國民黨軍購折衷版的路線迷航

▲1.25兆國防特別預算條例引爆國民黨黨內鬥爭，三讀通過的7800億折衷版更讓黨內路線的矛盾現形。（資料照／軍聞社提供）

●何啟聖／資深媒體人

民進黨提出1.25兆國防特別預算，本質上不是一套經過嚴密國防戰略檢驗的政策方案，而更像是在美國軍售壓力之下，毫無抵抗能力地照單全收。當一個政府把天文數字包裝成「國家安全」，把對美軍購包裝成「愛台灣」，把任何質疑都打成「不支持國防」，那麼這已經不是民主國家對國防需求的審慎決策，而是把台灣人民的荷包攤開來，任由華府點菜、台北買單。說穿了，民進黨的1.25兆，是一種面對美方壓力的財政投降，也是把台灣綁進「抗中保台」戰爭邏輯的政治投降。

可是，國民黨的問題正是在這裡浮現。

如果民進黨是毫無抵抗地對美方壓力投降，那麼國民黨本該提出另一套清楚的安全路線：台灣要國防，但不能做美國提款機；台灣要安全，但不能把軍備競賽當成唯一答案；台灣要防衛能力，但更要避免戰爭被推向本島、推向城鎮、推向人民生活現場。國民黨若真要和民進黨區隔，就不能只是在金額上殺價，而應該在戰略上辯證，在路線上站穩。

然而這次藍白共同提出7800億折衷版，卻剛好暴露國民黨最深的混亂。前面吵了那麼久，從3800億加N，到批評8000億是舔美、是走狗、是把台灣當提款機；結果謎底揭曉，藍白版本來到7800億。原來那個神祕的N，不是什麼戰略彈性，而是國民黨向黨內親美路線妥協所留下的政治伏筆。

7800億不是務實 是黨內路線的自我矛盾

這樣的結果，當然讓人難以理解。國民黨黨中央一方面宣稱要改善兩岸關係，要走和平路線，要避免台灣被民進黨推向戰爭邊緣；另一方面，面對軍購案，卻又提出一個本質上仍然以對美軍購為核心的折衷版本。這樣的版本，大陸方面會樂見嗎？如果國民黨自己都承認這是一筆龐大的對美軍購，那又如何向兩岸和平路線交代？一邊要修復兩岸，一邊又接續親美軍購架構，這不是務實，而是自我矛盾。

▲立法院長韓國瑜敲槌通過藍白折衷版的7800億軍購案，但這版本幾乎沒有替國民黨換到任何政治好處。（資料照／記者李毓康攝）

更糟的是，這個7800億版本幾乎沒有替國民黨換到任何政治好處。對美國而言，這不一定足以展現完全配合；對民進黨而言，這仍然可以被攻擊為「打折國防」；對大陸而言，這依然是對美軍購，是台灣繼續嵌入美方安全架構的訊號；對人民而言，這也很難再說是「看緊荷包」。國民黨原本高舉的財政監督與和平路線，最後都被一個模糊折衷版稀釋掉了。

說穿了，國民黨不是在討論國防戰略，而是在菜市場討價還價。民進黨喊1.25兆，它喊7800億；趙少康喊8000億，前面被罵成親美，後面國民黨自己只少了200億，卻突然變成負責任的版本。這不是戰略成熟，而是論述破產；不是把關國防，而是把黨內鬥爭打完之後，才發現自己其實也站在同一條路線上。

論述破產 看緊人民荷包打成無謂的黨內鬥爭

國民黨本來可以把這次軍購案當成一次機會教育，向社會說清楚：哪些武器真正符合台灣防衛需求？哪些採購只是美方壓力下的政治採購？哪些軍備會把台灣推向更危險的城鎮戰與本島決戰想像？哪些支出應放在年度預算，哪些才有資格動用特別預算？如果國民黨能用這種高度辯證軍購，淺藍與中間選民未必不會理解，年輕人也未必不會傾聽。

可惜它沒有。它把一場本來可以提升為國防戰略辯論的議題，降格成金額攻防；把本來可以建立和平路線的機會，變成向親美路線妥協的證明；把本來可以凝聚支持者的政策戰，打成一場無謂的黨內鬥爭。

國民黨真正的悲哀，不是7800億比1.25兆少了多少，而是它嘴上說要兩岸和平，手上卻仍然走在親美軍購的軌道上；嘴上批評民進黨抗中保台，行動上卻沒有提出一套足以取代民進黨的安全戰略。最後，它既無法讓美國滿意，也無法讓大陸放心，更無法讓人民相信它真的守住荷包。

這不是國防折衷，而是路線迷航。更不是成熟政黨的戰略選擇，而是一個黨中央在親美、和陸、反戰、軍購、財政監督之間左支右絀，最後把自己困在矛盾裡的政治現形。

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