老公變豬隊友的10大行為揭曉！媽寶、婆媳關係全踩雷　第一名是它

▲《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/4/25～2026/4/24）關於「豬隊友老公」網路聲量共有88,691筆。（圖／網路溫度計提供）

●文／網路溫度計

婚姻中最怕的，不是爭吵，而是隊友不同步。從兩人世界走進婚後與育兒生活，當家務與責任增加，若缺乏分擔與溝通，關係很容易失衡。近年爆紅的日本作家小林美希暢銷書《老公怎麼還不去死》，以及人氣日劇《月薪嬌妻》特別篇，都不約而同點出一個現象，當一方過度承擔、另一方卻狀況外，失衡的關係便悄悄成形。

「老公被視為豬隊友」是指在婚姻生活中，無法為伴侶提供實質幫助，甚至反而增加負擔的各種行為。從育兒、家務分工到婆媳問題，這些情境往往都成為婚姻中的地雷，一不小心就可能引爆衝突。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/4/25～2026/4/24）關於「豬隊友老公」網路聲量共有88,691筆。究竟哪些行為，容易讓丈夫被貼上豬隊友標籤呢？以下帶你一探那些讓人哭笑不得、卻又值得思考的婚姻課題。

No.10 媽寶

Threads上有網友崩潰抱怨，「老公是媽寶豬隊友，他說媽媽只有一個，老婆可以再娶」。臉書上也有過來人分享，「很愛說『我媽說』，什麼都要問媽媽，結婚後還會把薪水全部交給媽媽，出個門也要跟媽媽報備」。

當丈夫在重大決策或衝突處理上，總是優先參考原生家庭意見，甚至直接採納家人做法，容易讓另一半感受不到被重視與支持，久而久之，也可能影響夫妻之間的關係與信任。

Dcard有網友對此評論，「對老婆來說，他分太多愛給媽媽了；對媽媽來說，他卻是個貼心的兒子」，獲得許多共鳴。其他網友則提到，「我認為並不是跟媽媽感情好就是媽寶，而是沒有主見，任何問題預設就是聽媽媽的話，才是媽寶」、「每個討厭媽寶的女子，最後都很努力把自己的兒子教育成聽媽媽話的好兒子」。

No.9 不善育兒

許多網友提及，在育兒分工上，老公往往只停留在「幫忙」的角色，對孩子的作息、需求，甚至突發狀況都不夠熟悉。雖然偶爾願意陪玩、顧一下，但真正長時間的照顧與安排，還是落在老婆身上。當育兒責任長期集中在同一個人身上，不只體力被消耗，情緒壓力也會跟著累積，久而久之，家庭之間的分工失衡就變得更加明顯。

Dcard有網友抱怨，自孩子出生以來，幾乎所有照顧工作都由她一人負責，包含陪睡、換尿布、清潔與日常照護等。她指出，丈夫多以「不會」為由婉拒參與，例如認為孩子只依賴母親入睡，因此由她負責陪睡，不願意嘗試改善。丈夫還會說，「我不會換尿布、擦大便」、「我不會幫小孩洗澡，洗頭很難」，理所當然的態度讓她非常心寒。

▼許多網友提及，在育兒分工上，老公往往只停留在「幫忙」的角色，對孩子的作息、需求，甚至突發狀況都不夠熟悉。（圖／取自免費圖庫pexels）

No.8 愛碎念、挑剔

有些丈夫並沒有真的缺席家庭生活，但參與方式比較像在旁邊出意見。不論是育兒方式、家務處理，還是料理口味、收納習慣，都很有想法，但實際分擔卻不一定跟得上。久而久之，另一半很容易覺得，事情沒有變少，反而多了壓力。很多人會發現，最讓人累的不是事情本身，而是「一直被念、一直被挑」。

一名PTT網友提到，老公每天高壓式的碎念讓她感到厭煩，只要聽到聲音就討厭。另外，也有網友分享，丈夫對她煮飯總是指手畫腳，不斷用嫌棄的口吻「指揮」，甚至還一邊吃一邊說「還是我媽媽煮的比較好吃」，讓妻子火冒三丈。

