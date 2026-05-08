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供應鏈武器化不是大國專利　而是掌握關鍵節點者的能力

我們想讓你知道…權力因此從全面控制轉向條件配置。誰掌握條件成立的節點，誰就掌握局部配置能力。這才是供應鏈武器化不是大國專利的真正理由。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲問題的焦點，從供應是否存在，轉為供應是否仍能在既有條件下成立。因此，若僅以「中國是否能阻止烏克蘭取得台灣無人機零組件」來理解這起事件，將會低估供應鏈武器化的真實作用。（圖／達志影像／美聯社）

●文／賴志文

2026 年 4 月，台灣無人機與軍民兩用零組件供應鏈進入俄烏戰爭的外圍視野。相關報導指出，台灣對歐洲的無人機相關出口快速增加，波蘭與捷克等中東歐國家成為重要接收與轉運節點，部分產品再進入烏克蘭戰場需求體系。這不是單純的出口成長，而是供應鏈路徑的改寫：產品未必改變，但它所經過的地理、制度與政治環境已經不同。當台灣製造能力接上歐洲轉運，再接上烏克蘭戰場需求，供應鏈就不再只是商業物流，而成為地緣政治可以辨識、標記與施壓的結構。

另一方面，中國對七家歐洲實體採取雙用途項目（dual-use items）出口管制，理由是這些實體涉及對台軍售或與台灣軍事合作。名單包括德國亨索爾特（Hensoldt AG）、比利時白朗寧（FN Browning），以及多家捷克組織；中國商務部禁止向這些實體出口雙用途項目，但仍保留出口商個案申請例外的可能。這個設計本身很關鍵：它不是傳統意義上的全面斷供，而是把交易推入審查、許可與合規不確定之中。

這使問題的焦點，從供應是否存在，轉為供應是否仍能在既有條件下成立。因此，若僅以「中國是否能阻止烏克蘭取得台灣無人機零組件」來理解這起事件，將會低估供應鏈武器化的真實作用。

中國未必能切斷這條供應鏈，但它能讓歐洲轉運、採購、保險、結算與企業合作都必須重新計算風險。原本可以按價格、交期與品質安排的交易，現在還要判斷是否碰到出口管制、最終用途審查、第三方供應商顧慮與中國市場曝險。貨物流未必停止，但決策方式已經被改寫。

這正是供應鏈武器化最容易被誤解之處。它的威力不一定在於切斷供應，而在於打破供應鏈原本可預期、可計算、可持續的穩定結構。

當一條供應鏈必須在每一次交易前重新確認許可、合規、保險、金融與政治風險時，即使貨還在流動，供應鏈也已經不再按原來的方式運作。武器化的效果，不在「不能交易」，而在可以交易，但交易變得更慢、更貴、更不確定、更難規劃。

供應鏈不是一條線　而是一組同時成立的條件

供應鏈常被畫成一條線：原料、生產、加工、運輸、銷售。這種圖像方便理解，卻容易造成錯誤判斷。若供應鏈是一條線，控制供應鏈似乎必須控制整條線；若要把供應鏈變成武器，也似乎必須切斷某一段。這正是「供應鏈武器化是大國專利」這種直覺的來源。

但現代供應鏈並非單一路徑，而是一組條件。任何一項商品能夠交付，至少要同時滿足原料取得、加工完成、零組件配套、物流銜接、保險承保、銀行結算、出口許可、買方合法接收與市場承接等條件。這些條件不必全部崩潰；只要其中幾項同時不穩，供應鏈就會從低風險運作轉為高風險運作。

因此，供應鏈的穩定性，並不取決於是否仍有貨物流動，而取決於這些條件是否仍能同時成立。這些條件，主要體現在交付時間、成本結構、風險分配與制度可行性等面向。一旦條件開始鬆動，供應鏈即使未中斷，也已進入高風險狀態。

這種條件的變動，在現實運作中並不抽象。2023 年底以來，胡塞武裝（Houthis）攻擊商船，許多航運公司改走非洲好望角。航線沒有被切斷，船舶仍然可以通行；問題在於，原本成立的條件已開始鬆動。航程被拉長，燃油成本上升，船舶有效運力下降，交期與運價因而同時失穩。馬士基（Maersk）在 2024 年估計，紅海干擾可能使亞洲至歐洲航線運力減少 15% 至 20%，繞行非洲則使燃油成本增加約 40%。

航程拉長、燃油成本上升與運力收縮，使原本可預測的交期與成本結構開始失去穩定性。對企業而言，交期不穩、保費上升、運力收縮與替代路徑變長，都會直接改變庫存、報價、採購與契約安排。行為被迫改變，供應鏈就已經被重新配置。

