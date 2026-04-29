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當核電不只是能源　台灣在全球權力版圖中的位置

我們想讓你知道…值得提醒的是，真正的問題始終是：我們是在制定規則、參與競爭，還是只能承受結果？

▲。（圖／台電提供）

▲核能的關鍵，不只在減碳或穩定供電，而在於它所承載的「國家能力」。（圖／台電提供）

●林仁斌／台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授

當全球競爭從產業延伸到能源與基礎建設，核電的意義早已超越供電本身。從中國大規模推進核電與基建，到美國由科技企業主導電力需求，再到歐洲以跨國電網與市場機制支撐轉型，能源正與科技、供應鏈與國家戰略深度交織，正在重寫全球權力分布。

真正關鍵不在於「要不要核電」　而在於台灣是否有能力建立一套能源治理架構

核能的關鍵，不只在減碳或穩定供電，而在於它所承載的「國家能力」。核電體系一旦建立，意味著材料處理、工程整合與高端製造能力的累積，這些能力與戰略體系高度重疊。也因此，核能從來不只是能源選項，而是權力工具的一部分。

同時，另一條路徑正在形成：科技企業反向塑造能源結構。AI與資料中心帶來龐大用電需求，使企業不再只是用電者，而成為能源投資者與市場參與者。能源系統，正逐漸與半導體、雲端與AI產業緊密耦合。

在這樣的全球格局下，出現三種典型模式：一是國家主導、能源與戰略整合的體系；二是企業驅動、科技與能源融合的體系；三是跨國協作、依賴電網互聯的市場體系。問題在於，台灣不完全屬於任何一種。

台灣位於全球半導體供應鏈核心，卻缺乏能源輸出能力；無法以國家力量主導區域基建，也難以依賴跨國電網支撐，更沒有足以重塑能源市場的科技資本規模。這使台灣處於一種關鍵卻脆弱的「戰略夾層」：在產業上不可或缺，在能源上高度受限。

以半導體產業為例，其對電力穩定與品質要求極高，但支撐這些需求的能源成本、環境壓力與風險，卻主要由本地社會承擔。這種結構，使能源政策不只是技術問題，而是風險如何分配的問題。

因此，真正的關鍵不在於「要不要核電」，也不在於單一能源選項的優劣，而在於：台灣是否有能力建立一套與自身位置相符的能源治理架構。

這套架構，至少需要回答三個關鍵問題：如何支撐高階產業的穩定需求？如何分散並誠實承擔能源風險？如何在外部壓力下維持系統韌性？

當能源與科技、供應鏈與安全交織在一起，能源政策已不再只是經濟選擇，而是國家定位的延伸。如果我們沒有先回答「台灣在這個權力版圖中的位置」，那麼所有關於核能或再生能源的爭論，都可能只是表層選項的辯論。

最後，值得提醒的是，真正的問題始終是：我們是在制定規則、參與競爭，還是只能承受結果？

▼真正的關鍵不在於「要不要核電」，也不在於單一能源選項的優劣，而在於：台灣是否有能力建立一套與自身位置相符的能源治理架構。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼。（圖／記者周宸亘攝）

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