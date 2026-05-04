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外交突破不是鑽縫成功　更不是網紅打卡

我們想讓你知道…外交突破應該是國家向前走，不是政府替自己找台階下。縫隙外交與網紅打卡，都不該成為台灣對外關係的理想模式。真正成熟的外交，不是把每一次驚險過關都說成勝利，而是有能力讓國家不必每一次都驚險過關。

▲。（圖／總統府）

▲一場原本應該堂堂正正、按既定節奏進行的元首出訪，先因第三國飛航許可生變而暫緩，再以更迂迴、更低調、更帶有危機處理意味的方式完成行程；這究竟是外交突破，還是被迫在封鎖壓力下尋找縫隙。（示意圖／總統府）

●何啟聖／資深媒體人

賴清德抵達史瓦帝尼，總統府當然會說這是突破封鎖、走向世界；支持者也很容易把這趟被迫延後後仍然成行的出訪，視為大陸打壓失敗的象徵。然而，外交不能只看「有沒有到」，更要問「為什麼必須這樣到」。一場原本應該堂堂正正、按既定節奏進行的元首出訪，先因第三國飛航許可生變而暫緩，再以更迂迴、更低調、更帶有危機處理意味的方式完成行程；這究竟是外交突破，還是被迫在封鎖壓力下尋找縫隙？

縫隙外交不該成為理想模式　真正成熟的外交「有能力不必每次都驚險過關」

外交突破，原本應該是全民樂見的事。總統訪問邦交國，鞏固邦誼、增進合作、擴大國際空間，朝野沒有理由唱衰。這也正是為什麼賴清德這次訪問史瓦帝尼，國民黨並沒有直接反對，而是表達祝福，並要求國安與外交團隊檢討先前專機行程受阻的問題。

真正該被質疑的，不是「要不要出去」，而是「為什麼非得這樣出去」，以及「出去之後到底換回什麼」。賴清德原訂四月下旬訪問史瓦帝尼，卻因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國臨時取消專機飛航許可而暫緩，這本身已經不是小事，而是台灣元首外交行動空間遭到實質壓縮的警訊。

因此，賴清德最後抵達史瓦帝尼，當然可以說是完成行程，卻未必能說是外交突破。真正的突破，應該是讓台灣的外交路徑更寬、更穩、更可預期；而不是原本正常出訪被迫取消，事後再以更迂迴、更保密、更充滿危機處理意味的方式抵達。

這證明的不是封鎖無效，反而是封鎖已經有效到足以迫使台灣總統出訪友邦，都必須改道、延後、保密，最後再由府方把「好不容易到了」包裝成「對方封鎖不了」。

這就是所謂「縫隙外交」的問題。縫隙外交不是完全沒有價值，在現實困境中，國家有時確實必須尋找縫隙、利用縫隙、穿越縫隙。但縫隙只能是不得已的手段，不能被吹捧成外交戰略；縫隙可以用來解決一時之困，不能被包裝成國家長期出路。

若台灣外交的最高成就，變成「我們終於鑽過去了」，那真正被世界看見的，恐怕不是台灣的突破，而是台灣外交處境已經窄到必須鑽縫。

同樣的邏輯，也出現在卓榮泰赴日看棒球的爭議上。台灣行政院長能夠赴日，當然有其象徵意義；台日關係能夠多一分互動，當然也值得肯定。但若這場行程原本需要低調，卻又被台灣方面快速曝光、操作成政治亮點，甚至引發日方不滿，那就不能只挑好聽的部分說成「外交突破」。外交不是誰到了哪裡，就自動等於國家空間擴大；更不是誰拍到一張照片，就可以宣稱國際情勢改寫。

外交不是網紅打卡。不是站上東京巨蛋，就等於台日關係突破；不是抵達史瓦帝尼，就等於封鎖全面失敗。外交的價值，不在於照片拍得多漂亮，也不在於社群文案寫得多激昂，而在於它是否增加朋友、降低風險、累積互信、擴大制度化往來。若一次行程換來的是對方尷尬、默契受損、國內自嗨，那不是外交突破，而是把外交風險消費成政治流量。

更值得警惕的是，民進黨政府似乎正在形成一套新的外交敘事：出不去，叫大陸打壓；繞出去，叫突破封鎖；低調去，叫戰略彈性；被曝光，叫國際能見度；出了狀況，叫在野黨唱衰台灣。這套語言最大的問題，是它把外交困境重新命名為外交勝利，把補破網說成開新局，把不得已說成了不起。

台灣當然需要外交突破，但真正的外交突破，不是鑽縫成功，而是讓國家不必再鑽縫；不是讓官員有照片可發，而是讓國家有路可走；不是一次性的政治表演，而是制度性的國際空間。若每一次艱難出訪、每一次低調互動、每一次場邊曝光，都要被包裝成外交大捷，那麼我們失去的不只是外交判斷，也是在國際現實面前最基本的清醒。

賴清德到了史瓦帝尼，這件事本身可以祝福；卓榮泰去了日本，台日友好也不必否定。但國人更有權利追問：這些行程究竟換回了什麼？台灣的國際處境因此更寬了嗎？外交路徑因此更穩了嗎？邦交與友好關係因此更制度化了嗎？還是最後只剩下一張照片、一段文宣、一場支持者內部取暖的政治表演？

外交突破應該是國家向前走，不是政府替自己找台階下。縫隙外交與網紅打卡，都不該成為台灣對外關係的理想模式。真正成熟的外交，不是把每一次驚險過關都說成勝利，而是有能力讓國家不必每一次都驚險過關。

▼外交的價值，不在於照片拍得多漂亮，也不在於社群文案寫得多激昂，而在於它是否增加朋友、降低風險、累積互信、擴大制度化往來。（圖／總統府）

▲▼。（圖／總統府）

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