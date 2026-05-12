誰在能源轉型　淘汰化石燃料？

▲全球首次的淘汰化石燃料會議（Transition away from fossil fuels, TAFF）4月29日順利落幕。（圖／達志影像／美聯社）

●李河清／國立中央大學永續領導力碩博士學分學程教授



全球首次的淘汰化石燃料會議（Transition away from fossil fuels, TAFF）4月29日順利落幕。此次會議在哥倫比亞港口城市聖瑪爾塔（Santa Marta）舉行，由荷蘭和哥倫比亞共同主辦。57國、1,500位公私部門代表與會，總GDP超過全球的1／2，能源需求占全球的1／3，化石燃料供應則占1／5。

會議的三大主題：降低化石燃料依賴，調整能源供需，建立國際合作網絡，都聚焦於能源轉型。TAFF曾納入第28次聯合國氣候大會（COP28）的杜拜共識，強調要以公正，有序，公平的方式擺脫化石燃料。其後又受困於亞塞拜然巴庫舉行的COP29。到了巴西貝倫主辦的COP30，淘汰化石燃料仍然因為共識決而頻頻卡關。

國際間的氣候談判自願者聯盟 試圖加速努力

這次會議特別澄清，無意取代一年一度的氣候大會，只就個別課題，主動邀請「有意」行動者，排除「麻煩製造者」如中國大陸、美國、印度、俄羅斯等排放大戶。這也符合「去中心化」的新國際秩序。

此外，國際上擺脫化石燃料成為趨勢。第二次TAFF會議明年由愛爾蘭、杜瓦魯共同主辦。

平常動輒五萬人的大會，現在轉化為小規模閉門會議，捨棄過多的外交辭令，坦承各自的困難與挑戰。特別是「南北關係」（編註：指開發中國家與已開發國家之間的關係），以主辦國哥倫比亞為例，油氣占其貿易出口的43％、GDP的5％。淘汰化石燃料，不只影響空氣汙染和極端氣候，更直接減少了國家外匯收入。

會中，哥倫比亞提出了國家淘汰化石燃料路線圖（National Roadmap）草案，目標在維持能源需求成長的情況下，於2050年前減少九成的化石燃料使用量。資金方面，能源轉型需要每年約 100 億美元的額外投資，但從2050 年起，每年可為該國經濟節省高達 230 億美元。這也間接展現了短期投資／長期經濟效益的機會。

客製化開發中國家的環境政策資訊欄

會議也認同「以科學為本」的決策過程，成立了科學小組（Science Panel for the Global Energy Transition, SPGET），由 50 至 100 名全球大氣，經濟等跨領域傑出科學家所組成。

該小組將設立於巴西聖保羅大學，提供各國即時、客製化的科學數據與政策建議；特別是針對發展中國家如哥倫比亞，將另考慮其特殊國情，排除其國內法律、資金與制度等障礙和製作國家路線圖。

科學小組會持續與政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）保持密切交流。同時，國家路線圖也將符合2015年巴黎協定（Paris Agreement）的規範，控溫目標維持在1.5°C ，以及2050年達成淨零排放目標。

台灣淨零行動需更加努力

至於台灣，於2023年公布施行的氣候變遷因應法正式寫入2050年淨零排放目標。分階段的減碳目標，以 2005 年的溫室氣體排放量為基準，分別於 3 個年份達成減碳進度：2030 年：排放量減少 28％（±2％）、2032 年：排放量減少 32％（±2％）、2035 年：排放量減少 38％（±2％）。

以2030年 所設定的目標來檢驗，目前減少幅度僅達5-7％ ，距離28％很遙遠，減量行動被評為｢極具挑戰性」。2025年開始徵收的碳費，建議盡速評估其成效，作為下一步徵收碳稅的依據。

再以2025年全年發電結構來看，天然氣占比47.8％，煤占比35.4％，再生能源占比13.1％，核能1.1％（核三廠二號機役滿除役以前），與2025年非核家園再生能源20％目標相比較，這是嚴重跳票。

占比最高的天然氣在近日又因為美以伊衝突，荷莫茲海峽封鎖，影響了全球20％的油氣貿易，台灣也因此暴露在能源短缺的風險之中。建議隨時掌握中東能源貿易情勢，探詢替代天然氣源，分散風險。

另外，進口油氣成本上升，台電公司新增虧損，經估算恐高達新台幣1800億元以上。這些虧損將轉嫁給消費者或由政府補貼？應一併考量政府財政狀況及台電公司營運情況。

▼以2025年全年發電結構來看，天然氣占比47.8％，煤占比35.4％，再生能源占比13.1％，核能1.1％（核三廠二號機役滿除役以前），與2025年非核家園再生能源20％目標相比較，這是嚴重跳票。（示意圖／台達提供）

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