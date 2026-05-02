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鄭習會鋪出總統路　國民黨三座山頭現形

我們想讓你知道…鄭麗文若只是黨主席，山頭可以暫時忍她；但鄭麗文若藉鄭習會養出2028總統行情，山頭就不可能再安靜。有人要替她掃路，有人要靠她護身，也有人要把她擋下來。這三種力量同時出現，讓國民黨的山頭政治現出原形。

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲鄭習會後，鄭麗文墊高自身地位，增加挑戰2028的籌碼，黨內山頭近來展開反撲。（圖／翻攝新華社）

●何啟聖／資深媒體人

中國國民黨主席鄭麗文的「鄭習會」，原本應該是她上任後最具政治高度的一場演出。它不只是兩岸交流的象徵，也不只是國民黨重新找回兩岸論述主場的嘗試；更深一層看，它幾乎已經替鄭麗文鋪出了一條通往2028總統大選的政治道路。也正因如此，這場會面真正震動的，恐怕不只是民進黨或台灣社會，而是國民黨內部那些長期盤踞、各擁資源、各懷盤算的山頭勢力。

鄭麗文藉鄭習會墊高了自己的政治身位。她不再只是黨主席，不再只是黨務操盤者，而是開始被包裝成國民黨兩岸和平路線的主要詮釋者，甚至被推向2028總統候選人的想像。國民黨內可以容忍一個主席出面收拾殘局，卻未必容忍一個主席藉兩岸舞台坐大；可以接受主席當招牌，卻未必接受主席變龍頭。這就是為什麼鄭習會之後，國民黨內部不但沒有因為主席聲勢墊高而趨於整合，反而爆出軍系叫陣、黨團角力、媒體放話的連環戲碼。外界那句冷話，國民黨「吃不得三天飽飯」，在此刻聽來，竟格外刺耳。

鄭麗文藉鄭習會墊高地位　季麟連掃平「路障」韓國瑜

但若只把這些亂象看成單純的「山頭反撲」，恐怕還不夠精準。鄭習會之後浮出的，真正是2028權力重排前的提前卡位。季麟連、傅崐萁、趙少康3人看似同時對黨務指手畫腳，實則盤算並不相同。季麟連背後所代表的軍系，未必是在反鄭麗文，恰恰相反，若軍系已押注鄭麗文參選總統，那麼韓國瑜就成了鄭麗文總統路上最醒目的路障；傅崐萁則是忠心護主，護的不是抽象的黨，而是護住一個能讓自己權位繼續穩固的政治格局；至於趙少康，他自然不樂見鄭麗文從一個曾經的民進黨人，搖身一變成為中國國民黨主席，如今甚至要被推向2028總統參選人的位置。

▲▼國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席季麟連語出驚人，劍指立法院長韓國瑜，為鄭麗文掃除2028總統大位的障礙。（圖／記者鄭佩玟攝）

季麟連最近在軍購爭議中的發言，正是這種權力布陣的赤裸展演。他竟公開放話，若韓國瑜「賣黨求榮」，將代表黃復興建請開除韓國瑜黨籍，並點名徐巧芯不要做出「親痛仇快」的事。這番話之所以震動黨內，不只是因為語氣衝撞，更因為一位國民黨副主席竟可以用「代表黃復興」的姿態，對民選立法院長與黨籍立委祭出近乎軍令式的政治威嚇。

季麟連真正的問題，不只是把「黃復興」當成政治提款機，而是長期把黃復興當成他私人的政治禁臠。黃復興可以有歷史，退伍軍人可以有立場，軍系也可以參與黨務；但任何一個人都不該把這股力量私有化，更不該動輒以「我代表黃復興」之名，對黨內不同意見扣帽子、下軍令、喊開除。這不是忠黨，而是挾組織以令全黨；這不是守護國民黨，而是把國民黨最沉重的歷史包袱，重新綁上國民黨當下的政治判斷。

