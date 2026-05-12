恐懼戰爭還是擔憂被統一的平衡槓桿？　究竟有哪個政黨能真正掌握

▲隨著延宕許久的國防特別條例草案的三讀立法通過，對美軍購總預算規模為7800億元台幣，與民進黨政府所堅持的1.2兆元減少了4700億元，這是台灣朝野折衝妥協的政治產物。（圖／記者湯興漢攝）

●陳淞山／專欄作家

隨著延宕許久的國防特別條例草案的三讀立法通過，對美軍購總預算規模為7800億元台幣，與民進黨政府所堅持的1.2兆元減少了4700億元，這是台灣朝野折衝妥協的政治產物，雖然美、中都不滿意這樣的結果，但對台灣的三大政黨而言就是兼顧政治客觀現實環境與各方政治需求的「差強人意」結果，而台灣大多數百姓則似乎以「看戲」的政治心態「勉強接受」，這個兼具恐共與疑美情緒，兩岸戰爭與和平的可能發展下的心理狀態，國民黨沒有多大的失分，民進黨也沒有什麼樣的得分，一切的政治亂局與立法院的政治亂象還是回到了原點，大家都一樣的沒輸沒贏。

台灣人民在焦慮中「擺盪」著 這也是每次選戰打起「認知戰」的根本緣由

畢竟，就如前退輔會副主委、前國防研究院執行長李文忠日前的評論主張，他從政治的角度直言，朝野令人失望，藍營「抹黑」造謠，批國內生產還沒預算建案就是弊案，而綠營則是一天到晚「抹紅」，將對手推向對岸反而更配合北京策略，都是在討好同溫層、個人蹭聲量的糟蹋人政治操作，還有誰在真正的重視台灣的國防規劃與專業問題呢？

事實上，台灣絕大多數的民眾真正關心焦慮的問題是兩岸會不會發生戰爭？何時可能會打仗？自己及其家人會不會要上戰場？美國人會不會派兵保護台灣或者突破中共的可能封鎖、圍台行動等等？尤其是當中共不放棄對台使用武力並幾乎每天派軍機艦的擾台威脅下，買那麼多的美國武器真的有用嗎？俄烏戰爭、美伊中東戰爭都打了這麼久了，究竟誰在得利呢？誰又真正的受害呢？備戰才能避戰的道理誰都懂，但要花費這樣多的軍購預算買武器，又沒完沒了的看不到和平的曙光，何時才是盡頭呢？

當然，如果在戰爭之外選擇和平，難道就真的只有投降式的被統一這條路可以走嗎？難道兩岸的交流與發展，甚至走上政治的談判協商階段，最後就只有接受九二共識、一個中國原則，甚至成為港、澳模式的一國兩制嗎？

台灣人民就是在這種既恐懼戰爭又擔憂被統一的焦慮及煎熬當中在「擺盪」著，這也是民進黨繼續用「抗中保台」與國民黨的「親中和美」政治操作在爭取民心變動的關鍵所在，在每一次的選戰當中打起挑動民粹圖騰「認知戰」的政治競爭或惡鬥的根本緣由！

事實上，美麗島電子報最新的4月國政民調某個議題結果就引起了國內外媒體的熱議，當民眾被問到「中國政府對台灣主張的和平統一就是一國兩制，台灣如果變中華人民共和國的一個省或特區，就像香港、澳門和中國的關係一樣，兩岸以後也不會發生戰爭，您能不能夠接受中國政府提出的和平統一呢？」

結果顯示，有22.4％的民眾表示接受，68.2％不能接受，如果換算成人口數，大概等於有四百多萬人能夠接受這種模式的和平統一，誠如美麗島電子報董事長吳子嘉所言，這是「戰爭的焦慮正在改變台灣民意」，他認為過去我們總習慣性認為一國兩制在台灣毫無市場，但這份數據提醒我們，只要戰爭陰影持續擴大，就會有一部分人開始把和平、生存置於制度選擇之前。

其實，筆者在去年10月29日美麗島電子報發表的「兩岸關係發展的台灣新民意變動解讀」文章，就已分析出當時的10月國政民調結果顯示（與2021年4月民調對比），認為兩岸問題最終不會走向戰爭局面的人增加了許多，多數人期盼兩岸應該繼續走向和平發展的道路，縱使最後必須面臨兩岸關係終局發展的政治談判，不管結果會是如何，也更不願意看到兩岸面臨兵戎相見的戰爭攤牌局面發展。

台灣多數人為了避免被統一而戰的決心有快速下滑的趨勢，某種程度上來看，台灣多數人民兩種微妙的心理反應，似乎目前是畏懼戰爭的情緒遠遠超過被中共統一的情結所左右；認為較能維護台灣安全、避免兩岸戰爭的做法，有高達58.3％的人支持兩岸政府恢復談判以及放寬民間交流，僅有28.2％的人支持我國每年增加預算購買武器加強國防。

這就是台灣民意正在逐漸發生的演變，戰爭的焦慮感正在悄悄地擴大影響台灣民心的微妙轉變！

總之，兩岸關係發展錯綜複雜，台灣民心的變動也不是靠幾次的民調結果就能加以定性，但我們的確已經觀察到台灣人民擔心憂慮的戰爭危機或威脅正處在上升趨勢，而大多數人所在意兩岸和平發展的交流互動以「避戰」的情況卻正在緊縮發展，究竟未來會有如何地變動發展，甚至影響衝擊地方選舉與總統、立委選舉的可能變化與幅度？台灣主流民意發展的平衡橄桿在哪裡？究竟有誰或哪個政黨能夠真正掌握呢？

▼台灣民意正在逐漸發生的演變，戰爭的焦慮感正在悄悄地擴大影響台灣民心的微妙轉變。（示意圖／總統府提供）

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