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​護病比入法　衛福部切莫流於數字治國

我們想讓你知道…國內目前高達十二萬名領有證照的護理師寧可轉職也不願留任，反映出整體醫療勞動環境的系統性失衡。政府「健康台灣」願景不能僅停留在修法的表面績效，衛福部必須在未來執法實務中，緊盯院方的規避手法，並明確落實勞檢。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲歷經基層護理人員長期奔走，立法院日前三讀通過《醫療法》修正案，將「三班護病比」明文入法並訂定罰則。（圖／記者湯興漢攝）

●楊智強／ 崇仁醫護管理專科學校教師申評委員

歷經基層護理人員長期奔走，立法院日前三讀通過《醫療法》修正案，將「三班護病比」明文入法並訂定罰則。這項遲來的法制化，固然是終結血汗醫療的重要里程碑。然而，檢視修法過程的折衝與最終妥協的條文，護病比入法實非爭議的終點，而是考驗行政機關執法魄力的起點。

別讓好不容易建立的法規紅線　再次迷失在官僚怠惰與數字粉飾

此次修法最令基層不安的癥結點之一，是原本朝野爭執不下的「諮詢委員會」，竟在最終版本中遭到全數刪除。從制度面觀之，這形同將專業把關的權力「空白授權」給主管機關，缺乏法定的專家諮詢機制與護理代表席次，意味著未來護病比標準的訂定與每三年的檢討，基層專業人士的聲音恐將拒於門外。行政部門未來如何建立公開透明的對話機制，而非關在象牙塔做決策，將是首要考驗。

所謂徒法不足以自行，過去衛福部多以缺乏強制力的行政指導或醫院評鑑來規範，導致「醫院自律」往往淪為經營者精算成本後的自由心證。如今，國會既然賦予最高二百萬元的裁罰利器，衛福部作為中央主管機關，便毫無推諉卸責的空間。

令人擔憂的是，長久以來，部分醫療機構習慣玩弄「平均值」的數字遊戲，利用白天相對充沛的人力去「平均」小夜、大夜班的嚴重匱乏，製造出帳面合乎標準的假象，實則讓夜班護理師獨自面對極度危險的照護負荷，與教育部宣稱的平均班級人數、師生比例出一轍，皆屬選擇性解釋的數字遊戲。

未來在落實三班護病比的勞動稽查中，衛福部必須嚴防這類「數字治理」的弊病，若對院方鑽漏洞的行徑睜一隻眼閉一隻眼，修法宣示意義則遠大於實質助益。

國內目前高達十二萬名領有證照的護理師寧可轉職也不願留任，反映出整體醫療勞動環境的系統性失衡。政府「健康台灣」願景不能僅停留在修法的表面績效，衛福部必須在未來執法實務中，緊盯院方的規避手法，並明確落實勞檢。

別讓好不容易建立的法規紅線，再次迷失在官僚怠惰與數字粉飾之中，這才是政府給予全台無數身兼母職的基層護理人員，最實質的母親節與護師節禮物。

▼未來在落實三班護病比的勞動稽查中，衛福部必須嚴防這類「數字治理」的弊病，若對院方鑽漏洞的行徑睜一隻眼閉一隻眼，修法宣示意義則遠大於實質助益。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼。（圖／記者洪巧藍攝）

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