更值得玩味的是，季麟連此番把矛頭指向韓國瑜，未必只是軍購路線之爭。韓國瑜有民意基礎，有立法院長身分，有藍營群眾記憶，更有2028被重新召喚的可能性。對一個正在為鄭麗文鋪設總統路的軍系而言，韓國瑜不是普通的黨內同志，而是潛在的總統提名障礙。季麟連高喊開除韓國瑜黨籍，表面上是政策立場強硬，實際上卻像是替鄭麗文提前清理總統提名戰場。所謂「代表黃復興」，不只是軍系發聲，更像是一種政治宣示：軍系要把鄭麗文推上去，就必須先把韓國瑜壓下去。

花蓮王「地方山頭取得中央執照」　黨內權力邏輯的荒謬

傅崐萁則是另一種典型。他的權力不是來自理念論述，而是來自花蓮地方長期經營所形成的地方王國。外界稱他為「花蓮王」，並非偶然。一個曾因重大司法案件入監的政治人物，回到國民黨後不但沒有被邊緣化，反而成為立法院黨團總召，這本身就足以說明國民黨內部權力邏輯的荒謬。

這是為什麼？因為黨中央忌憚他的地方勢力，也需要他的選戰能量。傅崐萁在2021年朱立倫重回黨主席之路上，被視為重要地方操盤力量；朱立倫當選後，傅崐萁重新入黨、重回權力核心，乃至後來成為立院黨團總召，外界很難不將這些政治安排視為一種權力交換。國民黨不是不知道他的爭議，而是選擇吞下去；不是看不見他的包袱，而是算計之後認為他的地方實力仍然有用。於是，一個本該被制度檢驗的人，反而成了制度必須遷就的人。

▲▼打詐專報 傅崐萁 質詢 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲花蓮王傅崐萁成功「黑翻紅」，坐擁地方勢力強渡中央掌握左右政黨權力。（圖／ETtoday資料照）

更荒謬的是，當傅崐萁成為黨團總召後，國民黨的黨團制度也開始向他的權力現實彎曲。原本內規應該限制權力延長，卻可以因人設事、為了讓他連任而調整；黨團總召本該是制度角色，最後卻像是替地方王量身打造的權力位置。當一個政黨的內規可以被權力人物改寫，當一個地方強人可以從花蓮一路伸手到立法院黨團，國民黨還談什麼制度？那不是黨團民主，那是山頭取得中央執照。

至於2026地方提名問題，真正值得討論的不是任何個別人名，而是制度本身是否還存在。若一個政黨的地方提名，不是依照公開規章、透明程序、共同標準，而是讓地方權力黑手介入，讓規則變成形式、程序變成過場、結果變成預設，那就不是提名，而是分封；不是黨內民主，而是地方王朝的續命工程。傅崐萁最大的問題，不只是他個人強勢，而是他讓國民黨逐漸習慣一件可怕的事：只要你地方夠強、席次夠關鍵、黨中央夠需要你，制度就可以彎曲，規則就可以讓路，黨紀就可以選擇性沉默。

傅崐萁此刻的政治盤算也很清楚。他不是單純為了路線，也不是純粹為了理念，而是忠心護主、鞏固自身權位。鄭麗文若坐穩主席，甚至進一步取得2028總統提名的主導權，傅崐萁在黨內的價值就可以繼續放大；反過來，如果鄭麗文失勢，黨中央重新洗牌，傅崐萁過去透過地方勢力、黨團位置與提名影響力所築起的權力結構，就可能面臨清算或邊緣化。因此，他護的不是抽象的國民黨，也不是純粹的主席權威，而是護住一個能讓自己繼續掌權的政治格局。所謂「忠心護主」，背後其實是最冷靜的自我保全。

趙少康挾媒體以自重　反向指揮防堵「外來者」的鄭麗文

趙少康則代表第三種權力：媒體權力。趙少康當然有批評國民黨的權利，媒體人也當然可以評論政治；但問題在於，當一個人同時擁有媒體麥克風、政論節目影響力、戰鬥藍人脈與藍營話語權，他對國民黨的批評就不再只是公共評論，而會變成準政治命令。他可以站在鏡頭前說黨中央錯了，可以透過節目設定藍營議程，可以用評論包裝指揮，可以讓黨內同志判斷風向時先看麥克風，而不是看黨章。

