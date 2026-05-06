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川習會即將舉行　台灣的「菜單危機」迫在眉睫

我們想讓你知道…當川習會登場之際，全球目光都聚焦於中美兩國如何重塑彼此的關係、如何劃定新的紅線與合作領域。而在這場重塑之中，台灣必須做出自己的選擇：是繼續被動等待別人決定自己的命運，還是設法在夾縫中開闢出一條屬於自己的道路。

▲。（組圖／達志影像／美聯社）

▲隨著「川習會」的腳步逐漸逼近，台灣內部的焦慮情緒正悄然升溫，從政治圈到學術界，從媒體評論到街頭巷尾，一種不祥的預感正在蔓延。（組圖／達志影像／美聯社）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

賴清德總統捨棄國家元首的格局，以非正規手法突破封鎖，成功訪問史瓦帝尼，為此得意洋洋，大放鞭炮慶賀。然而，一個可能重創台灣的交易正在美中之間討價還價，相對於燃放鞭炮，其潛在的爆破威力遠遠過之。

隨著「川習會」的腳步逐漸逼近，台灣內部的焦慮情緒正悄然升溫，從政治圈到學術界，從媒體評論到街頭巷尾，一種不祥的預感正在蔓延。

外交部政務次長吳志中日前接受彭博社專訪時，一句話道破了這份深層恐懼。他直言，最擔心的是「台灣被列入習近平與川普會談的菜單中」。

這句話之所以引發廣泛關注，並非因為其內容前所未聞，許多觀察家早已默默揣測這種可能性，而是首次由台灣的高層官員如此直白、毫不掩飾地說出口。吳次長的這番話，猶如一層薄薄的窗紙被猛然戳破，揭露出台灣在大國博弈夾縫中的真實焦慮與無力感。

台灣安全感的鬆動

長期以來，台灣官方對外論述始終強調台美關係「堅若磐石」，並對任何質疑美國承諾可靠性的聲音貼上「疑美論」的標籤，視之為破壞社會信心、動搖民心的「認知作戰」。

在這種話語體系下，美國被描繪成一個無論風雲如何變幻都會堅定守護台灣的可靠盟友，而台灣則扮演著民主陣營最前線的忠實夥伴。然而，當第一線的外交官親自坦言「沒有什麼是100％確定的」時，這種官方論述與現實感受之間的巨大落差，反而更加凸顯了台灣安全感正在發生的深刻鬆動。

問題的核心在於，過去數十年來台灣所依賴的「價值同盟」邏輯，正面臨被更冷酷、更現實的「交易邏輯」所取代的風險。

冷戰結束後，民主價值、人權理念、自由經濟體制等軟實力因素，一度被認為是維繫西方陣營內部凝聚力的關鍵紐帶。然而，當國際秩序進入新一輪的重組週期，大國之間的競爭愈發赤裸裸地圍繞著利益、權力與資源展開時，價值的光環正在迅速褪色。台灣過去習慣於高舉「民主盟友」的旗幟，試圖以此換取美國的長期承諾，但如今越來越多人開始意識到：在真正的地緣政治角力中，旗幟的顏色遠不如籌碼的重量來得重要。

川普的外交思維　「交易至上」盟友亦可標價

要理解台灣當前面臨的「菜單危機」，就必須先剖析川普獨特的外交思維與行為模式。不同於傳統的美國政治菁英——無論是民主黨還是共和黨——他們往往將外交政策建構在意識形態、歷史責任與制度聯盟的基礎之上，川普的視角則更接近一位房地產大亨的商業談判桌。

在他的世界觀裡，國際關係不是價值共識的延伸，而是一場零和或非零和的利益交換遊戲。盟友不是基於共同信念而自然結合的夥伴，而是需要在每一筆交易中重新估算成本與收益的合作對象。

回顧川普執政期間的種種作為，不難看出這種「交易至上」邏輯的一貫性。這也正是台灣必須面對的殘酷現實：在川普的棋盤上，台灣的戰略價值不會被否定，但也不意味著必然換來保護。

恰恰相反，越是高價值的資產，越可能被當作談判桌上的王牌。當華盛頓與北京之間存在需要解決的重大議題時，台灣作為一張「高階牌」被拿出來交換，不是陰謀論，而是一種結構性的風險，一個由權力不對稱與利益不對稱所決定的必然結果。

中美之間經貿與安全雙軌並行

這種風險並非空穴來風，從近期中美高層互動的具體內容中，已經可以嗅出端倪。4月30日，中共外交部長王毅與美國國務卿盧比歐通話，在這次被外界高度關注的對話中，王毅明確指出「台灣問題是中美關係最大風險點」，並將其定調為不可迴避的核心議題。

