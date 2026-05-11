國票金止戰後　公股責任才真正開始

▲國票金董事改選引發市場高度關注。（示意圖／shutterstock）

● 吳蕚清／靜宜大學財務金融學系助理教授

國票金將在今年5月進行董事改選，原本公股、耐斯、人旺、台鋼等4陣營提出董事提名名單高達25人以爭取15席董事情形下，市場預期委託書競爭將持續升溫。最後經公股協調，4月15日各方撤回部分提名，形成同額競選，公股並取得董事會過半席次。表面上，改選爭議已暫時降溫；但從金融治理角度來看，真正關鍵並非選戰如何收場，而是國票金後續能否被帶回穩定、專業的經營軌道。

財政部政務次長阮清華答覆立委質詢時指出，公股介入國票金，主要是因公司多年來紛擾不斷，且泛公股在董事會中，有必要協助穩定內部秩序。這項說法顯示國票金面對的並非單一年度改選問題，而是長期累積的治理失衡。當一家金融機構反覆因股東結構、經營權安排與人事布局牽動市場關注，甚至需要公股居中處理時，代表既有治理模式已難以支撐長期穩定。

因此，公股這次不應只停留在協調改選的角色。既然已掌握董事會主導地位，就須進一步承擔重建治理秩序的責任。未來董事會組成與高階經營安排，應以金融專業、風險管理、公司治理與組織整合能力為主要標準，而不宜再受股東勢力消長、人事妥協或短期政治考量之牽動。

所謂讓國票金恢復穩定經營，也不能只是抽象目標。具體而言，董事會應提高專業成分，納入熟悉金融市場、投資管理、法遵風控、公司治理及金融科技的人才；經營團隊則應落實專業經理人制度，讓營運決策回歸績效、紀律與長期策略。公股若要證明介入具有公共性與正當性，就必須讓國票金從避免內耗進一步走向體質重建。

因此，公公併不應只是政策討論題目，而可成為國票金後續改革的重要工具。因國票金規模較小，為求未來之穩健成長，公公併不該僅是形式上由誰合併誰，而是透過公股金融機構之間的整合，能否改善規模有限、資源分散、治理成本偏高與股東結構不穩等問題。若整併有助於提升資本運用效率、明確經營權責，並降低治理摩擦，就可被納入下一階段推進的改革路徑。

國票金事件提醒外界，金融機構的穩定不能長期依賴臨時協商，也不能每逢改選就靠外部力量止血。這次改選爭議落幕，不應只是讓市場暫時安心，而將成為治理重整的起點。接下來，公股應以專業董事會、專業經理人制度與公股金融整合為核心方向，讓國票金擺脫反覆角力，重新建立穩定、透明且具持續性的發展基礎。