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當治理淪為公關秀　台灣在文明十字路口的集體失速

我們想讓你知道…台灣必須回歸現實主義：承認能源的物理限制，承認教育與 AI 產業的實態斷層，承認國家經營需要的是「硬實力」而非「濾鏡感」。拒絕面對這些核心戰略挑戰的領導層，正將台灣帶向一場集體失速的悲劇。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲當前台灣的治理現狀正處於三大支柱全面崩解的危局。決策邏輯從科學理性徹底轉向政治公關，這已非單純的政見分歧，而是根植於結構的「治理敗血症」。（圖／記者林敬旻攝）

●徐作聖／化學博士、科管退休教授

人類文明的演進，本質上是「物質、能源與資訊」的控制史。能源決定文明的功率，物質決定文明的邊界，資訊決定文明的效率。這三者相輔相成，是國家經營的硬核根基。然而，當前台灣的治理現狀正處於三大支柱全面崩解的危局。決策邏輯從科學理性徹底轉向政治公關，這已非單純的政見分歧，而是根植於結構的「治理敗血症」。

拒絕面對核心戰略挑戰的領導層　要承認國家經營需要的是「硬實力」

能源是文明演進的動力源，更是台灣崩壞的首張多米諾骨牌（Domino effect）。當前政府的能源政策完全背離熱力學定律，試圖以政治修辭掩蓋電網穩定性的物理缺失。

在 AI 大世代，算力即國力，而算力的底層是電力。台灣持續在能源政策上採取「表面文章」與「短線補貼」，拒絕回歸科學精神面對核能或深層地熱等高密度基載，結果必然是在追逐 AI 夢想的過程中，先因能源貧乏導致產業停擺。

熱力學第二定律揭示了能量轉換的必然損耗與熵增，但政策卻試圖在孤島電網的極端條件下，追求違背物理效益的能源配比。這種不談熱效率、只談選票口號的治理，是對文明基石的直接摧毀。當 ESG 被矮化為合規層面的作文比賽，而非技術層面的能源革命，所謂的永續經營僅是禁不起物理檢驗的政治濾鏡。

在資訊維度上，台灣高等教育正陷入一場 Chasmatic（深淵式）的崩解。全球教育體制已轉向「人機協作」與「架構定義」，台灣校園卻仍被困在工業時代的線性教條中。這種教育產出與時代需求的巨大斷層，導致國家空有半導體製造能力，卻缺乏定義 AI 未來的戰略頭腦。

更核心的危機在於「主權系統」（Sovereignty Systems）的集體缺位。當全球先進國家致力於開發具備本體論基礎、能理解複雜邏輯與因果關係的「本體 AI」（Ontological AI）時，台灣的討論卻受困於應用層面的 API 串接。無法在底層結構建立自主性，意味著數位主權的徹底喪失。這種科技視野的貧瘠，讓教育體系無法培養出具備系統定義能力的人才，最終使台灣在資訊競爭中跌落深淵。

物質文明的提升依賴實體產業與基礎建設的紮實經營，但台灣的國家經營已徹底「公關化」。政策成敗不再取決於長遠數據，而取決於社群媒體的流量與擺拍，「永續」已淪為政治笑話。

外交自主淪為高調拍片後的心理補償，缺乏實質利益博弈的戰略佈局。行政體系中，「貪、鬥、騙」成為系統運作的潛規則：用口號掩蓋無能，用鬥爭轉移焦點，用短期利益騙取認同。這種以表面文章掩飾治理失能的模式，正迅速耗盡過去幾十年累積的技術官僚專業與社會互信。

台灣目前的種種衰頹徵兆，是「專業主義失守」的代價。忽視熱力學的能源決策、陷入深淵危機的高教體系、缺乏主權系統意識的科技布局，正將這座島嶼推向平庸化的終點。

文明提升靠的是對物質、能源與資訊的精準治理，而非文宣。台灣必須回歸現實主義：承認能源的物理限制，承認教育與 AI 產業的實態斷層，承認國家經營需要的是「硬實力」而非「濾鏡感」。拒絕面對這些核心戰略挑戰的領導層，正將台灣帶向一場集體失速的悲劇。這是文明維度的現實審判，沒有任何公關辭令能夠迴避。

▼物質文明的提升依賴實體產業與基礎建設的紮實經營，但台灣的國家經營已徹底「公關化」。政策成敗不再取決於長遠數據，而取決於社群媒體的流量與擺拍，「永續」已淪為政治笑話。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字: 徐作聖 雲論 政策 台灣 能源 民進黨 資訊

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