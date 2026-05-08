從「毒馬鈴薯」到零關稅花生　一場被政治化的食安攻勢

▲近期中共輿論將所謂「毒馬鈴薯」事件與「美國零關稅花生」議題刻意串聯，營造「開放市場＝食安失守」的假象，試圖讓「開放美國農產品進口，台灣食安必然失守」的印象深植民心。（示意圖／photoAC）

●張亞柔／自由業

近期中共輿論將所謂「毒馬鈴薯」事件與「美國零關稅花生」議題刻意串聯，營造「開放市場＝食安失守」的假象，試圖讓「開放美國農產品進口，台灣食安必然失守」的印象深植民心。這類論述顯然是政治操作，其核心目的並非單純討論食安風險，而是藉由民眾對健康議題的焦慮，放大對政府的不信任，將經貿政策扭曲為政治攻擊工具。

中國將經貿議題轉化為恐懼敘事 藉此削弱民眾對政府的信任感

食品安全本來就應受到嚴格監督，無論進口來源來自美國、日本或其他國家，都應以科學檢驗與制度管理為基礎。然而，中共對相關議題的操作方式，往往不是聚焦檢驗標準、邊境查驗機制或違規處理流程，而是刻意使用「毒」、「全面淪陷」、「政府出賣人民健康」等高度情緒化語言，將個案問題渲染成制度性危機，透過情緒動員快速激化社會不安。

中共藉此暗示台灣政府為配合美國利益，不惜犧牲民眾健康，然而，此說法忽略基本事實：關稅與食品安全是不同層次的政策問題。關稅屬於經貿談判範疇，而食安則涉及檢驗制度、農藥殘留標準、邊境抽查與市場監督。即使產品採取零關稅，也不代表可以不經檢驗直接流入市場。

這類論述之所以容易引發關注，在於「食品安全」本身具有極強的情緒感染力。相較於抽象的關稅談判與國際經貿架構，民眾對「吃進肚子裡的東西」更容易產生直接恐懼。中共正是利用這種心理，將複雜的經貿議題轉化為恐懼敘事，進一步導向「政府治理失能」、「台灣唯美是從」、「民主制度無法保障人民利益」等政治結論。

從宣傳策略角度來看，這是典型的「議題嫁接」操作：先以具有衝擊性的食安個案吸引輿論注意，再將另一項原本較複雜、較難引發情緒的政策議題強行連結，藉此放大社會的不信任感，逐步削弱民眾對政府治理能力、民主制度與對外經貿政策的信任感。

操作手法與中共長期對台認知作戰的邏輯不謀而合，其核心並非聚焦於改變民眾的政治立場，而是透過持續放大爭議與焦慮，讓台灣社會逐漸形成「台灣政府無能、民主失效、對美合作只會帶來風險」的印象。當負面認知不斷累積，中共便能對內宣稱「台灣民眾對現狀不滿」，藉此合理化其對台政策。

食品安全問題應被嚴格監督，但監督的基礎應建立在科學檢驗、公開資訊與制度透明，而非片面渲染恐懼、或刻意放大個案。

民主社會的價值，在於政府政策可以被檢視、制度可以被監督、問題可以公開討論。唯有建立在事實基礎上的理性監督，才能使食安制度更加完善。

面對複雜的國際經貿與食安議題，民眾應保持獨立思考，審慎辨識資訊來源，避免落入刻意操作的恐慌敘事。對政府而言，持續強化檢驗機制、提高資訊透明度與即時回應社會疑慮，才能穩定民心；對民眾而言，建立理性、成熟的公共討論環境，方能維護台灣民主社會的穩定與韌性。

▼對政府而言，持續強化檢驗機制、提高資訊透明度與即時回應社會疑慮，才能穩定民心；對民眾而言，建立理性、成熟的公共討論環境，方能維護台灣民主社會的穩定與韌性。（圖／資料照）

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