從「肩並肩」演習　看第一島鏈防務整合的可能

▲美菲舉行「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍演。（圖／路透）

●湯名暉／台灣大學國家發展研究所博士候選人，現為東協經濟貿易文化發展協會研究員

2026年4月至5月間將舉行的兩場重要軍事演習——由美菲主導的「肩並肩2026」（Balikatan 2026）與台灣的「漢光42號」兵推，儘管表面上無直接關聯，實際上卻是觀察第一島鏈防禦協同的重要指標。看似各自獨立運作的軍事活動，在戰略規劃、戰術運用、技術規範以及後勤準備等層面，正逐步展現出趨同與互補的特性。

台灣正透過制度功能、標準協調 逐步融入印太地區防禦網絡架構



雖然台灣受到「一中政策」的限制，無法公開加入周邊國家的區域集體防衛條約，但實際上，台灣正透過制度功能、標準協調與低可視度的運作規範，逐步融入以美國與日本為主導的印太地區防禦網絡架構。

從本次「肩並肩」軍事演習的情況來看，不只是1990年代以來規模最大，演習的規模也從傳統的雙邊同盟訓練，逐步轉型為區域安全網絡運作的平台。值得關注的是，日本自衛隊於本次演習首次發揮領導作用，成為「全面積極參與者」。日本此次共派遣約1,400名人員參與，這也是二戰結束後，日本武裝部隊首度登陸菲律賓，進行高強度的軍事訓練。

在戰術層面，日本的參與展現高度針對性及火力投射能力。日本防衛省此次調派直升機護衛艦「伊勢號」（JS Ise）、登陸艦「下北號」（JS Shimokita）、護衛艦「雷號」（JS Ikazuchi），並出動US-2先進兩棲飛行艇，參加於南海巴拉望島（Palawan）近海舉行的聯合醫療後送演練。

日本陸上自衛隊水陸機動團（ARDB）於呂宋島北部北伊羅戈省拉巴斯沙丘進行兩棲登陸及反登陸演練，並成功發射88式陸基反艦飛彈（Type 88 surface-to-ship missile），命中距離海岸約185公里的目標船隻。這次演練是日本自二戰後首次在東南亞國家實施實彈演練，顯示美日菲三國逐步建立作戰互通性。

本次演習將地理重點設於呂宋海峽及巴士海峽，顯示對台海相關事務的實質準備。美菲聯合部隊在距離台灣約150公里的巴丹群島，特別是伊巴雅特島，進行名為「海上打擊-北」的高強度海空拒止演練，有明確針對台海衝突應對能力的意涵。

這項演練充分展現美國海軍陸戰隊「遠征先進基地作戰」（Expeditionary Advanced Base Operations, EABO）及「內防部隊」（Stand-in Force）的作戰概念。美軍透過C-130運輸機，將「海軍陸戰隊遠征截擊艦系統」（NMESIS）空運至巴斯科（Basco）簡易跑道，並迅速向周邊島嶼推展，以模擬未來局勢緊張時的快速部署能力。

儘管演習公開資料未直接使用「封鎖巴士海峽」等具高度政治敏感性的詞彙，但透過C-130J運輸機部署高機動性多管火箭系統（HIMARS）執行長程空降任務，首先取得機場控制權，再向外擴大觀測與安全節點，進而於卡拉延至北呂宋間建立涵蓋空中、地面及海上火力的連接網絡。此舉已有效實現對巴士海峽北口及鄰近海空域之監控，並於必要時形塑可覆蓋台灣南部的火力投射體系。

美國、菲律賓、日本和澳洲等國部隊運用現代化指管系統，將情報、偵察、監視（ISR）數據、決策節點與海陸空火力整合為「共享戰場視圖」（Shared Battlefield View）。若台灣的信息與通訊標準符合規範，即可獲取美國即時情報。

澳洲國防部亦指出，演習期間特設北方及西方兩個「多國融合中心」（Multinational Fusion Centers），並根據指管、情報、持續作戰、火力及機動等戰鬥功能進行嚴格編組，實際上已經將台灣周邊地區的盟國活動納入系統之中。

基於地緣政治因素，台灣並不能名正言順參與，但是若要加入第一島鏈聯防，前提是需先完成戰術資料鏈（Tactical Data Links, TDLs）的升級。美國國務院已於2024年初批准約7,500萬美元對台軍售，以協助台灣規劃先進戰術資料鏈系統升級。此次升級的核心目標是導入符合北約標準的 Link-22 系統。

待系統完成後，部署於巴士海峽的美、日、菲聯合艦艇及雷達將能與台灣本島的防空飛彈系統實現軌跡資訊互通，有望被納入美軍作戰指揮架構，推動高度整合的聯合作戰體系。

建立一套能夠在政治限制下運作的區域支援網絡 才是現階段最可行且有效的嚇阻策略

然而，目前台灣的防務建設面臨諸多挑戰。若欲落實漢光42號演習提出的去中心化防禦策略及T-Dome多層次防空飛彈網絡，須仰賴大量國防資源投入。部分反對黨則認為大規模軍購具有挑釁性質，並批評此舉過度依賴外部勢力。

若台灣無法克服內部政治分歧、落實不對稱戰力的軍購案，不僅將拖慢自身適應現代高科技戰爭的步伐，更將嚴重削弱國際社會對台灣自我防衛決心的信心，將會影響融入第一島鏈防務網絡的實質進程 。

儘管台灣尚未公開或正式納入任何區域共同防禦條約體系，但在作戰理念、演訓介面、資料分享、後勤支援模型及社會韌性等多個層面，實質上已逐步與美國標準接軌。

鑑於印太地區複雜的政治考量以及中國強烈的反制行動，高調追求正式共同防禦條約既不切實際，也可能導致戰略升級風險過高。相對而言，建立一套能夠在各種政治限制下運作的區域支援網絡，才是現階段最可行且有效的嚇阻策略。

短期內，台灣可藉由觀摩兵棋推演、情報人員交流、醫療後送演練及災難救援協作（HADR），增進雙方互信；中期則推動 Link-22 戰術資料鏈的部署、共用作戰圖像閘道之建立及分散式後勤預置，以強化聯合作戰效能；長期目標則是逐步實現台灣與周邊國家的協同作戰與共同防禦能力。

▼鑑於印太地區複雜的政治考量以及中國強烈的反制行動，高調追求正式共同防禦條約既不切實際，也可能導致戰略升級風險過高。相對而言，建立一套能夠在各種政治限制下運作的區域支援網絡，才是現階段最可行且有效的嚇阻策略。（示意圖／翻攝自Exercise Balikatan臉書，Cpl. Hilda M. Becerra攝影）

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