宜蘭「檢律大戰」成局　藍白合能否跨越「林國漳門檻」？

▲2026年宜蘭縣長選舉的戰鼓已然擂響。隨著5月4日藍白整合民調揭曉，由國民黨立委吳宗憲擊敗民眾黨參選人陳琬惠，代表在野陣營出征。（圖／記者徐文彬攝）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

2026年宜蘭縣長選舉的戰鼓已然擂響。隨著5月4日藍白整合民調揭曉，由國民黨立委吳宗憲擊敗民眾黨參選人陳琬惠，代表在野陣營出征。這場選戰不僅宣告了藍白在宜蘭的初步整軍完成，更確立了宜蘭史上罕見的「檢察官對決律師」的專業素人競爭格局。然而，民調數據中透露的警訊，卻讓這場「藍白合」的蜜月期顯得格外短促。

藍白合的「隊長」誕生 團結是門檻而非保證

從民調結果來看，吳宗憲以27.6%的支持度勝出，確立了其在野陣營「隊長」的地位。這對國民黨而言，是守住基本盤的成果；對民眾黨而言，則是以「隊友」身份延續地方影響力的轉身。

陳琬惠在第一時間大方喊出「把吳宗憲送進縣政府」，展現了在野整合的風度，這對於極力擺脫地方派系包袱、訴求專業治理的吳宗憲而言，無疑是一劑強心針。

然而，數據背後的真相是殘酷的：即便在野成功整合，吳宗憲目前仍以27.6%對28.9%，微幅落後於民進黨提名的林國漳。這說明了「藍白合」只是取得參賽權的入場券，而非勝選的保證書。

林國漳的「隱形優勢」 深耕地方與執政資源

民進黨推出的林國漳，雖被視為政治新人，但其律師背景與長期擔任宜蘭縣府多項委員會委員的經歷，讓他在「專業度」與「地方熟悉度」上並不輸給空降或資歷尚淺的對手。林國漳在此次民調中的領先，反映出民進黨在宜蘭的基層實力依然穩固，加上其背後擁有中央執政資源的挹注——誠如吳宗憲所言，對手享有「三千寵愛於一身」的行政體系支援。

對於林國漳而言，目前的微幅領先雖是肯定，但「表態率不高」仍是其隱憂。在宜蘭這個重視人情與本土價值的「民主聖地」，林國漳如何將中央的行政紅利轉化為具體的選民認同，並避免被貼上「派系代理人」的標籤，將是他接下來的課題。

▼民進黨推出的林國漳，雖被視為政治新人，但其律師背景與長期擔任宜蘭縣府多項委員會委員的經歷，讓他在「專業度」與「地方熟悉度」上並不輸給空降或資歷尚淺的對手。（圖／記者湯興漢攝）

檢察官 vs. 律師 法律專業能否轉化為治理能力？

這場選戰最有趣的看點，莫過於兩位參選人的法律背景。吳宗憲以「檢察官」的正義形象訴求跨黨派、跨家族的清廉治理；林國漳則以「律師」的基層服務與行政法律專長訴求溫暖與專業。

這是一場形象之爭：

吳宗憲的策略：必須證明他不僅能「除弊」，更具備「興利」的建設能力。他提出的「衝、拚、合」三大動能，能否在短時間內轉化為具體的縣政政見，決定了他能否爭取到中間選民。

林國漳的防禦：身為執政黨代表，他必須扛起選民對於現狀不滿的壓力，並以更具前瞻性的交通、產業規劃，爭取年輕族群的青睞。

結語 宜蘭選戰的決勝點在「民生」而非「政治」

隨著民調整合落幕，宜蘭選戰已從「黨派算計」進入「政見對決」。吳宗憲喊出「政治少一點、民生多一點」，正是看準了選民對於長期政治鬥爭的厭倦。然而，在林姿妙縣長因案停職的陰影下，清廉與效率將是兩黨都必須面對的檢驗指標。

「藍白合」的吳宗憲是否能克服微幅落後的劣勢？林國漳是否能穩住基本盤並進一步突圍？這場「檢律大戰」的勝負，最終不取決於律師袍或檢察官制服，而是誰能在那張不滿三成的支持度外，喚醒宜蘭人對未來四年的發展想像。

▼隨著民調整合落幕，宜蘭選戰已從「黨派算計」進入「政見對決」。吳宗憲喊出「政治少一點、民生多一點」，正是看準了選民對於長期政治鬥爭的厭倦。（圖／記者李毓康攝）

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