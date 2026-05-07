ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

內鬥內行　國民黨2028恐將再度淪為在野黨！

我們想讓你知道…在過去二十多年中，國民黨已失去政權五次，黨中央依舊老人把持與干政，老氣沉沉，充滿官僚作風，仍然沒有深刻地學到失去政權的教訓！

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨的官僚與宮廷文化依舊，國民黨與共產黨都是列寧式政黨的理念，其特色是黨中央由少數人把持。（圖／記者湯興漢攝）

●謝國榮／自由評論人、英國霍爾大學企管博士

為了立法院是否要通過賴總統提出的1.25兆國防特別預算條例，國民黨內部上演大內鬥的戲碼，副主席季麟連退伍上將批評，韓國瑜立法院長如果不支持國民黨的版本3800億+N，就是「賣黨求榮」，建議開除韓國瑜院長的黨籍，此一風波目前愈演愈烈。

黨中央老人把持干政充滿官僚作風　國民黨仍然沒有學到失去政權的教訓

近日國民黨立法院黨團內部開會，有25位立委参加，結果8000億版本有19人挺vs. 3800億+N版本僅6人支持，可見國民黨多數立法委員的意見已很明顯。4月30日鄭麗文主席表示，要先通過8000億的版本，也是可以的，事後會要求美方要給軍購的發價書。

按照季麟連副主席的說法，這19 位立委及鄭麗文主席支持8000億的版本是「賣黨求榮」，季麟連副主席是否主張要開除這19 位立委及鄭麗文主席的黨籍呢？國民黨在台灣已經失去中央執政五次了，黨內自己樹敵，黨內互打，內鬥內行，外鬥外行。國民黨若2028再次淪為在野黨，多一次在野，又何妨!

國民黨的官僚與宮廷文化依舊，國民黨與共產黨都是列寧式政黨的理念，其特色是黨中央由少數人把持。列寧式政黨的另一個特徵，是以黨領軍及一黨專政。因此，政黨的主要的領導階層，幾乎多屬老人政治或政治家族。「黃復興」是國民黨「國軍退除役人員黨部委員會」的代號，主要目的是服務榮民及榮眷，均屬老人族群。「黃復興」成員擁有黨權人數約8萬人，佔國民黨所有具黨權人數約1/5。國民黨在歷次選舉中， 成也「黃復興」，敗也「黃復興」。

國民黨的中常委與中央委員等組織，多半是親黨中央或黨中央內定，常扮演黨中央橡皮圖章之角色。國民黨每次選舉中央委員及中常委，常有換票聯盟的利益交換之賄選傳聞，屢被社會輿論所批評，加上多數中央委員及中常委的名單，無法代表廣大基層民眾與各行各業的心聲，台灣的年輕族群根本不太認識，奢談改革或重新執政。

歐美多數國家的政黨，它的組成與定位是「選舉機器」，不會干預政治。以美國的共和黨為例，「共和黨全國委員會」（Republican National Committee, RNC）是美國共和黨的全國委員會。「共和黨全國委員會」由美國各地的議員與黨職員構成，負責統籌各地的共和黨組織，平時舉行宣傳、籌款及選舉等活動。委員會主席由各州代表構成的委員會委員選舉產生，主席可以指定共同主席 (相當於副主席)與財務主席各一人。每四年舉辦一次共和黨全國代表大會，確定該黨的總統提名以及制定政綱，並負責整合各地方委員會的競選活動。

根據1947年通過的《總統繼任法案》規定，美國總統繼任的順序是副總統兼參議院議長，其次是眾議院議長，可見參眾議院的議長，德高望重與地位崇高。從未聽聞，美國共和黨或民主黨「全國委員會」的主席或副主席公開批評要開除參眾議院的議長的黨籍。

我們台灣的立法院院長，相當於美國的參眾議院的議長，地位尊崇，韓國瑜就任立法院長以來，主持議事中立，善於協商與溝通，韓院長的表現，台灣的百姓有目共睹。一個在野黨的副主席嗆聲要大義滅親，要開除韓院長的黨籍，不僅缺乏民主素養，更是荒謬與鬧劇!

