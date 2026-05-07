賴總統出訪史瓦帝尼　為「川習會」添加新變數

▲賴總統這次以非常態的方式展開外交出訪，本是無奈之舉，期待得到國人的理解和支持；與此同時，綠營有人也將賴此行誇大為「外交突破」，殊不知接踵而來的會是日益升高的兩岸「外交對抗」。（示意圖／總統府提供）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

賴清德總統於本5月2日抵達非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問。這次訪問的日期原訂是上4月22日至27日，但因中途賽席爾、模里西斯與馬達加斯加等非洲3國，臨時取消總統專機飛航許可，導致總統府被迫決定暫緩行程。

賴總統最後的成行是因搭乘先前訪台的史國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）返國的專機；對此賴政府上下保密到家，讓國人跌破眼鏡；而官方的說法是參考國際間高層外交的「抵達後公開」（arrive then announce）模式。

綠營有人誇大為「外交突破」 殊不知接踵而來的會是日益升高的「外交對抗」

自前總統蔡英文執政以來，中共即對民進黨政府採「圍點打援」的戰略，步步壓縮台灣的國際活動空間，使台灣邦交國的數量呈斷崖式的下降。

因此，賴總統這次以非常態的方式展開外交出訪，本是無奈之舉，期待得到國人的理解和支持；與此同時，綠營有人也將賴此行誇大為「外交突破」，殊不知接踵而來的會是日益升高的兩岸「外交對抗」。

中共對賴總統此行的反應不會令人感到意外。中共外交部發言人形容賴的行程為「偷渡式外竄鬧劇」，使其「淪為國際笑柄」；美國政府則給予正面回應與支持。美國國務院發言人表示，每位台灣民選總統都曾海外出訪台灣的外交夥伴；因此，這次賴的外訪是例行性的，不該被政治化。國務院發言人同時強調，台灣是美國與很多國家信任且有能力的夥伴，台灣與世界各國的關係為這些國家的公民帶來重大的利益，包括史瓦帝尼。

此情此景，讓人想起前總統李登輝1995年6月「康乃爾之行」引發的台海飛彈危機。時任美國總統的柯林頓正忙著處理中東問題，而台灣則在進行首次總統直選。柯林頓在其回憶錄中說，他認為「在經濟發展與急進的民族主義當中尋求平衡，一直是中國領導人最大的挑戰，尤其在台灣大選期間更是如此。」柯林頓顯然認為中共當時的目的無意將危機升高。

另一方面，柯林頓也表示，中東和台灣不同，「如果中東地區的領袖什麼都不做，局勢便會惡化；相反的，中國和台灣的政治人物不做愚昧之舉，問題自然會隨著時間而解決。」

柯林頓下令美國航母艦群開往台灣海峽，解決了那場台海軍事危機，但隨後他和前中共總書記江澤民的相互進行國是訪問，導致雙方協議建立了「建設性的戰略夥伴關係」。而讓台灣倍感關注的是，柯林頓於1998年6月訪問中國大陸時提出的「新三不政策」，即美國不支持「台獨」、不會支持「兩個中國」或「一中一台」政策、不支持台灣以國家名義加入國際組織。這可以說是台海危機產生的後續效應。

川普不是柯林頓，習近平不是江澤民，賴清德更不是李登輝。時空背景的不同，我不認為兩岸此刻會因賴清德的訪問邦交國而爆發另一場台海軍事危機。但值得注意的是，當時李登輝與對岸存有制度外的溝通管道，可以避免因誤判而導致危機升高。

突如其來外訪 增加美中雙方在「台灣問題」較勁力道

而目前兩岸之間「有讀不回」，台灣安全幾乎完全繫於中美關係的走向。中共外交部長王毅與美國國務卿魯比歐在上月30日通電話時提到，元首外交始終是中美關係的「定盤星」；但他同時強調，「台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。」

對照柯林頓當年的處境，我本以為川普的當務之急同樣是處理中東問題，因此「台灣問題」不應成為「川習會」的「主菜」。就以美國對台軍售為例，中共應該理解台美之間的武器交易不只涉及軍事意義，還包括經濟和外交利益。川普幾乎沒有讓步的空間。

川普第一任期的國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）曾說過，美中不會達成「大交易」，因為川普不願在任內失去台灣；他認為除非中國主動提到或升級討論，否則「台灣問題」應不會是「川習會」的重點。

為了維持「鬥而不破」的局面，相信華府和北京都不願見到「川習會」因「台灣問題」搞到不歡而散。因此，各自表述既定立場是最有可能出現的場景；但賴總統突如其來的外訪，卻可能為「川習會」添加新的變數，增加雙方在「台灣問題」較勁的力道。

中共「中國社會科學院」俄羅斯東歐中亞研究所研究員肖斌日前指出，美國對伊朗軍事行動改變大國競爭方式，即全球競爭由軍事對抗本身，延伸至對能源通道、關鍵基礎設施及供應鏈體系控制，此加劇全球經濟安全不確定性，亦迫使各國重新思考自身之全球體系定位。

《紐約時報》亦於上月30日的分析報導指出，美伊戰爭引發的外交餘波，使外國領導人越來越難以沿用他們那套久經考驗的「討好」川普的手法。他們日益發現，自己必須在安撫美國總統和本國選民之間做出選擇，而他們並沒有選擇川普。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），就是一個例子。他就任之初努力經營與川普的友誼，在伊朗問題上幾乎滿足了川普的所有要求，包括允許美國完全使用位於德國的軍事基地發動襲擊、承諾在戰爭結束後派遣掃雷艦在荷莫茲海峽巡邏。

但這場戰爭重創了德國經濟，並在政治上讓梅爾茨付出了代價。自戰爭開始以來，他所屬的中右翼基督教民主聯盟，從全國民調的第一位跌落，目前以幾個百分點的差距落後於極右翼的德國選擇黨。

對川普而言，台灣的重要性不只因為地處第一島鏈的中央，台灣的晶片製造能力，應該超過川普眼裡小小的一個筆尖；民進黨政府對美國的依賴，也非只是期待美國提供安全保護傘。但賴政府在一切「唯美」馬首是瞻的同時，也必須考量因此所要付出的代價。

▼為了維持「鬥而不破」的局面，相信華府和北京都不願見到「川習會」因「台灣問題」搞到不歡而散。但賴總統突如其來的外訪，卻可能為「川習會」添加新的變數，增加雙方在「台灣問題」較勁的力道。（圖／達志影像／美聯社）

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