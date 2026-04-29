新北「川昌配」成形！是政治現實的妥協　還是民主整合的新模態？

▲這場被視為「在野整合實驗室」的民調對決，不僅決定了單一縣市的人選，更深刻揭示了台灣政黨政治在後2024時代的結構性演變。（圖／記者徐文彬攝）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

2026年九合一選戰的號角尚未正式吹響，新北市的政治版圖已因「藍白合」民調結果的揭曉而產生劇震。隨著民調數據出爐，國民黨李四川以穩健的行政資歷勝出，而民眾黨黃國昌則轉入輔選戰位。這場被視為「在野整合實驗室」的民調對決，不僅決定了單一縣市的人選，更深刻揭示了台灣政黨政治在後2024時代的結構性演變。

數據背後的集體意識 行政穩定勝過議題衝撞

從A、B兩家民調公司的數據觀察，李四川對陣民進黨參選人蘇巧慧時，展現了超越黨派壁壘的支持動能。這種「川伯現象」並非偶然，而是新北選民對於「後侯友宜時代」行政延續性的集體投射。

長期以來，新北市作為全台人口最多的直轄市，其選民結構具備高度的務實色彩。李四川長年深耕工務系統，其「做實事」的形象與傳統政治人物的浮誇口才形成鮮明對比。民調結果顯示，在非綠選民心中，面對強大的執政黨挑戰者，「穩定感」與「行政執行力」仍是抗衡對手的第一優先考量。

相比之下，黃國昌雖然在議題發動與監督力道上具備全國性聲量，但在地方首長的選戰框架下，選民顯然更傾向於選擇一位能無縫接軌市政的行政家，而非一位充滿變革衝撞力的立法者。

「最佳男主角」的退場 民眾黨的戰略轉型與代價

黃國昌在落敗後以「最佳男主角不是我」自況，這番表態看似豁達，實則蘊含了第三勢力在藍綠夾縫中生存的現實考量。

對於民眾黨而言，此次新北民調的退讓，是政黨主體性與生存戰略之間的拉鋸。黃國昌選擇全力輔選並固守6席議員席次，顯示出民眾黨試圖將政治資源從「高風險的首長單點突破」轉向「地方議會的多點紮根」。

然而，這種「以退為進」的策略也面臨嚴肅的挑戰：當一個標榜自主性的政黨在指標性選戰中選擇與大黨結盟並屈居副手或輔選角色時，其政黨品牌的核心價值是否會因過度務實而淡化？這將是民眾黨在未來選戰中必須向選民交待的課題。

藍白整合的深層隱憂 政策整合抑或權力分配？

李四川提到將納入黃國昌的政策，並追求議會席次極大化。從中肯的角度來看，這確實達成了在野陣營「下架競爭者」的算計，但從民主政治的本質出發，我們必須嚴肅自問：這種整合是否具備堅實的價值基礎？

價值觀的磨合： 國民黨的傳統穩定論與民眾黨標榜的透明、進步價值，在都市計畫、居住正義及財政紀律上仍存在諸多潛在衝突。若整合僅停留在「選舉技術面」，缺乏深度的政策共識，即便勝選，未來的府會運作恐將陷入內耗。

制衡機制的弱化： 當兩大在野黨為了贏得選舉而達成席次分撥協議，雖然可能在議會取得過半優勢，但也可能導致監督職能的自我閹割。若議會變成「藍白聯合辦公室」，多元異議的聲音是否會被犧牲？這對新北市民的民主防線而言，是一項不可忽視的隱憂。

回歸治理本質的最終檢驗

新北市長選戰「藍白合」的初步塵埃落定，對李四川而言是「責任的開始」，對黃國昌而言是「戰場的轉換」。但對廣大的新北市民而言，我們真正關心的並非誰是「男主角」，而是這套政黨合作模態，是否真能產出優於過往的治理方案。

政治的嚴肅性在於其對公共資源的分配與對社會契約的履行。藍白兩黨在慶祝整合成功的同時，更應以更嚴謹的態度提出具體政見，證明這場「合」是為了新北市的未來，而非僅僅是為了政黨政治版圖的重新劃分。

2026的選戰，檢驗的不僅是人選的民調高低，更是台灣選民對於「政黨整合」與「城市治理」之間權衡取捨的民主素養。

▼新北市長選戰「藍白合」的初步塵埃落定，對李四川而言是「責任的開始」，對黃國昌而言是「戰場的轉換」。但對廣大的新北市民而言，我們真正關心的並非誰是「男主角」，而是這套政黨合作模態，是否真能產出優於過往的治理方案。（圖／記者徐文彬攝）

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