2024的總統與立委大選，民進黨勝選關鍵在於長期蹲點與深耕地方基層，並大量培養年輕世代參政，而民眾黨才成立不到幾年的時間，卻在上次大選中深獲多數年輕族群的選票。1996年連戰為副總統，在接見旅美學者時就表示國民黨正漸漸流失年輕人的選票與支持。

在過去二十多年中，國民黨已失去政權五次，黨中央依舊老人把持與干政，老氣沉沉，充滿官僚作風，仍然沒有深刻地學到失去政權的教訓！

▼在過去二十多年中，國民黨已失去政權五次，黨中央依舊老人把持與干政，老氣沉沉，充滿官僚作風，仍然沒有深刻地學到失去政權的教訓。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼。（圖／記者黃國霖攝）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►賴總統出訪史瓦帝尼　為「川習會」添加新變數

►朝野政黨吵翻天　中間族群成左右勝選的槓桿與希望

►台灣以創意突圍反擊中國的空中圍堵

投稿
申訴
關鍵字: 謝國榮 雲論 鄭麗文 國民黨 韓國瑜 軍購

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
誰在能源轉型　淘汰化石燃料？
恐懼戰爭還是擔憂被統一的平衡槓桿？　究竟有哪個政黨..
川普要跟習近平談台灣軍售？　台灣該擔心的是一切都只..
司法不能成為政治的回音壁　縱使拿的是法典人民看到的..
暗室談判崩塌時　透明度如何守護經貿秩序的最後防線

推薦閱讀

誰在能源轉型　淘汰化石燃料？

恐懼戰爭還是擔憂被統一的平衡槓桿？　究竟有哪個政黨..

司法不能成為政治的回音壁　縱使拿的是法典人民看到的..

川普要跟習近平談台灣軍售？　台灣該擔心的是一切都只..

國票金止戰後　公股責任才真正開始

黃竣民／挪用加菜金遭判4年6月不合理？深化法治精神..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

烏克蘭戰場上　台灣可以學到的反制無人機經驗

暗室談判崩塌時　透明度如何守護經貿秩序的最後防線

美中博弈暗潮洶湧　「川習會」難達成大交易

相關文章

盼明完成軍購條例　黃國昌談與鄭麗文見面：國民黨好朋友都鬆一口氣

盼明完成軍購條例　黃國昌談與鄭麗文見面：國民黨好朋友都鬆一口氣

針對國防特別預算條例，國民黨主席鄭麗文曝與5日民眾黨主席黃國昌溝通到深夜。黃國昌今（7日）表示，他跟鄭麗文彼此間的討論，老實講雙方態度非常誠..

5/7 22:57

私下拜託黃國昌軍購只要8600億？　蔡其昌還原真相

私下拜託黃國昌軍購只要8600億？　蔡其昌還原真相

李四川暗諷蘇巧慧好命「一代傳一代」　政二代洪孟楷同框意外躺槍

李四川暗諷蘇巧慧好命「一代傳一代」　政二代洪孟楷同框意外躺槍

鄭麗文的外交口號　遇上了自己的政治怯懦

鄭麗文的外交口號　遇上了自己的政治怯懦

與鄭麗文討論軍購　盧秀燕：主流民意很重要、自我防衛能力不能省

與鄭麗文討論軍購　盧秀燕：主流民意很重要、自我防衛能力不能省

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

誰在能源轉型　淘汰化石燃料？

誰在能源轉型　淘汰化石燃料？

恐懼戰爭還是擔憂被統一的平衡槓..

司法不能成為政治的回音壁　縱使..

川普要跟習近平談台灣軍售？　台..

國票金止戰後　公股責任才真正開..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面