馬基維利跑的是權力全馬　川普跑的是賭徒半馬

▲川普常被稱為「馬基維利式人物」，這說法不算全錯。他從不假裝政治是道德童話，把盟友當籌碼，把對手當敵人，把制度當工具，把新聞週期當戰場。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

馬基維利若站在今日的華盛頓，大概不會被川普的粗俗嚇倒。這位佛羅倫斯的書記官見過城邦背叛、雇傭兵倒戈、教宗權謀與共和制度的脆弱。他不會天真地要求君主像聖徒，也不會把政治誤認為慈善晚宴。然而，他很可能會對川普搖頭：這個人懂權力的噪音，卻不懂權力的節奏；懂恐懼的火焰，卻不懂如何不讓火燒回宮殿；懂得起跑，卻不懂全馬真正困難之處，從來不在前五公里，而在三十公里後的呼吸、補給、調節與路線判斷。

川普常被稱為「馬基維利式人物」，這說法不算全錯。他從不假裝政治是道德童話，把盟友當籌碼，把對手當敵人，把制度當工具，把新聞週期當戰場。他深知羞辱可以製造忠誠，恐懼可以壓縮異議，混亂可以掩護決策。他的政治語言不是辯論，而是處決的預告；他的治理節奏不是協商，而是永不落幕的突襲。

但這只是起跑速度，不是完賽能力。真正的權力，不只看誰喊得最大聲、誰出手最狠、誰能把媒體週期佔滿；真正的權力，還要看誰能承受反作用力，誰能在下一場洪水來臨前，把堤防築好。

《君主論》的真義 不是殘酷而是築堤

馬基維利主義常被過度簡化為「不擇手段」。但《君主論》的真正核心，不是鼓吹暴力，而是討論統治者如何在命運、恐懼、合法性與必要之惡之間管理權力。

馬基維利的三個關鍵概念是三個義大利文：其一、virtù，即統治者駕馭局勢的能力；其二、fortuna，即不可預測的命運與時勢；以及其三、 necessità，即在危急時刻使用非常手段的必要性。

馬基維利最深刻的比喻，是把命運比作洪水。洪水會來，政治家不能命令它不來；但真正的統治者會在水位低時築堤。這裡的重點不是「敢不敢狠」，而是「能不能預判」。馬基維利允許殘酷，但殘酷必須迅速、集中、服務秩序；川普的殘酷則常被零售化、表演化、新聞化，成為每天餵養支持者的情緒飼料。

因此，川普偏離馬基維利之處，不是他太大膽，而是他沒有對沖風險；不是他不懂恐懼，而是他讓恐懼失控；不是他沒有權術，而是他缺少權術之後的制度耐力。他有冒險，卻少築堤；有威脅，卻少退路；有衝刺，卻少耐力。

選區重劃 制度戰的自我反噬

川普推動德州等紅州在期中選舉前重劃選區 (Gerrymandering)，原本意在替共和黨擠出更多眾議院席次。這是典型的馬基維利式操作：利用制度結構鞏固權力。但馬基維利會問的問題，不是「你能不能動手」，而是「對手會如何回手」。

川普低估了這一點。加州民主黨反制，維吉尼亞民主黨也推動重劃並獲選民批准，使原本局部的制度操作升級為全國性軍備競賽。這場戰爭最諷刺之處在於，川普以為自己在使用制度漏洞，卻也教會對手使用同一把刀；他想把選舉地圖變成壕溝，結果讓整個聯邦制度變成戰壕。

半馬政治只看見前半程的超車，卻忽略後半程的抽筋。選區重劃若成功，可以帶來短期席次；若失控，則會讓制度本身失去中立性，使選民相信地圖比選票更重要、算計比授權更真實。

馬基維利雖冷酷，卻明白權力若要持久，不能讓臣民永遠覺得自己只是被操弄的物件。川普的問題，正是把制度當賭桌，卻忘了賭桌本身也會崩塌。

伊朗與荷姆茲 戰爭變成經濟自殘

伊朗戰爭是第二場更昂貴的半馬。川普原本相信，只要迅速封鎖伊朗石油出口、結合以色列軍事壓力，便足以逼迫德黑蘭屈服。可是伊朗沒有按川普劇本崩潰，而是將荷姆茲海峽轉化為全球經濟槓桿。

