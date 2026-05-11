美中博弈暗潮洶湧　「川習會」難達成大交易

▲備受全球矚目的美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會晤將於 2026年5月14日至15日在北京舉行。（圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

備受全球矚目的美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會晤將於 2026年5月14日至15日在北京舉行。這場「川習會」原定於3月底舉行，後因中東情勢考量延期至5月中旬登場。然隨著「川習會」即將登場，全球目光再次聚焦於美中這兩大經濟體的互動。因為，這場會晤不僅是兩國元首的權力對話，更是地緣政治動盪與經濟利益拉鋸下的關鍵博弈。

不過，「川習會」正式登場前，美方宣布制裁中國大陸企業，且縮減同行訪問的美企規模，又傳出間諜案，平添不少變數。儘管外界對於雙方能否達成重大持保留態度，但由傳出與川普隨行的美國企業名單，以及中國出口市場重組的現狀來看，美中兩國仍在競爭中尋求互利效益，只是在博弈暗潮洶湧下，「川習會」難以達成重大交易。

中國仍是美企核心市場

本次「川習會」除可能討論經貿議題外，也將涵蓋供應鏈安全、科技管制、關鍵礦產與金融監管。據報導，本次與川普隨行企業名單曾引發了白宮內部的激烈辯論。包括輝達（NVIDIA）、花旗集團、波音與蘋果等指標性企業執行長均是潛在參與者。

仔細探究下，這四家企業與中國大陸的貿易關係密切。華府對AI晶片的出口管制，加上中方也下令禁買輝達晶片，使輝達流失在中國的銷售。若此次隨行，或許有助於重新開啟中國市場。

蘋果則深陷產能移轉與市場深耕的雙重拉鋸，在加速將供應鏈移往印度與東南亞的同時，仍須仰賴中國作為其高階產品的關鍵消費市場與精密製造中心。

而波音的貿易動態則高度政治化，作為美中關係的晴雨表，其訂單交付常被視為外交談判的籌碼，並面臨歐洲空巴與中國國產C919客機的市場夾擊。

至於花旗集團，則扮演著金融避險橋樑，協助上述巨頭在供應鏈重組過程中進行全球資金調度與風險控管，將業務重心從傳統借貸轉向支持跨國企業的「去風險」戰略布局。

整體而言，這四家企業的對華關係已由單純的互利貿易，演變為地緣政治壓力下精準脫鉤與深度嵌合並存的生存賽局。若確定這四家企業隨行，則充分說明了儘管華府政界對中國威脅已有高度共識，但美國頂尖企業依然視中國為不可或缺的市場與生產基地。

中國市場的重要性體現在兩個層次，首先是終端消費市場的規模。對於蘋果與波音而言，中國不僅是龐大的消費地，更是未來成長的關鍵引擎。

其次是供應鏈的深度依賴。以輝達為首的半導體產業，其產品雖受出口管制影響，但中國作為全球最大的電子產品製造與消費中心，依然是科技巨頭爭取放寬管制、維持營收動能的主戰場。

正如黃仁勳所言，受邀隨行是一種「榮幸」，這背後反映的是企業界希望在「政冷經熱」的夾縫中，尋求商業利益與國家安全之間的動態平衡。

中國貿易版圖戰略重構

值得關注的是，中國在面對美國長期關稅壓力與地緣圍堵下，已展現出極強的韌性，並成功進行了出口市場的結構性重組。數據顯示，截至2025年底，中國創下1.19兆美元的貿易順差紀錄。並持續穩居全球第一大出口國，同時也是全球第二大進口市場。

受2025年美國對等關稅措施衝擊，中美貿易關係顯著降溫。雙方互不再是彼此最大貿易夥伴，貿易總額跌破6,000億美元關卡，年減 18%。中國對美出口縮減至4,200億美元（年減20%），自美進口則降至1,397億美元（年減14%）。若以人民幣計價，中美貿易額僅佔中國外貿總額的8.8%及美國進出口額的7.8%，下滑趨勢恐將持續。顯示脫鉤效應在特定領域確實存在，但中國透過低價策略與產業升級，迅速填補了其他地區的市場份額，朝向多元化發展。

根據統計，中國對非洲、拉丁美洲、東南亞及歐盟的出口分別成長了25.8%、7.4%、13.4%與8.4%。在東盟國家中，中國對越南、馬來西亞與泰國出口均超過1,000 億美元，其中對越南出口達1,981億美元，年增22.4%；對泰國出口年增20%。

在歐盟內部，中國對德國出口最高，達1,182億美元，年增10%；對荷蘭出口938 億美元、對義大利出口512億美元，年增10.9%、對法國出口年增7.4%。

此外，中國對印尼出口年增11.3%、對澳洲增8%、對印度增12.8%、對英國增7.8%，對拉丁美洲增7.4%，對非洲出口更大幅成長25.6%。

出口市場重組的成效顯著，說明中國已不再依賴美國市場，而是透過深化與「全球南方」及歐洲的經貿聯繫，對沖美中關係不穩定帶來的風險。這種轉變不僅增強了北京在談判桌上的底氣，也迫使華府意識到，單純的貿易封鎖難以遏制中國經濟的全球化滲透。

互利取代對抗為最適解

預期在本次「川習會」中，雙方手中的籌碼將進行一場新的交換。中國利用對稀土及關鍵礦產的出口管制，作為反制美國高科技禁令的王牌。由於稀土在半導體、綠能及國防工業中具有壟斷地位，全球工業若失去中國供應將陷入癱瘓。這種相互保證毀滅的經濟依賴，促使川普政府在抗中的高調之下，不得不採取更具彈性的鴿派立場。

相對地，美國則利用中東衝突（如荷姆茲海峽關閉）導致的能源危機，發揮其過剩能源生產國的優勢。中國對能源安全的高度敏感，使得大豆、原油與天然氣的採購成為本次會晤最可能達成共識的領域。透過中國的大量採購，川普能換取對選民的政績交代，有利於11月舉行的期中選舉。而習近平則能換取關稅休兵期的延長（預計延至11月10日後），這種基於互利的局部妥協，應是當前地緣衝突下最適解。

美中求互利難成大交易

坦然言之，儘管美中存在結構性的矛盾與互不信任，如對先進晶片限制、國安威脅共識等難以在短期內消弭，但「川習會」的歷史意義在於它向世界傳遞了一個訊號，即美中兩國在激烈的戰略競爭中，依然具備達成「架構性協議」的能力。

不過，《經濟學人》在5月7日的封面故事中，以「川普與習近平將難以達成重大經濟協議，Trump and Xi will struggle to strike a major economic deal」為即將登場的北京「川習會」定下了冷峻的基調。

封面由藝術家 Jared Bartman 操刀，透過川普與習近平的拼貼肖像，交織著貨櫃輪、藥品與電路板的影像，視覺化地呈現了當前美中關係那種既緊密又緊繃的經濟糾葛。該文直言，長期觀察美中局勢的專家們現在只有一個卑微的請求，「請別再癡迷於所謂的「大交易」（Grand Bargain）了」。

過去，市場上總不乏天真的樂觀派與投資人，幻覺這兩位強人領袖能聯手跨越對立，達成一項涵蓋貿易平衡、市場全面開放，甚至包括美國東亞軍事戰略收縮的劃時代協議。然而，現實殘酷地澆了這份期待一盆冷水。

▼「川習會」的歷史意義在於它向世界傳遞了一個訊號，即美中兩國在激烈的戰略競爭中，依然具備達成「架構性協議」的能力。（圖／達志影像／美聯社）

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