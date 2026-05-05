燃料棒先下單　核電重啟還在評估還是早已決定？

▲近期傳出核三廠可能在審查完成前接洽燃料棒採購，真正值得追問的，不是技術可不可行，而是：核電重啟，還在評估，還是已經決定。（示意圖／台電提供）

●林仁斌／台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授

當你還以為能源政策仍在評估時，某些關鍵決定其實已經替你做出。燃料棒的採購，不只是行政流程，而是方向的提前確立。當執行先於審查，所謂選擇，其實早已不存在。近期傳出核三廠可能在審查完成前接洽燃料棒採購，真正值得追問的，不是技術可不可行，而是：核電重啟，還在評估，還是已經決定？

讓「重啟只是時間問題」逐漸被視為既定事實 是否已有人替結果下了決定

從工程角度看，核燃料製造期長，提前規劃並非全無道理。然而，問題在於決策順序。當安全審查尚未完成、再運轉許可尚未核發，卻先行啟動採購談判，這已不只是「準備」，而是帶有方向性的政策訊號。程序尚未走完，但結論似乎已被預設。

這種順序的顛倒，衝擊的是制度的核心。核電再運轉涉及安全標準、法律程序與社會信任，本質上是高風險決策。審查的意義，在於確認條件是否成立；若在審查前即投入實質成本，審查便可能淪為形式補正，而非真正把關。

近期相關報導大量引用「知情人士」，將尚未確定的流程串聯成一條完整路徑：原廠檢查、燃料下單、特定時程併網。這種敘事不只是描述現況，更在形塑預期，讓「重啟只是時間問題」逐漸被視為既定事實。

但現實遠比敘事複雜。核三是否重啟，取決於多重條件：設備是否符合現行安全標準、延役是否需重新環評、風險評估是否充分、社會是否接受。任何一項條件未被滿足，都可能改變結論。將不確定性壓縮為單一路徑，不僅簡化問題，也容易誤導公共討論。

更重要的是，這類討論往往忽略風險與責任。核電重啟不只是供電選項，而是對潛在風險的再承擔，包括設備老化、極端氣候，以及地緣政治帶來的不確定性。當這些風險未被清楚揭露，卻持續推進時程，決策的正當性自然受到質疑。

若政策同時被置於選舉時程的考量之中，問題就更為敏感。當目標從風險最小化轉向政治成本管理，制度本身便可能出現偏移。關鍵在於：當前的決策，是否仍建立在完整審查與獨立判斷之上？

能源政策從來不是單純技術問題，而是制度誠實問題。核電可以被討論，但前提是程序必須完整、審查必須獨立、風險必須被誠實揭露。否則，即使最終做出決定，也難以建立社會信任。

當燃料棒在審查完成前就準備下單，我們真正需要問的，不是能否加速，而是在程序尚未完成之前，是否已有人替結果下了決定。

▼能源政策從來不是單純技術問題，而是制度誠實問題。核電可以被討論，但前提是程序必須完整、審查必須獨立、風險必須被誠實揭露。否則，即使最終做出決定，也難以建立社會信任。（示意圖／台電提供）

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