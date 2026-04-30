ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

換個算法就叫達標？　龔明鑫的能源治理輸在誠實積極

我們想讓你知道…指標的變更不應成為閃躲供電能力的擋箭牌。電力政策的本質是解決問題，而非解釋問題。台灣的產業發展等不起一個只會修飾目標文字的經濟部長。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲經濟部長龔明鑫 4 月中首次在立法院表態，擬將「綠能佔比 20%」目標從「發電佔比」改為「裝置容量佔比」。消息傳出，不只是長期推動綠能的民間團體反彈而已，產業界也頗有怨言。（圖／記者李毓康攝）

●陳志豪／高雄市民

台灣是世界一流製造大國，因此也是耗電大國，身處產業前線，人們對電力的焦慮不是抽象的，它體現在每一份擴產計畫的風險評估裡，體現在每一次討論能源供需的利害關係人會議裡。居安思危、長遠規劃，始終是能源治理的基本原則。

然而，經濟部長龔明鑫 4 月中首次在立法院表態，擬將「綠能佔比 20%」目標從「發電佔比」改為「裝置容量佔比」。消息傳出，不只是長期推動綠能的民間團體反彈而已，產業界也頗有怨言。

KPI 改裝置容量是務虛不務實

裝置容量代表理論最大供電能力，發電量才是實際產出。對於具備間歇性特質的太陽能與風能，兩者存在顯著落差——縱使太陽能板布滿全台屋頂，入夜後的發電度數依然為零。全球能源轉型多以「發電量」為最終目標，因為這才反映電力系統的實質貢獻。

對此，能源界早已提出解方，透過分散式的智慧電網，搭配儲能系統，可以調度不同時間、不同天氣、不同地貌的綠能，減低集中式電網的發電與輸配電壓力。甚至在現代世界極端氣候與地緣政治緊張的多重威脅下，分散式電網還能降低災害風險，不致於一個大型電廠失靈、一個區域變電設施故障，就導致百萬人口停電。

能源轉型目標訂下「綠能發電佔比 20%」的意義在此，不只要發得出電，還要實際能夠接上電網。若只是修改文字為「裝置容量佔比」，無疑是換個算法讓自己看起來達標，卻遠不能符合真實的能源供需情境。

問題不是出在分母　是出在主事者的心態

龔明鑫部長認為，因為發電量「分母」變化太大，很明確難掌握，才會提議改為裝置容量。經濟部並解釋，半導體等產業擴張導致用電需求膨脹，使綠電佔比難以達標。

這個說法本身沒有錯——AI 與半導體是耗電量巨大，台灣社會多數人都明白。正因為明白，才更應該誠實面對：既然需求端已經改變，供給端的規劃就必須跟上。

這不代表修改綠能佔比定義可行，前經濟部長郭智輝在立院回應委員核電主張時，多次明確指出全球科技供應鏈主流採用的 RE100 倡議並不納入核電，台灣即使使用核電也無助於改善晶片產業的再生能源需求。如今換上龔部長，雖然並未否定綠能，卻想要自降標準，這是不合理的做法。

光是台積電耗電量就超過全國一成，產業綠能需求一直在增加，政府有義務誠實面對問題，積極處理綠能供應的難題，才能真切改變台灣能源轉型的困境。

決策者要知道，上有所好，下必甚焉。今天部長公開定調強調裝置容量，一旦成為正式政策，從主管機關到第一線執行者，都會為了優先裝置容量達標而把發電佔比的可行性評估往後壓。

儲能設施的缺口、電網升級的遲滯、尖峰時刻的備援能力——這些真實的問題，將在粉飾後的漂亮成績單下，被藏進看不見的角落。

能源政策可以調整　但必須誠實積極

對於 AI 與半導體產業 24 小時不間斷的高電力需求，單靠綠電顯然難撐大樑。能源政策不應陷入「問一題、答一題」的僵固慣性，而應具備系統性思維：確保供電、穩定電網、低碳轉型，這三者有其遞進層次，不能倒置。

賴政府的郭智輝、龔明鑫兩任經濟部長都對重啟核電持務實態度，為此承受了相當的政治壓力。為全民建立具韌性的電力體系，才是第一優先，筆者雖然並不支持核能，但對此仍給予肯定。

