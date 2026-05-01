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公務員考選制度　應該到檢討的時候了

我們想讓你知道…公務員考選制度其實可以更彈性一點，也同時更著重於考不出的「能力」。由於公務人員為國家重要骨幹，若只會死讀書而欠缺應變能力，未來國家交付給這些人手上，恐難以服眾。

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▲筆者以為，基於公務員薪資福利待遇已不如以往，甚至不如民間薪資福利，其吸引力不比以前，若不思索解決之道，未來公務員體制將加速崩壞。（示意圖／翻攝自pexels）

●和鳴／中央警察大學犯罪防治學系法學博士

今年考選部已公布高普考進用名額，再創前幾年記錄。一方面反映公務部門求才若渴，各部門人才面臨青黃不接，另一方面，考選進來的人可能做得不夠久，兩、三年內離職率攀升。

筆者以為，基於公務員薪資福利待遇已不如以往，甚至不如民間薪資福利，其吸引力不比以前，若不思索解決之道，未來公務員體制將加速崩壞。然而政府考選公務員，若仍依照傳統以考試選拔人才，這可能將與真實情境有許多落差，就算考選制度招募到成績優異的人才，但其適應工作環境的態度與做事方式難以和公務單位相契合，人員出走是遲早必然的，政府是否應該在源頭管理做出一些調整、改革，以因應目前公務員「新的招不進來，老的代謝不快」的窘境?

公務員考選制度其實可以更彈性　同時更著重於考不出的「能力」

吾以為，目前公務員的考選制度方式，以先考試後實習方式進用新人，這可能已不能務實反映未來人才進用。現行公務單位分成高等與普通考試兩大類，即文官薦任官二、三等考試，以及委任官四、五等。基本上，委任官考試應屬資格考，考上後搭配基本訓練即可投入職場。為此，吾人認為現行四、五等考試可維持現行考試運作方式即可，暫不用更動。

至於三等以上之高考或特考，其目的在培養未來的高階文官，依照目前考試擇優取才模式恐已不符實際需求，或可參考德國文官考選方式，先參加高階文官適性測驗取得候補公務員身分，然後透過分發各單位實習3年，再舉行資格考(口試+筆試)，透過這樣的實習方式拔擢適合人才，目的在發揮新人考試考不出來的能力。

為何現行高階文官考選不足以反映實情，首先考上的人不一定代表有能力做決策，其次目前考上的人一半左右在3年內難以適應公務單位，而萌生轉調或離職。

如果依照目前現行做法，考上的人難撐過3年，顯示光靠考試拔擢人才，已經不符合實務需求。那為何不改為先實習3年，讓想走的人，透過實習後發現自己的志趣不是公務員，然後才走，讓想留下來的人，只要再透過資格考試，很容易留下來，這樣適才適所，方可解決公務機關缺人問題。

據吾人了解，目前準備考高普考的人，其實也至少花費2至3年才考上，如果先實習，剛好善用其具熱情且願意奉獻的時期加入公務機關，這時公家機關再根據實習學員的工作態度，近距離觀察新人，這反而比較能縮短新人考上公務機關的時間，也幫助公務機關可以加強與新人建立關係，而新人也可以好好評估自己是否要擔任公務員?

如果高考全部改為先實習再考試，政府單位可以在實習期間觀察新人的優點，也可以做適性輔導，將不適應的人轉分到適合的單位，這裡的意思是，3年內的實習期間除摸索工作方式外，也可以好好媒合到自己喜歡的單位，等到確定在適合的單位滿一年實習後，才可以申請參加資格考試，考上後，依照自己志願分發單位。如此可以減少新人離職率問題。

另一方面，觀察補教業者猜題方面，基本上對高普考已到窮途末路，各種奇怪的考題包山包海亂猜，亂解釋。大學生畢業後準備高普考有一個基本認識是，似乎在學校四年教的知識不足以應付高普考考題，高普考考題這幾年來冷門或偏門題目屢見不鮮，這證明了考選部心態上仍建立在官僚主義的菁英思維：即用考試拔擢優秀人才。

吾以為，這種出題、猜題、補教、考試所建構的考選循環，基本上看到的是，欠缺實務素養，考不出公務機關所需之優秀人才，也缺乏公平性，因為窮困家庭小孩可能沒錢補習，因此難以一己之力考上高普考。

為此，吾人建議政府，公務員考選制度是時候要改革了!而且，可先從三等以上高考先調整，讓有志之士都能先透過實習體驗公家機關，然後在實習期間可以媒合轉調實習單位，然後最後找到適合單位，再透過資格考與口試，拔擢適合人才。

基於，現行考試讓一大堆考生在考海內沉浮2至3年，甚至更久，這不僅浪費渠等熱情與青春，更重要的是，好不容易考上後，可能會有患得患失的想法，我考上後，從此再也不用努力了，因為考試已讓我心力交瘁!考上後，基於補償心理，可能更容易躺平。

公務員考選制度其實可以更彈性一點，也同時更著重於考不出的「能力」。由於公務人員為國家重要骨幹，若只會死讀書而欠缺應變能力，未來國家交付給這些人手上，恐難以服眾。為此，建議政府可以改變現行只有考試一途的考選制度。

▼公務員考選制度其實可以更彈性一點，也同時更著重於考不出的「能力」。由於公務人員為國家重要骨幹，若只會死讀書而欠缺應變能力，未來國家交付給這些人手上，恐難以服眾。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ （圖／ETtoday資料照）

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