巴拿馬運河的乾旱則讓另一種條件失穩。2023 年底，乾旱限制船閘用水，巴拿馬運河每日通行量從正常約 35 艘降至 22 艘，並曾預計進一步降至 18 艘。這不是政治制裁，也不是主觀敵意，卻清楚揭示節點壓力如何外溢：當一個通道節點容量下降，穀物、能源與跨洋貨運安排都必須重新計算時間與成本。

乾旱本身不是武器化，但它揭露了武器化的物理邏輯：只要某個節點短期內不可繞開，容量限制就能迫使整個系統重排。若同樣的節點限制由政治意圖主動操作，效果就會成為供應鏈武器化。

關鍵節點不是任何環節　而是短期內不可替代的條件承載點

不是所有瓶頸都是關鍵節點，也不是所有供應干擾都能轉化為武器化能力。某個企業、港口、材料或國家位於供應鏈中，不代表它天然有權力。能轉化為權力的節點，必須至少符合三個條件：短期不可替代，變動能跨環節外溢，並足以迫使參與者改變行為。

短期不可替代，是第一層。替代來源名義上存在，不代表替代條件成立。材料可以另找供應商，但若必須重新認證、重設製程、重簽契約、重建庫存，對企業決策而言，它就不是有效替代。供應鏈中的權力，不是看世界上有沒有第二來源，而是看第二來源能否在決策時窗內成立。

日本 2019 年對韓國半導體材料採取出口管理，正是這種節點壓力。日本限制氟聚醯亞胺、光阻劑與氟化氫三項材料出口韓國，這些材料被用於半導體與顯示器製造，影響三星電子、SK 海力士等企業的供應安全。

日本 2019 年對韓國半導體材料採取出口管理，正是這種節點壓力的具體表現。其關鍵不在於政治爭端本身，而在於節點如何改寫供應條件。日本不需要控制韓國全部經濟，也不需要完全斷供；只要少數關鍵材料進入許可、延遲與不確定狀態，就足以迫使韓國企業與政府調整庫存、尋找替代供應、推動國產化與外交協商。武器化不是因為日本是大國，而是因為它位於韓國半導體供應鏈短期不可替代的材料節點上。

第二層是外溢。若某一環節失效只影響單一批貨，仍只是局部擾動；真正的關鍵節點，一旦不穩，會把壓力傳到多個環節。物流延誤會外溢到庫存與生產排程；保費上升會外溢到報價與融資；出口審查會外溢到契約與交付；市場准入變化則會外溢到投資與產能規劃。

第三層是行為改變。價格上漲不必然是武器化，短期延誤也不必然是武器化。只有當企業或政府因此改變採購、庫存、路線、契約、投資或政策時，節點壓力才轉化為配置能力。供應鏈武器化不能只看發動者做了什麼，而要看被作用者是否因此改變決策。

大國常掌握多個節點　但節點才是能力來源

大國在供應鏈武器化中常常更有效，不是因為「大」本身，而是因為大國更容易同時掌握多個節點。美國可以同時使用技術出口管制、美元金融體系、企業合規壓力與盟友協調；中國可以使用市場准入、關鍵礦產、加工能力、海關審批、反制裁規則與企業名單；歐盟可以使用市場規則、產品標準與制裁協調。大國之所以強，是因為它們能把多個節點疊加，不是因為供應鏈武器化非大國莫屬。

中國對關鍵礦產的出口管制，則讓資源與加工這一類節點的供應條件出現不確定性。2023 年以來，中國陸續對鎵、鍺、石墨、銻與稀土相關項目採取出口許可或限制。2024 年 12 月，中國進一步禁止向美國出口鎵、鍺與銻；2025 年後，稀土與相關材料也被納入更廣泛的管制架構。這些措施真正的槓桿，不是抽象的「中國很大」，而是中國在若干關鍵礦產供應、加工或精煉環節中的集中地位。

這些限制不只影響某一批材料是否出得去，而是迫使下游企業重新評估：能否取得材料，能否取得許可，價格是否可預測，最終用途是否會被審查，替代供應是否足以通過製程與品質要求。第二來源若無法在純度、規格、批量、交期、認證與價格上同時成立，就只能是補充，不是替代。

因此，大國優勢應該被重新表述：大國不是因為大而能武器化供應鏈，而是因為更常掌握多個關鍵節點，並能把它們串成壓力鏈。反過來說，若某個中型國家、小型國家或企業掌握同樣短期不可替代的節點，它也能在特定供應鏈中取得局部配置能力。

