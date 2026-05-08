蔣萬安與沈伯洋的對決　真正的「大菜」根本還沒上場！

▲沈伯洋參選台北市長的政治作用與價值，最重要的操作策略就是牽制及減損蔣萬安政治形象與能量的「消耗戰」，不在輸贏與否的一時得失，而在於「輸中有贏」、「贏中有輸」的整體戰略大局的有效控管。（圖／記者李毓康攝）

●陳淞山／專欄作家

台灣朝野政壇上原本沒有人認為沈伯洋立委有機會在台北市長選舉當中打贏蔣萬安，最近卻因為蔣萬安市長在因應處理「鼠患」危機當中所表現的驚慌失措，找到了政治破口切入台北市政府的城市治理失能窘境的弱點而有了翻轉局面的政治曙光。

其實，這只是反映出在政治「舒適圈」打滾的蔣萬安市長，長期與基層台北市民的生活脈動嚴重脫節的問題，並沒有正確地看待「市民的大小事都是我的事」的治理危機，讓市府團隊「飄在雲端」的自我感覺良好氛圍遭受到嚴酷挑戰，所暴露出來的政治失能危機，雖未必因此能夠扭轉蔣萬安的市長選舉連任優勢局面，但確實已經明顯減損蔣萬安在九合一選舉的全國輔選政治動能，外界原本期待蔣萬安在市長連任後直攻2028總統大選的政治機會，恐怕已經幾乎落空，國民黨內群雄併起的總統大選初選提名大戰將陷入更加混亂的政治局面。

沈伯洋參選不在一時得失 而在於「輸中有贏」的整體戰略大局

畢竟，蔣萬安的政治神話被鼠患咬破之後，他的領導與治理能力備受質疑，尤其是他及其政治團隊面對問題的危機處理能力更加讓人看破手腳，就連鼠患問題都只會甩鍋中央而無法展現該有的政治擔當，這樣無能、失能且沒有擔當的台北市長明日之星，又如何讓人民信賴他的政治與領導能力可以為台北市做出什麼樣的好成績，更遑論可以成為領導國家走向開創未來願景的政治領袖呢？

當然，沈伯洋立委搞大罷免活動的「仇恨值」太過嚴重，難以在台北市長選戰當中贏得經濟選民與中間選民的認可與支持力挺，僅能鞏固綠營的政治基本盤。

然而，國際政治變化多端，美中關係的政治對抗與拔河的政治局勢，並不大可能因為5月中的「川習會」就全面翻轉，台灣議題雖屬其雙方關切的熱門話題與議題，但要能達成某種程度上的政治交易而讓台灣成為「棄子」的可能性並不高。

屆時，就是沈伯洋可以登場演出，展現民進黨政府在國際政治與亞太區域和平問題上的政經價值及作用，甚至在軍購法案與預算通過與否的藍營內部路線嚴重分歧問題上見縫插針，讓蔣萬安市長左支右絀、進退失據，雖不至於因而撼動得了蔣萬安的連任之路，但至少也可以讓他跌落神壇，成為老舊國民黨「宮廷政治」與「路線之爭」混亂局面的政治犧牲品！

沈伯洋參選台北市長的政治作用與價值，最重要的操作策略就是牽制及減損蔣萬安政治形象與能量的「消耗戰」，不在輸贏與否的一時得失，而在於「輸中有贏」、「贏中有輸」的整體戰略大局的有效控管，縱使輸了台北市長也要贏得民進黨縣市長選舉可能接近席次倍數成長的結果，甚至在選民人數最高的新北市長與彰化縣長的選戰當中有所斬獲，萬一有機會拿下台北市長或雙方票數接近的結果，也能夠讓蔣萬安的未來從政之路從此布滿荊棘，不再順遂無阻、一路暢通。

因此，台北市長選戰的沈伯洋與蔣萬安的政治對決，就是民進黨在2026地方選舉與2028總統及立委大選的政治操兵與整體布局，蔣萬安的政治神話與作用價值必須被打破或者大幅度地予以消耗，同時也是國民黨中央鄭麗文黨主席與各地黨內諸侯的政治路線重大爭議的嚴重挑戰。

「親中派」與「親美派」大對決，讓鄭麗文成為民進黨贏得九合一選舉的「最佳助選員」，讓蔣萬安猶豫不決且瞻前顧後的政治性格弱點完全暴露出來，因為這是國民黨選戰上最好的政治箭靶，若能好好地運用與操作，恐怕未來鄭麗文的更加邊緣化、洪秀柱化，以及蔣萬安的政治蒙塵與弱化，就是民進黨總統與立委大選的克敵制勝政治底氣！

所以，倘若沈伯洋最後真的出線代表民進黨參選台北市長，就不能單純以台北市長的輸贏來加以看待其與蔣萬安的政治對決，而是代表沈伯洋就是主打鄭麗文親中路線的政治主角，蔣萬安可能就只能淪為在國民黨「親中」與「親美」政治路線內訌混亂局面最被無端波及的政治羔羊，既無法真正發揮其全國輔選的政治動能，也難以兼顧北台灣原本國民黨處於優勢的選情，反而還要直接面對因應沈伯洋及民進黨政府團隊彷如刺客般的遊擊戰政治操作，以及鄭麗文黨主席的網紅表演「脫軌演出」的政治後遺症，恐怕這就是蔣萬安還在憂慮這場選戰該怎麼打，還在擔心能否贏得選戰又要贏得漂亮的政治「隱患」？患得患失之際，其實，蔣萬安的鼠患危機就只是小菜一碟，真正的「大菜」根本還沒上場啦！

▼倘若沈伯洋最後真的出線代表民進黨參選台北市長，就不能單純以台北市長的輸贏來加以看待其與蔣萬安的政治對決，而是代表沈伯洋就是主打鄭麗文親中路線的政治主角。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。