這就是「挾媒體以自重」最危險的地方。久而久之，國民黨中央面對的就不是一位黨員的不同意見，而是一整套媒體動員系統。黨主席還在講路線，媒體名嘴已經在判決路線；黨中央還在擬定政策，政論節目已經先把政策打成荒唐。這不是監督，這是政媒權力對政黨制度的反向支配。趙少康的問題，不在於他敢講話，而在於他太習慣把麥克風當令箭，把聲量當民意，把評論權當成黨內指揮權。

▲▼ 「讓新北更有型」黃國昌新北市長競選總部開幕記者會，趙少康特地到場站台。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康挾媒體以自重，把評論權當成黨內指揮權，反向支配政黨決策走向，全力防陼「外來」的鄭麗文攀上高峰。（圖／記者李毓康攝）

趙少康對鄭麗文的防堵，還有更深一層的心理與正統性因素。對趙少康而言，鄭麗文不是傳統國民黨體系一路走來的人，而是一個曾經來自民進黨陣營的人。這樣的人竟然能在短時間內成為國民黨主席，掌握黨機器，取得兩岸話語權，如今甚至被推向2028總統候選人的想像位置，對長期自居藍營戰鬥論述代表的趙少康而言，當然難以接受。趙少康真正不能忍的，恐怕不只是鄭麗文做了什麼，而是鄭麗文竟然走到了他曾經也想站上的位置。

因此，鄭習會後的國民黨亂局，不能只用「山頭反撲」四個字概括。更精確地說，是三種山頭在2028權力重排前，各自進行政治布陣：軍系要替鄭麗文掃除韓國瑜這個潛在對手，傅崐萁要護住鄭麗文以保住自己的權位，趙少康則要防堵鄭麗文從外來者變成藍營共主。三人看似都在國民黨內指手畫腳，實際上卻分別代表三種算計：押注、護盤、反制。這才是國民黨最真實的權力生態——路線只是表面，制度只是外衣，真正推動黨內震盪的，永遠是誰能通往2028，誰又會在這條路上被搬開。

鄭習會後的國民黨　山頭政治現出原形

這也正是國民黨真正的沉痾。它不是沒有制度，而是制度遇到山頭就失效；不是沒有黨中央，而是黨中央遇到軍系、地方、媒體三種權力就開始退讓；不是沒有黨紀，而是黨紀只會對弱者嚴厲，對強人寬容。季麟連敢喊開除韓國瑜，傅崐萁能從司法包袱中重返權力核心，趙少康可以在媒體高處對黨務指點江山，這些現象放在一起看，就不是個案，而是一個政黨被非正式權力架空的全景圖。

鄭麗文的鄭習會，本來應該是她建立主席權威、重塑國民黨兩岸論述的一場政治演出；但會後爆發的黨內亂象，反而讓人看見更深的現實：國民黨不是沒有主席，而是主席之上還有山頭；不是沒有路線，而是路線之外還有禁臠、地盤與麥克風；不是沒有改革口號，而是每一次改革都會被非正式權力拉回原形。

更冷酷地說，鄭麗文若只是黨主席，山頭可以暫時忍她；但鄭麗文若藉鄭習會養出2028總統行情，山頭就不可能再安靜。有人要替她掃路，有人要靠她護身，也有人要把她擋下來。這三種力量同時出現，才讓國民黨的山頭政治現出原形。所謂團結，常常只是權力尚未分配前的暫時沉默；所謂路線之爭，也往往只是總統門票爭奪戰的前奏。

國民黨若還想重建現代政黨的形象，就必須先回答一個最基本的問題：到底是黨章治理國民黨，還是山頭治理國民黨？是制度決定提名、黨團、路線，還是誰握有軍系、地方、媒體，誰就能凌駕制度？如果這個問題不解決，國民黨再談團結、改革、重返執政，都只是空話。因為一個連內部權力都無法制度化的政黨，不可能讓人民相信它有能力治理國家。

▲▼中國國民黨中央黨部。（圖／記者黃國霖攝）

▲鄭習會為鄭麗文舖了總統路，但也讓國民黨內山頭大戰現形了。（圖／記者黃國霖攝）

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