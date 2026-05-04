永和初選進入關鍵期　藍營整合後在地經營成熱議焦點

▲新北市永和區國民黨議員初選進入關鍵階段，選情快速升溫。(圖／翻攝自國民黨永和區策進團FB)



● 蔡欽安／讀者

隨著新北市市長選戰布局由李四川領銜成形，基層選戰也隨之升溫。其中，永和區議員初選因涉及世代更替與派系整合，成為目前新北最受矚目的激戰區之一。隨著民調日期逼近，如何平衡「青年參政」與「深耕在地」，正考驗著藍營在當地的整合智慧。

世代與路徑的交錯：在地認同的實質檢驗

根據中央社相關報導，此次永和初選呈現多元競爭格局。除了傳統深耕基層的候選人，也有多位具備青年系統、市政歷練背景的參選人投入。然而，在選戰進入最後衝刺階段時，地方關注點正從初期的「知名度」轉向「在地連結度」與「長期服務紀錄」。

地方選情觀察家指出，永和選民結構穩定且對社區認同感強，候選人的「在地性」往往是投票時的關鍵指標。近期地方社群討論中，不少選民對於「選區調整」或「短期轉換選區」的參選軌跡表示高度關注。基層聲音普遍認為，政治歷練雖然重要，但選民更看重的是對地方事務的長期投入，而非僅僅是選戰期間的短期經營。

政治立場與一致性：基層選民的信任觀察

此外，參選人的過往立場與言論一致性，也成為此次初選的觀察重點。近期在地方組織與社群中，不乏針對參選人過去在黨內不同階段之論述進行討論。部分基層支持者認為，候選人的核心價值是否與在地主流民意契合，將直接影響初選後的整合動能。

一名基層幹部表示，雖然青年加權機制旨在鼓勵新血，但若民調結果與地方長期經營的基礎出現落差，恐會造成部分長期支持者的觀感疏離。地方幹部憂慮，若初選過程中未能有效化解「在地性」與「穩定性」的疑慮，可能導致支持者產生消極參與的情緒，進而影響正式大選時的投票意願。

大選前哨戰：勝選條件成為整合核心

藍營內部輔選系統強調，面對強勁對手，初選人選的「勝選條件」已成為當前最重要的戰略考量。如何在初選階段推出的候選人，既能代表黨內的世代活力，又能具備紮實的在地組織基礎，將是決定大選成敗的關鍵。

隨初選進入倒數計時，永和選情已進入高壓競爭。地方人士普遍認為，這場初選不僅是個人職位的競爭，更是整體戰略布局的前哨戰。在政策方向差異有限的情況下，「在地連結」與「立場穩定」已成為選民心中衡量候選人的核心指標。