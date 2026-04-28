2026年選舉　國、民兩黨的二位「懸念」人物

▲2026年與往年有些不太一樣，因為國民黨和民進黨分別出了非常有代表性的「懸念」人物，就是國民黨主席鄭麗文，以及可能代表民進黨出戰台北市的立委沈伯洋，使2026年隱約地內涵了非地方性的中央級意識型態爭鬥戰。（合成圖／資料照)

●陳敏鳳／資深媒體人

2026年選舉是九合一的地方選舉，往年衡量這種選舉，大概不外乎人選和地方實力的比較，可2026年卻與往年有些不太一樣，因為國民黨和民進黨分別出了非常有代表性的「懸念」人物，就是國民黨主席鄭麗文，以及可能代表民進黨出戰台北市的立委沈伯洋，使2026年隱約地內涵了非地方性的中央級意識型態爭鬥戰。

黨中央企圖證明不是2026票房毒藥 鴨子死了嘴還是硬的

國民黨黨主席鄭麗文並非任何縣市的候選人，可是她卻是國民黨各縣市長參選人的總代表人，她近期在很多民調裡，滿意度都非常低，與貪污罪被告柯文哲常常是不相上下。

當然，最近出現在國民黨官網一份有關鄭習會的民調則是例外，這份委由求真民調執行的鄭麗文與鄭習會，都是超過四、五成的滿意度，與其他民調都大不相同，從2024年就爭議紛紛的求真民調，這回民調結果是求「真」了還是又變魔術？！總之，就是跟人家不一樣。但若能安慰委託人的心靈，那就算是變了魔法也算是「真的」。

不只國民黨中央黨部公布的民調與各家都不相同，就是國民黨中央黨部對外界的體感溫度也與其他黨公職，甚至地方黨部不一樣。

某地方黨部在進行黨內議員初選時，委託了二家民調公司，連續做了兩天都完成不了一份1070份樣本數，只能做第三天。但民進黨的議員初選頂多執行兩天通過完畢，很多都一天就執行完成，隔天就公布結果。

而這個議員初選做了二天還得不到應有樣本數，有人就主張就這樣決定了吧，有人則要求一定要做完，後來當然就按照既定的三天時程完成了，結果也出來了，有人高興有人愁。

可了解門道的人士卻感到非常焦慮，因為該區可說是非常藍的區域，依照以前的情況，拒答率不會這麼高，但這次執行民調的人卻說執行這麼多天，主要是接到很多一聽到國民黨初選就掛電話的選民，所以才會執行了三天。也就是說，在藍營選區，選民竟然對參與國民黨初選興趣那麼低？

而對照新北市李四川的民調，李四川在宣布參選時的民調，也莫名其妙地比前個月低了10多個百分點，後面四月的民調，好像也沒有起色，甚至民進黨傳言被蘇巧慧超車。

地方黨部都認為與黨中央的政策和路線有非常大的關係，可黨中央還是公布官網民調，企圖來證明自己絕對不是2026的票房毒藥，而是大利多，鴨子死了嘴還是硬的，2026年選舉結果不出，鴨子究竟是死是活也真的很難說。

但黨中央的路線，的確與現在要參選的現任公職，甚至連跟地方黨部的黨職人員體感溫度都差很多，不只兩岸方面，就連軍購案也是。現在只能說鄭麗文所領導的黨中央，地方選舉搞不定，兩岸路線卻很紅，目前能代表比較正統的國民黨路線，則是戰鬥藍路線，軍購案主張8000億到一兆的幅度。

戰鬥藍的代表人物是趙少康。這也說明趙少康為何敢頻頻出面打鄭麗文？顯然趙後面主導的路線有足夠多的黨公職在支持，連休息了二年的立法院長韓國瑜也突然打起精神頻為軍購發聲。

目前藍營內部的軍購案對決點除了數字之外，就是通過的時間是在川習會之前還是川習會之後，黨中央還是堅持川習會會改動軍購案的內容和數字，但美方動作頻頻的情況下，戰鬥藍評估根本不可能，且越慢越得罪美方，越傷害國民黨2026的選舉。

這個月可說是藍營的對決月。

▼國民黨中央黨部公布的民調與各家都不相同，就是國民黨中央黨部對外界的體感溫度也與其他黨公職，甚至地方黨部不一樣。（示意圖／記者徐文彬攝）

一切會如民進黨評估那麼美？ 是不是也犯了自我感覺的毛病？

另一個在2026年選戰重要的懸念之一，就是非常可能提名沈伯洋為台北市長參選人，這個人選過去從來沒有在四月之前出現過選台北市長的名單內，近來卻成為眾星拱月的對象，這最重要的原因在於民進黨內已經失去拚鬥的精神，個個都自會算計，選不上的根本就不想選，這不禁令人遙想當年黃信介的元帥東征，前立委李應元即使面對馬英九，也願意打一仗的氣勢，如今的民進黨已失去這些拚搏的精神。當然，日子好過了，自然也不用太為難自己，當時用關稅理由拒選的副院長鄭麗君，如今關稅已解決了，又為何拒選呢？

就在所有人都繞了一圈之後，人選突然出現了沈伯洋，除了曹興誠鼎力的支持之外，本來反對的人也逐漸被說服，原因有幾項，一是可能民調顯示對新北市沒有影響，所以本來預期會最反對的蘇貞昌也沒有意見了。

二，民進黨中央傳出計畫北台灣的焦點重心會轉到新北市蘇巧慧與李四川之戰，蘇巧慧民調高漲，令民進黨對新北市的評估也漸趨樂觀。

三，保持高雄的優勢，提沈伯洋可以凝聚基本盤，尤其是南部中的高雄，被認為有可能翻車的地區，如果提沈伯洋可望穩定局勢。

可是，一切就會如民進黨評估的那麼美嗎？此時此刻的民進黨中央，是不是也跟國民黨中央犯了自我感覺的毛病呢？

選戰中，敵人的攻擊是不可控制的，如果你想要轉移焦點，別人不會也想要轉移焦點嗎？沈伯洋作為一位不分區立委堅持自己的理念，非常適合，並無不妥，但要轉身選一都之首長，不是憑其最近剪剪頭髮，改變造型就可以的，也不是民進黨敲碗的人在旁邊一直說沈不一樣了，也可以專注市政。

選戰是最考驗人的，像現在的李四川、過去的陳時中，都是非常優秀的政務官，但打選戰時，要由政務官的個性調整成選將模式，不是不能，但絕非可以速成。

一旦藍白營也轉移選戰焦點開始攻打沈伯洋，打他過去的言語，那統獨意識不在選戰中升高都很難，何來吸引中間選民呢？打的一手巧算盤，真的可以算的精準嗎？在野黨現在是很不行，萬一行了呢？怎麼辦？過去勇敢、務實拚地盤的民進黨去哪兒？蠻懷念的。

▼一切就會如民進黨評估的那麼美嗎？此時此刻的民進黨中央，是不是也跟國民黨中央犯了自我感覺的毛病呢。（圖／記者詹詠淇攝）

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