這不是中國方面第一次提出這樣的表述，但在當前川普可能重返白宮、中美關係面臨新一輪調整的敏感時刻，中方選擇在此時重申這一立場，顯然具有強烈的戰略意涵：任何中美之間的交易，都無法繞過台灣問題，而且中方不會接受對台灣問題的模糊處理。

與此同時，中美也在經貿領域緊鑼密鼓地展開磋商。中方由國務院副總理何立峰主導，與美方財經高層官員進行對話，討論的範圍涵蓋關稅、市場准入、供應鏈安全、人民幣匯率等敏感議題。

這種「安全與經貿雙軌並行」的談判架構，本身就意味著雙方正在試圖在政治底線與經濟利益之間尋求某種「大交易」。在這種交易結構中，台灣問題極可能被納入一個更大的交換方程式——安全讓步換取經濟好處，地緣妥協換取貿易平衡，軍事克制換取戰略穩定。

川普的不對稱的交換條件

更深一層的問題在於，川普確實有求於北京，而且這種有所求的範圍與強度，可能遠超外界的一般想像。從對內政治來看，川普需要穩定農業州的選民支持，而中西部農業州正是他的傳統票倉。中國大陸對美國大豆、玉米、豬肉等農產品的採購訂單，直接關係到這些州的農民收入與選舉取向。如果中方能夠在川普競選期間或上任初期釋出大規模採購的善意，對川普而言無疑是一劑強心針。

從對外戰略來看，川普需要在伊朗問題、北韓問題、中東局勢等地緣政治熱點上取得突破，以鞏固他的個人政治聲望與外交政績。伊朗核問題尤其關鍵。在美國當前進退維谷之際，若能與中方合作，透過中國對伊朗的經濟與外交影響力，促成某種形式的限核或談判突破，對川普來說將是一項重大成就。同樣地，在阿富汗重建、中亞穩定、甚至烏克蘭危機等議題上，中國的配合與否，都將直接影響美國戰略資源的投放效率。

在這樣的背景下，中國大陸可以提供給川普的，是一系列具有實質吸引力的經貿紅利與戰略配合。相比之下，中方對美國的核心訴求則高度集中、極為明確，那就是台灣問題。中方希望美方在台灣問題上的模糊空間進一步壓縮，希望「不支持台獨」從口頭表態轉化為具體行動，希望對台軍售的規模與頻率受到更嚴格的限制。

當一方的需求分散而多樣、另一方的訴求集中而單一時，交換條件便出現了明顯的不對稱。在談判中，擁有「集中訴求」的一方往往更能精確定義自己的底線，而擁有「分散需求」的一方則更容易被逐個擊破。這就使得可能讓步的方向變得相當容易推測。

▼更深一層的問題在於，川普確實有求於北京，而且這種有所求的範圍與強度，可能遠超外界的一般想像。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

未必是全面放棄　可能是有限讓步

值得注意的是，中美之間潛在的「台灣交易」，未必是美國全面放棄台灣這種極端場景，那樣的動作不僅會引發美國國內巨大的政治反彈，也會嚴重打擊盟友對美國承諾的信心，代價過於高昂。更可能的交易形式，是一系列看似溫和、但長期下來影響深遠的有限讓步。

最直接的切入點就是對台軍售。中國長期以來強烈反對美國對台軍售，並多次以軍事演習、外交抗議與對美企制裁作為回應。若未來美方在軍售問題上採取更保守的態度——例如延後F-16V戰機的交貨進度、縮減魚雷與飛彈等攻擊性武器的出售清單、或是在關鍵時刻否決某些軍售項目，這既能向中方釋放善意與誠意，也能降低台海發生突發衝突的短期風險。

同樣地，美方也可以調整對台外交互動的形式與層級，例如避免派遣高階官員訪台、降低與台灣官方機構的接觸頻率、或是在聯合國等國際場合的表態上更加克制。這些「有限讓步」不會在短期內改變台海戰略格局，也不會觸發台灣內部的立即警報，但如果任其累積，卻可能逐步侵蝕台灣的安全基礎，使台灣在不知不覺中陷入更脆弱的境地。

美國全球收縮　「勢力範圍」思維的回歸

從更宏觀的角度來看，美國當前正面臨嚴重的戰略過度擴張問題。烏克蘭戰爭消耗了大量軍事資源與財政預算，中東局勢因以巴衝突而再度升溫，而印太地區的中國崛起又需要投入前所未有的注意力。