No.7 沒有責任感

網路上只要提到婚姻中的「豬隊友」，就可以看到多篇網友的血淚控訴文。「我工作、顧孩全年無休，但老公卻一天到晚顧著玩重機，甚至花錢如流水」、「尿遁、躲廁所、躲垃圾桶、閃去找朋友，找各種千奇百怪的理由逃避照顧小孩，還有一堆瑣碎雜事，相信這個沒責任的男人，以後還是會覺得我應該繼續做」。

有些丈夫對細節變化反應較低，例如環境雜亂、物品缺失或孩子需求，往往未能第一時間察覺，還有人會選擇責任延後或轉移。這樣一來，伴侶被迫扮演發現者與執行者，增加身心負擔、導致家庭衝突。建議夫妻雙方先坐下來具體溝通，不要只講「感覺」，可進行明確工作分配。必要時可引入第三方協助，例如婚姻諮商，讓討論回到結構與行為，而非情緒對抗。

No.6 不願意分擔家務

2021年3月《美國國家科學院院刊》研究指出，疫情期間家庭分工問題更加明顯，女性普遍承擔較多家務與育兒責任，且負擔越重，幸福感越低。研究也認為，分工不均是影響情緒與關係的重要原因。即使部分父親增加參與，整體而言仍以母親付出較多，且雙方對「誰做得比較多」的認知也常出現落差。

有網友提到，「我的老公是個豬隊友，很多事情永遠都是用我不知道作為藉口」、「真正愛你的人根本捨不得你吃苦，而是互相分擔」。在實際分工中，有些丈夫仍將家務視為「幫忙」，而非共同責任，缺乏主動觀察與補位的習慣，導致多數家務與育兒壓力長期集中在一方身上。

當家務分配失衡成為常態，不只體力負擔增加，也容易讓另一半感到不被支持。久而久之，這種單邊承擔的狀態，往往會讓關係逐漸失去平衡，甚至成為婚姻衝突的導火線，「除了選一個對的人、好隊友，培養對方成為優秀的隊友、life partner很重要，否則辛苦的、累的都是自己，別人還不見得會感恩」。

▼2021年3月《美國國家科學院院刊》研究指出，疫情期間家庭分工問題更加明顯，女性普遍承擔較多家務與育兒責任，且負擔越重，幸福感越低。（示意圖／pixabay）

No.5 沒有上進心

當丈夫在職涯或生活目標上較少主動規劃，導致伴侶內心不平衡感擴大，容易使家庭發展方向出現落差。一旦經濟與生活責任長期由其中一方承擔，雙方也更容易感受到步調不一致，進而產生壓力與不平衡感。

Dcard感情版有網友提到，另一半在職場做事不積極，不追求升遷加薪只求得過且過；還有人分享，丈夫被詐騙後不工作，她需要一個人養全家，還要應付婆家時不時的要求。許多網友紛紛留言勸兩位快刀斬亂，「生了小孩才發現是豬隊友，根本寫一個慘字」、「真的能接受他一輩子擺爛嗎？希望小孩有這樣的榜樣嗎」。

No.4 PUA、情緒勒索

在部分婚姻關係中，衝突不一定來自事件本身，而是溝通方式出了問題。有些丈夫習慣以比較、貶低或否定的語氣回應伴侶，甚至透過情緒施壓來主導對話，讓另一半在表達需求時逐漸失去自信，開始懷疑自己的感受是否「太過敏感」。當這類互動反覆發生，關係容易陷入一種不對等的狀態：一方不斷否定與壓制，另一方則傾向退讓與自我檢討，久而久之，溝通不再是解決問題，而是變成情緒消耗的來源。

