可能中斷情境下的高度脆弱性。

由於台灣能源進口依賴度極高，根據國防部與經濟部資料，戰備燃煤僅足以支撐 42 天，天然氣則約 14 天。推演結果顯示，若解放軍實施長期海空封鎖導致運輸無法進港，至第 7 日政府即需針對軍警及關鍵設施啟動嚴格限電措施；到第 14 日，因電網負載失衡，全台電力系統將面臨全面崩潰風險，屆時半導體產業鏈停滯，社會基本生活機能也將癱瘓。

此外，推演亦指出「海底電纜遭切斷及網路癱瘓」的衍生風險：若外部通訊中斷，再加上對本土電信骨幹發動服務阻斷攻擊，台灣將成為資訊孤島。儘管政府已部署低軌衛星作為備援，頻寬僅足以維持軍政高層運作。在此期間，若中共結合本地協力者及深偽技術（Deepfake）發動認知作戰，極易觸發金融混亂、民眾搶購及嚴重社會動盪。

醫療體系層面，有限度城鎮衝突或精準打擊所造成的傷亡，極可能迅速耗竭現有醫療資源。民間兵推分析，在缺水、缺電及麻醉藥品短缺的狀態下，單一都會區醫院若短時間內湧入數千重症傷患，預計醫療體系將於 12 小時內達致超載崩潰，重症患者死亡率恐急遽上升。

關於不同推演結果的評析

透過對「漢光42號」與「政大TTX」兵棋推演資料進行疊加分析，本文發現一項關鍵結論：漢光演習設計的戰術成功，往往建立在政大TTX已證明必然失效的民間基礎設施之上。此種「戰略脫節（Strategic Disconnect）」具體展現在以下三個層面：

首先，在漢光兵推中，國軍部隊廣泛運用無人機進行前線偵察，依賴大量機動雷達及飛彈發射車。然而這些裝備的後勤補給、操作基地與備用通訊網絡均極度仰賴民間市電及電信基礎設施（如4G/5G）。TTX兵推結果顯示，開戰或封鎖一週內，全台將出現大範圍限電及斷網情況。民間基礎設施崩潰時，軍方部署的「分散式擊殺鏈」因無法聯網或供電中斷，作戰效能將大幅削弱，去中心化實際成為失聯狀態。

其次，兵推假定機動裝甲部隊和飛彈車能在全台順利執行戰術機動。但極限模擬指出，戰爭爆發將造成難民潮與交通混亂。在交通號誌因停電而失效時，西部走廊高速公路及省道將完全癱瘓，機動打擊部隊可能受困於車陣，無法抵達戰術位置，甚至容易成為敵軍空中火力目標。

最後，若前線部隊依照「交戰規則」進行獨立作戰，社會因斷網導致謠言流竄與糧食暴動，前線守備部隊（特別是後備軍人）在無法得知家人安全的情況下，防衛意志可能顯著降低。純軍事電腦兵推系統難以量化民心崩潰等社會變數，但其對總體戰勝負有決定性影響。

全社會防禦韌性的盲點

2026年「漢光42號」演習與「TTX」兵棋推演相互呼應，呈現未來台海衝突可能發生的現實挑戰。雖然台灣持續提升軍事不對稱戰力，但社會基礎設施防護的脆弱性已成為國家安全的重要隱憂。現今戰爭形態已進化為針對系統與整體韌性的全面衝突，有鑑於此，提出以下三項建議：

1. 建立軍民複合聯合指揮中心（Civil-Military Joint Operation Center）：政府應整合國防部與經濟、交通等民生部門資源，使軍方作戰圖資（COP）與民間能源及物流調度網絡實現即時連結。戰時須統一協調物資、電力及頻寬分配，以避免資源競爭造成負面影響。

2. 發展極端分散式微電網與資源地下化：針對能源脆弱問題，建議政府透過立法強制在重要通訊節點、醫院、地方應變中心及大型避難所建立獨立「太陽能＋儲能電池＋備用柴油發電機」微電網。將能源和物資儲備延伸至村里層級，以確保主電網或主要物流網中斷時，基層社會仍可維持基本運作14至30天。

3. 建構分散式算力與通訊系統：政府需多元推進指揮與通訊方案，包括低軌衛星接收站部署、常態化高空長航時無人機作為空中通訊中繼站，以及在公共工程領域導入邊緣運算設備（如交通控制器），以形成孤島式分散算力架構。

增強社會韌性需由日常基礎建設投資起步，將國家安全重心擴展至全社會防禦韌性的建設，對台灣而言是不可迴避的生存策略，也是有效實現戰略嚇阻的核心要素。

▼2026年「漢光42號」演習與「TTX」兵棋推演相互呼應，呈現未來台海衝突可能發生的現實挑戰。雖然台灣持續提升軍事不對稱戰力，但社會基礎設施防護的脆弱性已成為國家安全的重要隱憂。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

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