在這種多線作戰的壓力下，美國的國防預算雖然屢創新高，但實際購買力與戰略投送能力卻因通膨與多線消耗而受到侵蝕。越來越多的戰略分析家開始呼籲，美國需要進行「戰略收縮」或「優先排序」，將有限的資源集中在真正核心的利益上。

在這種背景下，「與中國建立一個可預測的、穩定的關係」，可能成為華盛頓在某一階段的短期優先目標。而要達成這一目標，最現實的路徑之一，就是某種形式的「勢力範圍」安排——也就是美中雙方在各自的核心利益區內互不挑戰，降低直接衝突的風險。

如果這種思路在川習會中得到體現，即使只是語言層面上的調整——例如美方在聯合聲明中更強調「尊重彼此核心利益與重大關切」，或者在某些場合避免使用過去那種對台灣的強硬表態——都可能對台美關係產生深遠的、結構性的影響。

台灣利益綁定的局限　「單邊依附」的風險

面對這樣清晰的「菜單危機」，台灣政府的應對策略目前主要集中在一個方向：加強與美國的利益綁定，特別是在科技、供應鏈與投資領域。從台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）到經濟繁榮夥伴對話（EPPD），從半導體合作到軍工產業的本地化生產，台灣試圖讓自己變得「不可或缺」，讓美國的任何決策者都無法輕易割捨這層緊密的經濟與戰略連結。

然而，這種策略存在一個根本性的局限：當利益可以被量化時，它就同樣可以被交換。台積電在亞利桑那州設廠，從長遠來看反而可能削弱台灣對美國的不可替代性——因為美國本土正在建立自己的備援產能。

同樣地，台灣對美軍購的金額越高，美國軍工複合體在台灣問題上的利益固然越大，但這也同時意味著台灣的國防預算被牢牢綁定在美國的武器系統上，形成一種難以擺脫的依賴關係。台灣將自身的全部價值寄託於單一強權，不僅無法真正消除被交換的風險，反而可能加深依附的程度，在面對大國博弈時更加被動。

更深層的問題在於台灣長期以來採取的「單邊依附」戰略路線，將外交、安全、經濟、科技發展等所有戰略面向，都高度集中於美國一國。這種路線缺乏多元布局與風險分散的能力。在兩岸關係持續緊繃、台灣邦交國數量不斷萎縮、國際空間日益收窄的情況下，台灣實際上已經沒有太多選擇——對美依賴不是偏好，而是被迫的必然。

然而，越是如此，一旦美國政策出現調整（無論是出於國內政治、經濟壓力還是地緣戰略重組），台灣就越缺乏足夠的緩衝與替代方案。這正是當前台灣社會集體焦慮的根源所在——一種明知風險存在、卻無法逃脫的窒息感。

台灣必須成為「主動參與者」

總體而言，「台灣是否在菜單上」這個問題，其實從一開始就不是真正的問題——因為答案幾乎是肯定的。在大國博弈的世界裡，任何小型經濟體與政治實體，只要位處戰略要衝或擁有關鍵資源，就必然會被大國納入利益計算的方程式中。真正的問題在於：台灣能否從「被動的談判標的」，轉變為「主動的參與者」？能否在菜單被端上桌之前，就對菜單的內容擁有某種發言權？

在大國競爭日益加劇的時代，中小型經濟體若無法建立多元的戰略布局與足夠的自主空間，最終難免會被簡化為一項可以標價、可以交換的選項。這不必然意味著被拋棄——但意味著命運掌握在別人的手中。

台灣要突破這種困境，需要的不是更高分貝的親美口號，也不是更深的對美依賴，而是一種更為清醒、務實且多元的戰略思維：在安全上尋求風險分散（例如與更多民主國家建立實質合作），在經濟上減少對單一市場與單一技術節點的過度依賴，在兩岸關係上尋找某種可以降低敵意、管控風險的對話渠道，以及在內部凝聚一種超越黨派與短期選舉考量的國家安全共識。

吳志中次長的大白話，在某種程度上正是一種寶貴的警訊，它告訴我們，過去那些可以讓人安穩入眠的敘事正在失效，而那些被刻意忽略或壓制的現實，正在以最直接的方式叩門。

當川習會登場之際，全球目光都聚焦於中美兩國如何重塑彼此的關係、如何劃定新的紅線與合作領域。而在這場重塑之中，台灣必須做出自己的選擇：是繼續被動等待別人決定自己的命運，還是設法在夾縫中開闢出一條屬於自己的道路。無論答案為何，有一點是確定的——菜單已經在準備中，而時間，並不站在猶豫者那一邊。

▼台灣要突破這種困境，需要的不是更高分貝的親美口號，也不是更深的對美依賴，而是一種更為清醒、務實且多元的戰略思維。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

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陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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