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油多卻賣不掉！伊朗「拖延」戰術回應美方窒息手段　把壓力丟回美國

我們想讓你知道…現在的僵局很像是美國想關掉伊朗的呼吸系統，而伊朗則是努力插上氧氣管延續呼吸。問題不是伊朗能不能恢復正常呼吸，而是伊朗這口氣，能撐多久。

▲。（圖／路透）

▲美國加強金融戰線，制裁伊朗的影子銀行系統與中國茶壺煉油廠，試圖切斷最後的銷售與資金回流管道。這讓戰局從海上封鎖擴展到金融體系與第三方國家，衝擊開始外溢至全球供應鏈與能源市場。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

當石油變成負擔而不是資產，戰場就不只在海上，而是在時間本身。根據《華爾街日報》與《紐約時報》報導，在美國封鎖伊朗港口後，伊朗原油出口從戰前每日約200萬桶，大幅滑落至不到60萬桶，幾近停擺。石油無法外運，開始在國內快速累積，讓原本支撐經濟的能源資源，反而成為壓力來源。

面對儲油空間逼近極限，伊朗啟動一連串非常手段，包括重啟廢棄油槽、以貨櫃暫存原油、動用油輪作為海上儲存，甚至嘗試透過鐵路將石油輸往中國。但這些措施的本質並非解決問題，而是延後問題爆發。它們無法取代大規模海運出口，只能在短時間內減緩儲存壓力。

隨著儲存空間逐漸吃緊，伊朗已開始面臨減產壓力。若封鎖持續，產量可能在數週內進一步下滑。這不只是收入減少的問題，更涉及油田本身的結構風險——部分老化油井一旦關閉，可能無法完全恢復。

同時，美國也加強金融戰線，制裁伊朗的影子銀行系統與中國茶壺煉油廠，試圖切斷最後的銷售與資金回流管道。這讓戰局從海上封鎖擴展到金融體系與第三方國家，衝擊開始外溢至全球供應鏈與能源市場。布蘭特原油價格已回升至每桶108美元以上，顯示這場對抗正在轉化為全球經濟壓力。

現在的僵局像是美國想關掉伊朗呼吸系統　而伊朗這口氣能撐多久

這場局勢如果只看「封鎖有沒有效」，可能會看錯重點。真正的問題是：美國封鎖造成石油儲存滿載的速度，能不能快過伊朗的調整能力。

筆者認為伊朗應該有解方，但這個解方不是「完全突破封鎖」，而是「延緩封鎖造成的停產壓力」。這兩者差很多。美國現在的戰略很清楚，不是單純讓幾艘油輪出不去，而是要讓整個石油系統失去流動性，讓收入中斷、庫存爆滿，最後逼油田關井，從「出口問題」升級成「生產危機」。

美國財政部長貝森特點名哈爾格島幾天內可能飽和，其實是一種高度精準的訊號戰。因為哈爾格島確實是伊朗石油出口的核心節點，一旦這裡出現瓶頸，壓力會迅速向上游油田回灌。但問題在於，哈爾格島不是伊朗的全部。

關鍵就在這裡：哈爾格島快滿，其實不等於伊朗整個系統立刻崩潰。伊朗在疫情期間就經歷過「油無處可去」的極端情境，也因此累積了應對經驗與替代空間。把全國儲油能力、浮動油輪與其他設施一起看，美國所說的「幾天內大規模關井」，比較像是壓力測試與心理戰，而不是必然劇本。

更合理的路徑是，伊朗會主動「有控制地減產」，而不是被動崩潰。這是一個很重要但容易被忽略的差別。主動減產意味著它還保有節奏控制權，可以避免油田受損，為未來恢復生產留下空間。

至於鐵路運油到中國，象徵意義可能也大於實質效果。一艘超大型油輪動輒200萬桶的運量，不是陸路運輸可以替代的。這種做法的真正功能，是維持最低現金流與政治訊號，讓世界看見，美國封鎖沒有完全成功。但在結構上，它無法扭轉當下出口效率不佳的現實。

所以，伊朗的策略不是突破，而是拖延。把美國設計的「快速窒息戰」，拖成一場「慢性消耗戰」。用廢棄油槽、浮動油輪、影子船隊與有限替代運輸，把時間一點一點買回來。

而時間，正是這場博弈最核心的變數。當戰局從幾天拉長到幾週，甚至更久，壓力就不再只在伊朗身上。美國也會開始面對油價上升、通膨壓力、盟友成本與國內政治節奏的牽動。

現在的僵局很像是美國想關掉伊朗的呼吸系統，而伊朗則是努力插上氧氣管延續呼吸。問題不是伊朗能不能恢復正常呼吸，而是伊朗這口氣，能撐多久。

美伊僵局最後的勝負，目前顯然已經不是取決於誰的軍事實力更強，而是誰能撐得夠久！

▼伊朗的策略不是突破，而是拖延。把美國設計的「快速窒息戰」，拖成一場「慢性消耗戰」。用廢棄油槽、浮動油輪、影子船隊與有限替代運輸，把時間一點一點買回來。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

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旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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