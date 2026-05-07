內鬥內行　國民黨2028恐將再度淪為在野黨！

▲國民黨的官僚與宮廷文化依舊，國民黨與共產黨都是列寧式政黨的理念，其特色是黨中央由少數人把持。（圖／記者湯興漢攝）

●謝國榮／自由評論人、英國霍爾大學企管博士



為了立法院是否要通過賴總統提出的1.25兆國防特別預算條例，國民黨內部上演大內鬥的戲碼，副主席季麟連退伍上將批評，韓國瑜立法院長如果不支持國民黨的版本3800億+N，就是「賣黨求榮」，建議開除韓國瑜院長的黨籍，此一風波目前愈演愈烈。

黨中央老人把持干政充滿官僚作風 國民黨仍然沒有學到失去政權的教訓

近日國民黨立法院黨團內部開會，有25位立委参加，結果8000億版本有19人挺vs. 3800億+N版本僅6人支持，可見國民黨多數立法委員的意見已很明顯。4月30日鄭麗文主席表示，要先通過8000億的版本，也是可以的，事後會要求美方要給軍購的發價書。

按照季麟連副主席的說法，這19 位立委及鄭麗文主席支持8000億的版本是「賣黨求榮」，季麟連副主席是否主張要開除這19 位立委及鄭麗文主席的黨籍呢？國民黨在台灣已經失去中央執政五次了，黨內自己樹敵，黨內互打，內鬥內行，外鬥外行。國民黨若2028再次淪為在野黨，多一次在野，又何妨!

國民黨的官僚與宮廷文化依舊，國民黨與共產黨都是列寧式政黨的理念，其特色是黨中央由少數人把持。列寧式政黨的另一個特徵，是以黨領軍及一黨專政。因此，政黨的主要的領導階層，幾乎多屬老人政治或政治家族。「黃復興」是國民黨「國軍退除役人員黨部委員會」的代號，主要目的是服務榮民及榮眷，均屬老人族群。「黃復興」成員擁有黨權人數約8萬人，佔國民黨所有具黨權人數約1/5。國民黨在歷次選舉中， 成也「黃復興」，敗也「黃復興」。

國民黨的中常委與中央委員等組織，多半是親黨中央或黨中央內定，常扮演黨中央橡皮圖章之角色。國民黨每次選舉中央委員及中常委，常有換票聯盟的利益交換之賄選傳聞，屢被社會輿論所批評，加上多數中央委員及中常委的名單，無法代表廣大基層民眾與各行各業的心聲，台灣的年輕族群根本不太認識，奢談改革或重新執政。

歐美多數國家的政黨，它的組成與定位是「選舉機器」，不會干預政治。以美國的共和黨為例，「共和黨全國委員會」（Republican National Committee, RNC）是美國共和黨的全國委員會。「共和黨全國委員會」由美國各地的議員與黨職員構成，負責統籌各地的共和黨組織，平時舉行宣傳、籌款及選舉等活動。委員會主席由各州代表構成的委員會委員選舉產生，主席可以指定共同主席 (相當於副主席)與財務主席各一人。每四年舉辦一次共和黨全國代表大會，確定該黨的總統提名以及制定政綱，並負責整合各地方委員會的競選活動。

根據1947年通過的《總統繼任法案》規定，美國總統繼任的順序是副總統兼參議院議長，其次是眾議院議長，可見參眾議院的議長，德高望重與地位崇高。從未聽聞，美國共和黨或民主黨「全國委員會」的主席或副主席公開批評要開除參眾議院的議長的黨籍。

我們台灣的立法院院長，相當於美國的參眾議院的議長，地位尊崇，韓國瑜就任立法院長以來，主持議事中立，善於協商與溝通，韓院長的表現，台灣的百姓有目共睹。一個在野黨的副主席嗆聲要大義滅親，要開除韓院長的黨籍，不僅缺乏民主素養，更是荒謬與鬧劇!

2024的總統與立委大選，民進黨勝選關鍵在於長期蹲點與深耕地方基層，並大量培養年輕世代參政，而民眾黨才成立不到幾年的時間，卻在上次大選中深獲多數年輕族群的選票。1996年連戰為副總統，在接見旅美學者時就表示國民黨正漸漸流失年輕人的選票與支持。

在過去二十多年中，國民黨已失去政權五次，黨中央依舊老人把持與干政，老氣沉沉，充滿官僚作風，仍然沒有深刻地學到失去政權的教訓！

▼在過去二十多年中，國民黨已失去政權五次，黨中央依舊老人把持與干政，老氣沉沉，充滿官僚作風，仍然沒有深刻地學到失去政權的教訓。（圖／記者黃國霖攝）



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