這不是戰術失誤，而是戰略自戕。川普想用軍事力量逼迫伊朗，卻讓伊朗把能源、保險、航運、亞洲製造業與美國通膨焦慮綁在一起。當海峽通行不穩，油價、食品價格、航運保費與市場預期便像一串相互牽引的暗線，從波斯灣一路拉回美國加油站、超市貨架與選民民調。

馬基維利允許暴力，但要求暴力迅速收束；川普發動壓迫，卻讓壓迫變成全球供應鏈的慢性病。真正的統治者會問：戰爭如何結束？對手如何下台階？盟友是否願意分擔成本？市場是否能承受震盪？川普式賭徒政治則常問另一件事：下一次威脅是否夠大聲？

這就是半馬政治的代價。前半程衝刺很漂亮，後半程卻讓補給站起火。

撲克牌的失效 真正沒牌的人「可能是川普」

五月1日，《紐約時報》專欄作家湯馬斯·佛里曼 (Thomas Friedman)在專文「川普是牌桌上每有牌的人」 (Trump Is the One Without the Cards at the Poker Table) 中，以撲克牌的隱喻補上了第二層批判。川普喜歡說別人「沒有牌」：澤倫斯基沒有牌，伊朗沒有牌，盟友沒有牌，對手沒有牌。但非對稱戰爭時代最冷的事實是：過去沒有牌的人，如今也能發牌。

烏克蘭廉價無人機能重創俄羅斯昂貴戰略資產；伊朗可用荷姆茲、無人機、飛彈與能源市場牽制美國；哈瑪斯與真主黨長期以低成本武器迫使以色列付出高昂攔截成本。新時代的權力，不只在於大規模毀滅，而在於低成本、大規模干擾。川普仍以為牌桌比的是籌碼厚度，卻沒有看見牌桌已被非對稱技術改造。

佛里曼進一步指出，戰爭規則更深層改變的是AI。世界正從資訊時代的非對稱戰爭，進入智能時代的非對稱戰爭。過去網攻、無人機與資訊戰還需要受訓操作者；未來AI代理可能以低成本自動尋找漏洞、規劃攻擊、優化破壞。

換言之，未來的「無牌者」可能不再存在。真正的牌，不再只握在國家手中，也可能落入駭客團體、恐怖組織、犯罪網絡甚至孤狼行動者手裡。

這正是川普撲克語言的過時之處：他還在問誰手上有牌；現代世界已在問誰能重寫遊戲規則。馬基維利若活在今天，絕不會只問誰有軍隊。他會問：誰能干擾金融網路？誰能破壞港口系統？誰能製造生物恐慌？誰能用幾行提示詞撬開國家基礎設施？川普若仍以為強人姿態本身就是牌，那他不是牌技高明，而是尚未理解牌桌已經換了遊戲。

▼川普若仍以為強人姿態本身就是牌，那他不是牌技高明，而是尚未理解牌桌已經換了遊戲。（示意圖／路透）

動物本能 美國活力的黑暗變體

美國文化和思想歷史學家傑克遜·利爾斯 (Jackson Lears) 在談川普第二任期的「凶狠」特質(relentless)，提供了文化史的解剖。同樣在五月1日《紐約時報》專欄的專文「解讀川普凶狠的背後原因」 (This Is What’s Behind Trump’s Relentlessness) 之中，他借用凱因斯在1936年著作中提出的經濟學術語「動物本能」（animal spirits），來解釋川普為何停不下來。這個概念在柏格森那裡接近生命衝力，在凱因斯那裡則是投資者行動背後的情緒、信心、幻想與恐懼。美國政治文化長期迷戀活力：不喜停頓，不愛反省，崇拜建造、征服、行動、冒險與陽剛衝刺。

川普正是這條文化地下河的總統化版本。他的吸引力，不只來自政策，而來自「看起來有生命力」。在許多支持者眼中，他比管理型自由主義更真實，比官僚語言更有血肉，比程序民主更像行動。他粗魯、過量、即興、憤怒；而在一個厭倦專家、厭倦表格、厭倦溫吞妥協的時代，這種粗糙反而被誤認為誠實。

