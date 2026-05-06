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朝野政黨吵翻天　中間族群成左右勝選的槓桿與希望

我們想讓你知道…歷史不只是我們可以在一旁冷靜打量的畫作；其實，我們就生在其中，當下的我們就是未來的歷史。這個時代對我們有甚麼要求呢？你我都敢站在權力的對立面，不平則鳴，是讓世界變好的第一步。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲這時代對我們有什麼要求？政治立場和意識形態愈來愈兩極對立是當今台灣社會出現的畸形，中間族群變成其中左右勝選的槓桿與希望。問題是，他們經常是公共事物上冷默的一群。（圖／記者李毓康攝）

●黃丙喜／ 國家公益發展協進會榮譽會長

「國防特別條例」1.25兆的軍購預算，朝野政黨吵翻天，藍營內部也雜音不斷。當前全球的安保窘境是國防預算買不到和平與安全。賴政府卻不時搬出美國政府來施壓民意。個人只能在政黨的左右選邊站嗎？還是應激發群衆力量來尋求最適的解方？

不平則鳴　是讓世界變好的第一步

個人發聲常被喻為狗吠火車，有用嗎？以前很難有用，因為政府掌握了絕對權力；現在卻很有用，因為，互聯網時代，訊息可以不分日夜穿透政治的銅牆鐵壁，只怕你不願、不敢吠！更重大的轉變是，當今世界也進入了丹麥科學家巴克形容的沙堆時代，內部充斥著許多不可預測的因素，而且操之在微小的個人沙粒。世界下一刻的變化就掌握在眾多的你我手中。

這時代對我們有什麼要求？政治立場和意識形態愈來愈兩極對立是當今台灣社會出現的畸形，中間族群變成其中左右勝選的槓桿與希望。問題是，他們經常是公共事物上冷默的一群。

民調學者吳統雄分析，台灣中間階層只有約10-15%的人會主動探知訊息，其它的人都是被動的隨風搖動。在這種情境之下，如果有識之士又多犬儒心態，自我噤聲，不願不平則鳴，國家和社會就很難有向上翻轉的可能！

社會心理學的核心在於研究我們如何相互影響。從社會推助的四大要素--領導、從衆、服從和偏見等互動顯示，我們的思想、感情和行為都會受別人影響；其中，人們要從感知推進到認知，溝通是最重要的關鍵。而社會溝通的成功要件首在專家學者願意發聲。這種公共政策方程式中的1，沒有它，再多的0都是蒼白的允諾，特別是當前世界情勢已不大同的時刻，簡化的邏輯已經無法因應其複雜、敏感的變化。

歴史印證行政獨裁會明顯扭曲社會對輿論的正確認知。美國第三任總統傑佛遜說：「真正的愛國者不會容忍政府凌駕于人民之上，敢於指出國家和政府的錯誤，正是最純粹的愛國行為。」另外，黨國忠誠也讓社會誤解異議的真意。社會學者波爾說：「每一位有價值的人必然也是激進派和反叛分子，因為，他的目標必然是要將事情變的比現在更好。」

當前台灣憲政民主的危機是，行政院對於立法院通過的法案與人事動輒不副署、不公布、不實施。「當政府懼怕人民，才有自由；當人民懼怕政府，是為暴政。」傑佛遜强調政府的權力必須受到民眾監督與質疑的制衡。此時此刻，格外值得得政府和人民傾聽。

當前美伊戰火、俄烏戰爭、地緣政治，乃至股市、房市和匯市等等變動已經觸及每一個人的生活及工作。其中，不容忽略的事實是，我們現在的所作所為將標示世界未來的良善。

歷史不只是我們可以在一旁冷靜打量的畫作；其實，我們就生在其中，當下的我們就是未來的歷史。這個時代對我們有甚麼要求呢？你我都敢站在權力的對立面，不平則鳴，是讓世界變好的第一步。

▼這個時代對我們有甚麼要求呢？你我都敢站在權力的對立面，不平則鳴，是讓世界變好的第一步。（圖／記者李毓康攝）

▲ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動 。（圖／記者李毓康攝）

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