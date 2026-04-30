換個算法就叫達標？　龔明鑫的能源治理輸在誠實積極

▲經濟部長龔明鑫 4 月中首次在立法院表態，擬將「綠能佔比 20%」目標從「發電佔比」改為「裝置容量佔比」。消息傳出，不只是長期推動綠能的民間團體反彈而已，產業界也頗有怨言。（圖／記者李毓康攝）

●陳志豪／高雄市民

台灣是世界一流製造大國，因此也是耗電大國，身處產業前線，人們對電力的焦慮不是抽象的，它體現在每一份擴產計畫的風險評估裡，體現在每一次討論能源供需的利害關係人會議裡。居安思危、長遠規劃，始終是能源治理的基本原則。

然而，經濟部長龔明鑫 4 月中首次在立法院表態，擬將「綠能佔比 20%」目標從「發電佔比」改為「裝置容量佔比」。消息傳出，不只是長期推動綠能的民間團體反彈而已，產業界也頗有怨言。

KPI 改裝置容量是務虛不務實

裝置容量代表理論最大供電能力，發電量才是實際產出。對於具備間歇性特質的太陽能與風能，兩者存在顯著落差——縱使太陽能板布滿全台屋頂，入夜後的發電度數依然為零。全球能源轉型多以「發電量」為最終目標，因為這才反映電力系統的實質貢獻。

對此，能源界早已提出解方，透過分散式的智慧電網，搭配儲能系統，可以調度不同時間、不同天氣、不同地貌的綠能，減低集中式電網的發電與輸配電壓力。甚至在現代世界極端氣候與地緣政治緊張的多重威脅下，分散式電網還能降低災害風險，不致於一個大型電廠失靈、一個區域變電設施故障，就導致百萬人口停電。

能源轉型目標訂下「綠能發電佔比 20%」的意義在此，不只要發得出電，還要實際能夠接上電網。若只是修改文字為「裝置容量佔比」，無疑是換個算法讓自己看起來達標，卻遠不能符合真實的能源供需情境。

問題不是出在分母 是出在主事者的心態

龔明鑫部長認為，因為發電量「分母」變化太大，很明確難掌握，才會提議改為裝置容量。經濟部並解釋，半導體等產業擴張導致用電需求膨脹，使綠電佔比難以達標。

這個說法本身沒有錯——AI 與半導體是耗電量巨大，台灣社會多數人都明白。正因為明白，才更應該誠實面對：既然需求端已經改變，供給端的規劃就必須跟上。

這不代表修改綠能佔比定義可行，前經濟部長郭智輝在立院回應委員核電主張時，多次明確指出全球科技供應鏈主流採用的 RE100 倡議並不納入核電，台灣即使使用核電也無助於改善晶片產業的再生能源需求。如今換上龔部長，雖然並未否定綠能，卻想要自降標準，這是不合理的做法。

光是台積電耗電量就超過全國一成，產業綠能需求一直在增加，政府有義務誠實面對問題，積極處理綠能供應的難題，才能真切改變台灣能源轉型的困境。

決策者要知道，上有所好，下必甚焉。今天部長公開定調強調裝置容量，一旦成為正式政策，從主管機關到第一線執行者，都會為了優先裝置容量達標而把發電佔比的可行性評估往後壓。

儲能設施的缺口、電網升級的遲滯、尖峰時刻的備援能力——這些真實的問題，將在粉飾後的漂亮成績單下，被藏進看不見的角落。

能源政策可以調整 但必須誠實積極

對於 AI 與半導體產業 24 小時不間斷的高電力需求，單靠綠電顯然難撐大樑。能源政策不應陷入「問一題、答一題」的僵固慣性，而應具備系統性思維：確保供電、穩定電網、低碳轉型，這三者有其遞進層次，不能倒置。

賴政府的郭智輝、龔明鑫兩任經濟部長都對重啟核電持務實態度，為此承受了相當的政治壓力。為全民建立具韌性的電力體系，才是第一優先，筆者雖然並不支持核能，但對此仍給予肯定。

但郭部長任內致力於穩定火力發電作為過渡基載，同時全力衝刺地熱與氫能等新能源，並承諾2030年前不缺電。這些政策或許在各方眼中都不夠完美——核能議題讓綠能支持者不滿，新能源嘗試讓大眾感到緩不濟急——但他至少沒有迴避問題，而是試圖在複雜的現實條件下找出解法。

龔部長如果真的把 20% 綠能政策目標從「發電佔比」改為「裝置容量佔比」，無異於認輸、放棄。

民主政府的責任，是把真確的資訊攤出來，讓全民瞭解現況與困境所在，而且必須推出有意義的解決方案，儘管不可能完美，但至少不可以是鴕鳥心態。

筆者沉痛呼籲，指標的變更不應成為閃躲供電能力的擋箭牌。電力政策的本質是解決問題，而非解釋問題。台灣的產業發展等不起一個只會修飾目標文字的經濟部長。

▼指標的變更不應成為閃躲供電能力的擋箭牌。電力政策的本質是解決問題，而非解釋問題。台灣的產業發展等不起一個只會修飾目標文字的經濟部長。（示意圖／資料照）

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