「看了超多婚姻鬼故事後，我才知道原來發生在我身上的事情，不必自責太脆弱、情緒不穩，錯的是我老公！」有網友在Threads分享產後經歷，指出婚後主要由她一人負責育兒，丈夫鮮少參與，下班後多半沉浸於個人娛樂。基本家庭開銷雖由丈夫負擔，但未提供額外零用，日常互動也相當有限。後來她嘗試重返職場，卻遭丈夫以貶低言論回應，質疑女性在專業領域的價值，使其信心逐漸受挫。長期累積之下，她出現明顯情緒低落，最後爆發要求離婚。

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▼在部分婚姻關係中，衝突不一定來自事件本身，而是溝通方式出了問題。有些丈夫習慣以比較、貶低或否定的語氣回應伴侶，甚至透過情緒施壓來主導對話，讓另一半在表達需求時逐漸失去自信，開始懷疑自己的感受是否「太過敏感」。（圖／取自免費圖庫pexels）

No.3 以自我為中心

有些丈夫習慣依照自身需求安排生活，對家庭整體節奏較少同步思考，例如臨時決定行程、忽略他人安排，將多數時間花費在與朋友、同事相處，或在消費與決策上缺乏討論等。雖未必帶有惡意，但也因此非常容易讓伴侶認為自己不受重視。當家庭運作需協調多方時間與責任時，這種以個人為核心的模式，往往增加溝通成本與摩擦機會。

這一類的夫妻衝突，經常源自丈夫沒有必須預留時間、金錢、精力給家庭生活的認知。許多妻子的抱怨文中提到，「很多時候我需要幫忙，老公仍然要堅持把手遊先玩完」、「平常下班照樣運動、聚餐、看電影，很少陪伴小孩」、「孩子出生之後，老公也是還是維持之前的節奏，只專注工作，不太在意我和孩子的感受」。

No.2 情緒不穩定

近年不少人談感情時，都會提到「情緒穩定」的重要性。當另一半情緒起伏大，婚姻也容易跟著失衡。有些丈夫在面對工作或生活壓力時，無法有效消化情緒，回到家後容易變得沉默、易怒，甚至抗拒溝通，讓整個家庭氣氛變得緊繃。更讓人疲憊的是，這些情緒有時會轉移到伴侶身上。原本應該是放鬆的家，反而變成需要小心翼翼的空間，說話要看臉色、互動要避開地雷。

PTT有網友提及，跟老公相處時經常感受到壓力，就是因為對方情緒不穩定，像顆不定時炸彈，「禮拜天到禮拜四出門和回家的車上，我跟女兒不能嘻笑太大聲，他會覺得很吵很煩躁」。也有其他人分享遭前夫失控施暴的經驗，「對方情緒不穩，常失控並有暴力行為，我被掐過脖子，也被推去撞牆過，隔天就恢復好好先生，簡直人格切換」。

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▼近年不少人談感情時，都會提到「情緒穩定」的重要性。當另一半情緒起伏大，婚姻也容易跟著失衡。（圖／取自免費圖庫pexels）

No.1 無法處理婆媳問題

社群平台上常有網友發文傾吐婆媳問題嚴重，但老公無法居中協調的故事。一名女性在Dcard提到，「婆媳相處心很累」、「什麼都好的先生，就唯獨婆婆是他的軟肋」，吸引大批網友留言為她打抱不平；當事人為此出面回覆，「老婆心裡委屈、媽媽心中難受」、「我很難過，兩邊都不是人」。

不少案例顯示，當婆媳衝突出現時，有些丈夫傾向逃避處理，不願表態或介入，選擇沉默、延後回應，甚至以「我媽不會怎樣」帶過，讓妻子獨自承受壓力。當伴侶無法在關鍵時刻成為溝通橋樑，反而讓問題持續累積，不只讓妻子感到孤立無援，也容易讓小家庭的界線變得模糊，進一步影響夫妻之間的信任與互動。

▼不少案例顯示，當婆媳衝突出現時，有些丈夫傾向逃避處理，不願表態或介入，選擇沉默、延後回應，甚至以「我媽不會怎樣」帶過，讓妻子獨自承受壓力。（圖／示意圖／達志影像）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年4月25日至2026年4月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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