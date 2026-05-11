低碳之外　核能為何難以退場？

▲核能的存續，往往不只是效率或碳排的問題，而是嵌入在國家發展路徑與國際結構之中的選擇。（圖／台電提供）

●林仁斌／台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授

在氣候變遷壓力升高的當下，核能經常被重新提出，並被描述為一種務實且低碳的能源選項。然而，若僅從減碳角度理解核能的政策位置，可能忽略其更深層的結構背景。

核能之所以難以退場 正因它從來不只是發電



從政治經濟的角度來看，核能並非單純的市場選擇，而是一種高度依賴國家介入的政策安排。相較於再生能源需面對市場波動與資本風險，核能通常仰賴政府承擔前期投資、長期營運與潛在風險，形成一種由制度支撐的能源模式。這也是其在多國能源政策中持續存在的重要原因之一。

更進一步觀察，核能在部分國家的發展歷程，往往與國家安全、技術體系及產業能力相互交織。學界普遍指出，民用核能的技術、人才與基礎設施，在特定條件下，可能與國家安全體系產生連結。這使得核能在政策上不僅是能源工具，也具有更複雜的制度意涵。法國總統馬克宏曾公開表示：「沒有民用核能，就沒有軍事核能；沒有軍事核能，也不會有民用核能。」

因此，核能的存續，往往不只是效率或碳排的問題，而是嵌入在國家發展路徑與國際結構之中的選擇。當前持續推動核能的國家，多半具備完整的技術體系與制度支撐，使其能在承擔風險的同時，取得相對應的政策或產業回報。

將此視角帶回台灣，問題則呈現出不同面貌。台灣在國際能源與技術體系中的位置，使其難以透過核能取得相同的結構性優勢；相對而言，所需承擔的，反而是高額成本、長期風險與制度負擔。

此外，時間因素亦不容忽視。核電相關決策從審查、整備到實際運轉，往往需耗費相當時程；相較之下，再生能源與相關配套設施，在建置速度與彈性上具有不同優勢。這使得核能在回應短期能源需求時，存在一定限制。

因此，核能的討論不應僅停留在「是否低碳」或「是否穩定」，而應進一步檢視其背後的制度條件與風險結構。在一個條件不對等的情境下，單純以他國經驗作為依據，可能難以形成適切的政策判斷。

當「低碳」成為支持核能的主要理由時，若未同時納入制度位置與長期成本的考量，相關選擇可能流於片面。能源政策終究不只是技術問題，而是結構選擇。

核能之所以難以退場，正因它從來不只是發電。

▼當「低碳」成為支持核能的主要理由時，若未同時納入制度位置與長期成本的考量，相關選擇可能流於片面。能源政策終究不只是技術問題，而是結構選擇。（示意圖／資料照）

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