印尼鎳礦就是非傳統大國掌握節點能力的案例。印尼自 2020 年起禁止未加工鎳礦出口，以吸引下游冶煉與電池材料投資；其鎳產量與加工能力快速上升，使電動車與電池製造商在採購時，不再只比較價格，而必須考慮是否在印尼境內建立加工能力或透過長約鎖定供應。

這種能力不是傳統軍事強權，也不是金融霸權，而是節點配置能力：誰掌握了短期內難以替代的加工條件，誰就能改變他人的投資與採購行為。

台灣無人機案例的核心　是轉運地被變成決策節點

上述機制下，台灣無人機與中東歐轉運的案例，就很清楚了。真正值得分析的不是中國是否能一刀切斷供應，而是中國如何使轉運地從物流節點變成決策節點。


台灣若是製造與零組件供應節點，波蘭與捷克是接收、組裝、轉運或合規節點，烏克蘭是戰場需求節點，中國反制所瞄準的就不是單一貨物流，而是整條鏈上的制度條件。透過雙用途項目出口管制、企業名單與對台軍事合作標記，中國把原本可被視為商業或援助物流的流動，重新標記為政治風險。

被列名企業未必立刻停擺，但它們未來涉及中國來源材料、軟體、技術、稀土、零組件或第三方供應商時，都必須增加合規判斷與風險估算。台灣國防部長顧立雄表示，中國制裁不會影響台灣武器取得，因為台灣有多元來源；這個說法在「台灣是否立刻買不到武器」的層次上成立。但供應鏈武器化要看的不是單筆採購是否中斷，而是參與者是否因為被標記而改變行為。

對捷克、波蘭或其他中東歐節點而言，真正壓力不是今天是否停止收貨，而是每一次轉運、採購、零組件取得、金融結算、保險安排與企業合作，都要把中國反制納入成本表。企業未必停止交易，但前置審查增加，決策時間拉長，供應商審查變嚴，部分交易可能分批、延後或改道。這些變化不等於斷供，卻足以改變供應鏈行為。

對台灣而言，出口成長不能只被理解為產業機會。出口量越大，節點越容易被看見；節點越被看見，越容易被施壓。若台灣要把無人機供應鏈變成長期戰略資產，就不能只看整機或零組件出貨，而要檢查電池、通訊模組、光電元件、飛控系統、軟體服務與關鍵材料是否仍依賴可被施壓的來源。

對歐洲而言，這則案例也意味著戰時供應鏈治理不能只停留在制裁俄羅斯。歐盟對俄制裁納入第三國高科技與雙用途項目供應問題，中國隨後反對歐盟把中國實體納入對俄制裁，並對歐洲防務相關實體採取出口管制。這顯示戰爭供應鏈已不再是單向制裁，而是各方彼此標記對方節點。

權力不在全面控制　而在使條件不能穩定成立

供應鏈武器化不是大國專利。大國之所以更常使用，是因為更可能同時掌握多個關鍵節點，也更能把多個節點疊加成壓力鏈。但能力的本質不是國家規模，而是節點位置：誰掌握短期不可替代、不可繞開、不可快速重建的條件，誰就能讓供應鏈參與者在時間、成本與合法性上無法穩定計算。

判斷供應鏈武器化是否成立，不應只問誰是大國，也不應只問貨有沒有斷。真正的判準是：哪一個節點被作用，它是否短期不可替代，它的變動是否外溢到其他環節，時間、成本與合法性是否同時失穩，企業或政府是否改變行為。若答案成立，武器化就成立；即使貨物流仍然存在，即使發動者不是傳統大國，也一樣成立。

供應鏈武器化的真正要義，不是大國如何切斷世界，而是掌握節點者如何讓世界在更差的條件下繼續運作。它不必讓供應停止，只要讓供應變得不穩定；不必讓替代消失，只要讓替代無法在決策時窗內成立；不必讓企業退出，只要讓企業每一次交易都重新評估可行性與風險。

權力因此從全面控制轉向條件配置。誰掌握條件成立的節點，誰就掌握局部配置能力。這才是供應鏈武器化不是大國專利的真正理由。

▼供應鏈武器化的真正要義，不是大國如何切斷世界，而是掌握節點者如何讓世界在更差的條件下繼續運作。它不必讓供應停止，只要讓供應變得不穩定；不必讓替代消失，只要讓替代無法在決策時窗內成立。（示意圖／軍聞社提供）

▲▼。（圖／軍聞社提供）

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