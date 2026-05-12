川普要跟習近平談台灣軍售？　台灣該擔心的是一切都只看見政治！

▲川普總統在前往北京與習近平舉行峰會前表示，他將會與習近平討論美國對台軍售問題。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

川普總統在前往北京與習近平舉行峰會前表示，他將會與習近平討論美國對台軍售問題。川普說，習近平不希望美國繼續對台軍售，但他會「進行那次討論」。這番話立刻引發華府與台北關注，因為美國長期以來依據雷根政府對台北提出的「六項保證」，並不同意在對台軍售問題上與北京事先磋商。若川普真的把台灣軍售放上與習近平談判桌，無論最後是否讓步，都會讓外界質疑美國對台政策是否開始鬆動。

目前美國國會兩黨已有八位參議員聯名致函川普，敦促他正式通知國會推進一項價值約140億美元的對台軍售案。參議員強調，台灣立法院日前已通過約250億美元的特別國防預算，顯示台灣願意承擔自我防衛責任，美國也應該明確向北京表達，對台支持不是可以交易的籌碼。

這封信的重點不只是軍售金額，而是國會要在川習會前對白宮畫出紅線：台灣不能被放進美中經貿或中東議題的交換清單裡。

報導也指出，這項軍售案先前已獲國會初步支持，但在行政部門擱置數月，引發外界懷疑白宮是否刻意放慢程序，以避免影響川普與習近平峰會的氣氛。尤其在中東戰事僵持、華府希望北京對伊朗發揮影響力的背景下，外界更擔心川普是否可能用較模糊、較退讓的台灣語言，換取中國在其他議題上的配合。

台灣方面則最關心兩件事。

第一，美國是否會改變對兩岸關係的既有表述，例如從「不支持台獨」滑向更明確的「反對台獨」。

第二，川普是否會在對台軍售、官方往來或國際支持上設下新的限制。

這些看似只是外交語言與程序問題，但在國際政治中，語言就是訊號，程序就是承諾。北京會放大解讀，盟友會重新評估，台灣社會也會承受心理壓力。

川普會變、北京會等 台灣唯一不能做的就是耗在自己人打自己人的戰場

川普說會跟習近平討論台灣軍售，這句話本身就值得台灣高度警覺。不是因為川普一定會「賣台」，而是因為他看待台灣問題的方式，從來不像美國國會那樣具有制度性、戰略性與價值承諾。對川普來說，台灣不是印太戰略的核心信念，而是穩住美中關係、避免任內出事、同時維持美國談判籌碼的一個元素。

所以川普一方面不希望被歷史記成「失去台灣」的總統，另一方面也不想讓台灣問題破壞他與中國談判貿易、中東、稀土或科技議題的空間。這就是台灣面對川普第二任期最尷尬的地方：他不一定反台，但他也不是把台灣放在不可交易的位置上。

相較之下，美國國會這次的態度清楚得多。八位跨黨派參議員在川習會前寫信，要求川普推進140億美元對台軍售，這不是單純替台灣講話，而是在提醒白宮：美國對台政策不是總統一個人可以隨口調整的個人交易。

更重要的是，這封信已經很清楚地說明，美國國會看得懂台灣國防預算過關的困難，也理解台灣內部民主政治不可能像行政命令一樣一聲令下就全數通過。

這封信其實同時給了賴清德總統肯定，也表示理解在野黨承受壓力的努力。國會議員肯定台灣通過特別國防預算，認為這展現台灣願意承擔自我防衛責任；但他們也沒有把台灣內部預算審查過程簡化成誰愛台、誰不愛台。這才是成熟民主國家看待另一個民主社會的方式：有辯論、有折衝、有妥協，但最後能往前走，就是政治成果。

所以，台灣內部關於這次軍售與特別預算的爭議，真的應該翻篇了。執政黨不需要把所有審查意見都打成阻擋國防，在野黨也不需要把所有國防投資都看成政治提款。既然預算已經過關，美國國會也已經用公開信表達肯定，接下來最重要的不是繼續內耗，而是把錢花對、把案子執行好、把台美溝通做穩。

台灣社會如果還繼續有爭議，不防思考一下，八位美國參議員具名、公開、跨黨派的信，已經清楚肯定台灣的努力；那台灣真的還要為了媒體報導了不具名官員所謂「失望」的放話，在內部互相指責嗎？一邊是負責任的國會正式文件，一邊是沒有名字、沒有職責、沒有政治承擔的匿名訊息。台灣若選擇相信後者，然後拿來分化自己人，這不是重視美國，這是把台灣的戰略判斷交給政治操作。

更何況，台灣不是美國的附庸，不需要每一個不具名美國官員一句話，就讓藍綠、媒體、側翼開始互相扣帽子。美國官員對全世界很多國家的國防預算都可以「失望」，但民主國家的預算本來就要被審查、被質疑、被修正。支持台灣強化國防，和要求預算透明、項目合理、執行有效，完全不衝突。相反地，只有把錢花對，台灣的嚇阻力才會真的增加。

說白一點，8000億左右的預算之所以讓美國國會大致可以接受，是因為大型軍火商的需求基本上有被滿足。至於另一部分台美共同合作、共同研發的龐大商機，牽涉到更多中小型軍工企業、供應鏈分工與未來年度預算配置。這部分沒有一次全部通過，不代表拒絕，而是應該放進年度預算仔細審查。民主國家的國會本來就要審預算，不是行政部門開一張單，立法院就只能蓋章。

川普要跟習近平談什麼，台灣無法完全控制。但台灣可以控制自己的事：把國防改革做實，把預算審查做好，把對美溝通做穩，把內部政治分化降到最低。北京當然會施壓，川普也可能交易化處理台灣問題，但台灣最怕的不是外部壓力，而是內部自己把每一則外部訊息都變成撕裂社會的工具。

台灣要記住，真正能保護自己的，不是某位美國總統的一句話，也不是某個不具名官員的臉色，而是台灣自己是否有能力讓國際社會相信：支持台灣，不是做慈善，而是維持印太秩序與全球供應鏈穩定的必要選擇。

想要大國關注，不能靠討好，更不能靠內鬥。真正讓世界願意重視台灣的，從來不是誰罵得比較大聲，而是台灣有沒有實力、有沒有韌性、有沒有讓別人非重視不可的價值。川普會變，華府會算，北京會等，台灣唯一不能做的，就是把自己耗在自己人打自己人的戰場上。

▼台灣內部關於這次軍售與特別預算的爭議，真的應該翻篇了。執政黨不需要把所有審查意見都打成阻擋國防，在野黨也不需要把所有國防投資都看成政治提款。（圖／記者湯興漢攝）

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