但郭部長任內致力於穩定火力發電作為過渡基載，同時全力衝刺地熱與氫能等新能源，並承諾2030年前不缺電。這些政策或許在各方眼中都不夠完美——核能議題讓綠能支持者不滿，新能源嘗試讓大眾感到緩不濟急——但他至少沒有迴避問題，而是試圖在複雜的現實條件下找出解法。

龔部長如果真的把 20% 綠能政策目標從「發電佔比」改為「裝置容量佔比」，無異於認輸、放棄。

民主政府的責任，是把真確的資訊攤出來，讓全民瞭解現況與困境所在，而且必須推出有意義的解決方案，儘管不可能完美，但至少不可以是鴕鳥心態。

筆者沉痛呼籲，指標的變更不應成為閃躲供電能力的擋箭牌。電力政策的本質是解決問題，而非解釋問題。台灣的產業發展等不起一個只會修飾目標文字的經濟部長。

▼指標的變更不應成為閃躲供電能力的擋箭牌。電力政策的本質是解決問題，而非解釋問題。台灣的產業發展等不起一個只會修飾目標文字的經濟部長。（示意圖／資料照）

▲台電投入綠電市場，透過銷售自建綠電，可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。圖為「彰濱雙綠能」太陽光電暨風力發電場。（圖／台電提供）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►當核電不只是能源　台灣在全球權力版圖中的位置

►投標法拍屋　務必識破惡意隱瞞的「瑕疵標的物」

►綠電20%目標難兌現　經濟部改考核指標是換尺不解題

投稿
申訴
關鍵字: 陳志豪 雲論 郭智輝 龔明鑫 綠電 能源 電力 經濟部 政府

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
換個算法就叫達標？　龔明鑫的能源治理輸在誠實積極
AI的恩怨情仇　在法庭上攤牌
油多卻賣不掉！伊朗「拖延」戰術回應美方窒息手段　把..
新北「川昌配」成形！是政治現實的妥協　還是民主整合..
當核電不只是能源　台灣在全球權力版圖中的位置

推薦閱讀

AI的恩怨情仇　在法庭上攤牌

換個算法就叫達標？　龔明鑫的能源治理輸在誠實積極

剴剴案之後「當第一線承受極限」　國家保護體系的考驗..

油多卻賣不掉！伊朗「拖延」戰術回應美方窒息手段　把..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

當核電不只是能源　台灣在全球權力版圖中的位置

投標法拍屋　務必識破惡意隱瞞的「瑕疵標的物」

「私法自治」不能逾越憲法紅線　評公益彩券之違憲爭議

新北「川昌配」成形！是政治現實的妥協　還是民主整合..

李乾龍案出動「黑金組」偵辦　是保護神還是奪命符？

相關文章

AI的恩怨情仇　在法庭上攤牌

AI的恩怨情仇　在法庭上攤牌

加州奧克蘭聯邦法院門外大排長龍，記者、法律團隊與旁聽民眾在清晨便聚集等候，只為親眼目睹科技史上最引人矚目的一場庭審。世界首富伊隆．馬斯克身著..

8小時前

油多卻賣不掉！伊朗「拖延」戰術回應美方窒息手段　把壓力丟回美國

油多卻賣不掉！伊朗「拖延」戰術回應美方窒息手段　把壓力丟回美國

新北「川昌配」成形！是政治現實的妥協　還是民主整合的新模態？

新北「川昌配」成形！是政治現實的妥協　還是民主整合的新模態？

阿聯「退出OPEC」密謀超強轉型！　沙烏地盟友關係恐決裂

阿聯「退出OPEC」密謀超強轉型！　沙烏地盟友關係恐決裂

當核電不只是能源　台灣在全球權力版圖中的位置

當核電不只是能源　台灣在全球權力版圖中的位置

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

AI的恩怨情仇　在法庭上攤牌

AI的恩怨情仇　在法庭上攤牌

換個算法就叫達標？　龔明鑫的能..

剴剴案之後「當第一線承受極限」..

油多卻賣不掉！伊朗「拖延」戰術..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面