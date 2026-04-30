鄭麗文訪中和平之旅的政治作用　縣市長選舉統獨大戰已在所難免





▲顯然，鄭麗文的訪中政治論述、「鄭習會」與大陸惠台十項措施的伴手禮，的確是有明顯得分的政治操作，對鄭麗文個人在國民黨的領導地位加分不少，同時也對國民黨在兩岸和平發展的政治努力有其正面的幫助。（圖／記者陳冠宇攝）

●陳淞山／專欄作家

4月初國民黨主席鄭麗文的登陸訪中和平之旅，在台灣內部有各種各樣的政治評價，除了各大政黨本位主義的政治攻防與操作外，究竟對台灣產生了何種政治作用與影響？

鄭麗文訪中與鄭習會效應正在熱頭上 或許今年選舉會跟往年有所不同

從美麗島電子報最新的4月國政民調（4月22日到24日調查）結果顯示，賴清德總統的信任度與執政滿意度並沒有明顯的變化，與民進黨的好感度一樣，幾乎是原地打轉，但國民黨的好感度則有比較顯著的變化，正向評價拉升了5.6％來到了33.9％，負向評價則下滑了有3.8％來到了50.5％，而鄭麗文黨主席的信任度則從一個月前的23.9％來到現在的31.5％，足足躍升了有7.6％之多。

顯然，鄭麗文的訪中政治論述、「鄭習會」與大陸惠台十項措施的伴手禮，的確是有明顯得分的政治操作，對鄭麗文個人在國民黨的領導地位加分不少，同時也對國民黨在兩岸和平發展的政治努力有其正面的幫助。

▼美麗島「四月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供，下同）

此從上述民調的子議題內容的數據也大概可以獲得部分的驗證，在增加兩岸交流對台灣的利弊問題上，有53.7％的人認為可降低雙方敵意對台灣比較有利，而僅有35.3％的人認為中國更容易統戰對台灣比較不利，這其實也跟長期以來各種民調結果所顯示出有5到6成的人支持兩岸交流發展相符合，賴總統與民進黨政府雖然也一再對外表示支持兩岸交流發展，但在政治主張、政府政策與執行層面上則總讓人感覺到是表裡不一的政治操作，不是說一套做一套，就是用很多技術杯葛的方式在破壞兩岸關係的交流發展。

因此，鄭麗文的訪中之旅，其實就是拆穿了民進黨反對兩岸交流的真實面貌，難怪民調上會有這樣的結果產生。

然而，除了兩岸交流發展的正面作用外，其他幾個民調子議題的數據確是有所保留的結果。首先，鄭習會到底對避免兩岸戰爭及維護台灣地位與整體利益上有無幫助？認為有幫助的僅有37.6％，認為沒有幫助的則有51.1％；其次，對於中國對台灣主張「和平統一、一國兩制」，如果變成中華人民共和國的一省或特區即港澳與中國關係，兩岸以後也不會發生戰爭，則有22.4％能接受，68.2％不能接受；最後，鄭麗文在統獨光譜上的定位看法，與她5個多月前剛接任黨主席職位的調查一樣，約有46％的人認為她是兩岸統一的政治立場。

顯然，鄭麗文縱使在鄭習會中提出了「盼共推兩岸和平制度化」的構想，還是有大多數台灣人民認為對避免兩岸戰爭及維護台灣地位與整體利益沒有幫助，而歸結其因，除了國民黨並非執政黨，受限於法令的限制，其政治口號或兩岸和平的可能模式，也難以真正加以落實，而且兩岸會不會發生戰爭問題並不是操之在我，中國大陸有其主控權，鄭麗文又是被認定的「統派」，台灣的主流民意則是維持現狀。

因此，台灣絕大多數的百姓還是相當不認同大陸的「和平統一、一國兩制」的對台模式，此時害怕被統一的台灣人民意識自然抬頭，對鄭麗文的主張也沒有辦法認為可以避戰及維護台灣的地位與整體利益。其實，這也是長期以來，國民黨容易被定位為比較「親中」的政黨，每每在總統大選當中無法贏得選舉的關鍵原因所在！

更重要的是，在對年底縣市長選舉候選人的看法？民調議題上，對照了2022年7月美麗島電子報的民調議題結果顯示，從66％比24.5％的候選人重點在政見而非對統獨與兩岸關係立場，如今變成是51.9％比30.4％，差距從41.5％變為21.5％，等同於縮水近一倍。

換句話說，原本地方縣市長選舉，台灣的選民並沒有那麼在乎兩岸與統獨議題，而是著重在候選人個人的政治能力、經驗與品德操守、政見等問題，但在經歷了近四年的國際政治變化、美中關係的對抗情勢發展與台灣內部對兩岸的交流發展及敵對政治關係的新態樣，反而有大幅度提升對縣市長候選人選擇或支持與否的重視比重程度，這或許離選舉還有7個月時間，真正的選舉熱戰氛圍還沒有那麼濃厚，候選人的個人問題或人格特質，甚至其主要政見還沒有明顯浮現所致。

但從整體選戰操作策略的大局觀來看，或許今年的縣市長選舉會跟往年比較有所不同，可能會有3成以上的論戰焦點議題上會有兩岸、國安與軍購爭議問題來相互較勁，畢竟，鄭麗文的訪中與鄭習會效應正在熱頭上，川習會又將在5月中進行，對美軍購的立法與預算也即將「見真章」，再加上大罷免抗中大將沈伯洋似乎看起來就是民進黨準備徵召提名的台北市長候選人等因素，恐怕縣市長選舉所將爆發的兩岸與統獨議題大戰已在所難免，這究竟會對執政的民進黨或在野的國民黨、民眾黨比較有利？還有待後續的演變與觀察了！

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