但這種活力若沒有節制，就會轉成躁動。羅斯福的活力至少還有公共服務與反壟斷的節制；雷根的活力至少提供陽光神話；川普的活力則來自金融牛市、品牌崇拜、豪奢表演與怨恨政治。它不是讓美國感覺良好，而是讓美國感覺受辱，然後承諾替它報復。

於是，川普的「停不下來」不是單純個性，而是一種文化病理。他把行動誤認為治理，把突襲誤認為戰略，把建造誤認為文明，把羞辱誤認為領導。他想重建白宮舞廳，像是在為一座焦慮帝國修築金色避難所；他想重開荷姆茲，卻使全球市場意識到世界秩序的咽喉可以被政治表演掐住；他想藉選區重劃保住國會，卻讓民主制度更像彼此報復的製圖戰。

表象政治與暴力語言 當恐懼失控

馬基維利要求君主要「看似」仁慈、誠實、虔敬與合法，即使在必要時必須使用權術。這不是偽善的道德學，而是合法性的技術。統治者可以被畏懼，但不能被憎恨；可以使用恐懼，但不能讓恐懼吞噬秩序。

川普則常反其道而行。他不隱藏權術，反而公開展示操控；不修飾殘酷，反而把殘酷變成政治商品；不壓低仇恨語言，反而把敵人、叛徒、內部威脅掛在嘴邊。川普不是在維持「看似美德」的外觀，而是在把反美德本身變成美德。他讓粗魯成為真誠的替代品，讓報復成為正義的替代品，讓恨意成為共同體的黏著劑。

這裡必須精準區分：川普沒有造成每一次針對他的暴力；但川普確實塑造了一個讓政治暴力更容易被想像、更容易被合理化、更容易被模仿的語言環境。恐懼若服務秩序，它是權力工具；恐懼若吞噬秩序，它就是政治瘟疫。川普的語言常不是築堤，而是點火。

這便是「孤獨」的真正意思。川普需要群眾，卻害怕群眾世界；需要衝突，卻又必須躲避衝突後的不可測風險；需要媒體，卻把媒體變成敵人；需要國家機器保護自己，卻不斷削弱人民對國家機器的共同信任。這不是凱撒的孤高，而是賭徒深夜離桌後的空洞。

全馬、半馬與錯置的牌桌

川普與馬基維利最根本的差異，不在於道德，而在於尺度。馬基維利雖冷，卻有國家觀；川普雖狠，卻常只有自我觀。馬基維利想讓佛羅倫斯在亂世存活；川普想讓川普在每一輪新聞週期勝利。馬基維利要求君主適應時勢；川普要求時勢配合他的劇本。馬基維利懂得殘酷必須集中、迅速、服務秩序；川普把殘酷零售化，每日供應給支持者作為情緒燃料。

真正的權力全馬，考驗的不是起跑，而是完賽。全馬需要節奏、補給、路線、風險管理與對極限的敬畏。半馬可以靠亢奮撐過；全馬不能。政治也是如此。短期勝利可以靠聲量、羞辱、突襲與運氣；長期統治需要制度耐力、盟友管理、民意緩衝、政策後果與收束能力。

而在AI與非對稱戰爭時代，這場比賽甚至不只是馬拉松，也不再只是撲克。川普以為自己在牌桌上威嚇對手，卻沒有看見小玩家已經發明新牌；他以為自己正在全速奔跑，卻沒有發現賽道正在改道；他以為強人政治就是命運，其實命運正在用荷姆茲、無人機、AI代理、油價、選區反制與政治暴力環境回敬他。

川普仍可能再贏幾段路。賭徒從來不是每一局都輸，否則賭場不會如此迷人。可是馬基維利會提醒他：命運女神偏愛勇者，卻懲罰只信運氣的人。當選區戰、伊朗戰、荷姆茲危機、AI非對稱威脅、金融市場、政治暴力與白宮宮廷化同時交纏，川普的問題已不是是否夠強，而是是否知道強硬也會疲乏，恐懼也會反噬，活力也會病變。

畢竟，馬基維利跑的是權力全馬，川普跑的是賭徒半馬。

▼川普仍可能再贏幾段路。賭徒從來不是每一局都輸，否則賭場不會如此迷人。（圖／達志影像／美聯社）

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