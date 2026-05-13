毒駕件數暴增2.3倍！　交通部、法務部還要當「殺人幫兇」到幾時

▲酒駕連坐罰實施至今，酒駕悲劇止息了嗎？交通部的邏輯似乎認為，處罰路人或乘客就能掩蓋執法端的無能。毒駕的本質是「極端危險駕駛」，當前行政罰鍰對於這些吸毒者而言，根本毫無痛癢。（示意圖／CFP）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

新北鶯歌近日發生的一起毒駕連環車禍，再度震碎了無數家庭的心。一名男子吸毒後神智不清，逆向橫掃8輛汽機車，造成6人輕重傷。令人齒冷的是，這不是意外，而是「蓄意謀殺」的變體。根據統計，台灣毒駕案件從2024年的2600件，短短一年多竟飆升至超過8600件！

面對這份血淋淋的成績單，我們不禁要問：交通部與法務部，你們到底在幹什麼？難道要等到全民都生活在「喪屍橫行」的恐懼中，才願意收起那套緩慢、傲慢且毫無路用的行政程序嗎？

行政處分如搔癢 交通部別再玩「連坐法」冷飯熱炒

交通部長陳世凱宣稱要修法加強懲罰，甚至拋出「乘客連坐罰」。這種說法聽在百姓耳裡，簡直是推卸責任的笑話。

酒駕連坐罰實施至今，酒駕悲劇止息了嗎？交通部的邏輯似乎認為，處罰路人或乘客就能掩蓋執法端的無能。毒駕的本質是「極端危險駕駛」，當前行政罰鍰對於這些吸毒者而言，根本毫無痛癢。

交通部不敢針對「終身吊銷駕照」或「立即沒入車輛」等重拳強力執法，反而只會在行政細節上修修補補，這種「治標不治本」的態度，根本是在變相縱容！

法律尊嚴何在？ 法務部請收起那套「大道理」

最令人憤怒的莫過於法務部的消極。公共政策平台上，超過6800名民眾憤怒聯署「毒酒駕致死視同謀殺」，換來的卻是法務部一句冷冰冰的「廣納各界意見」。

請問法務部：當毒販與毒蟲在街頭狂飆、當無辜教師與行人倒在血泊中時，你們所謂的「比例原則」在哪裡？吸毒本身就是犯罪，吸毒後握住方向盤，就等於是握住了屠殺無辜路人的凶器。

現行刑法185-3條將酒駕與毒駕混為一談，完全無視毒品對人體神經的摧毀力遠勝酒精。法務部長期縮在法律象牙塔內，拒絕將「未必故意」的殺人罪責引入毒駕致死案，這不叫守護法治，這叫「恐龍思維」，是法律對犯罪者的慈悲，對受害者的殘酷！

權力機關的傲慢 別讓「司法正義」死在官僚桌上

學者專家總說要探討吸毒者的壓力、要正視社會源頭。這話沒錯，但那是衛福部跟教育部的事！對於交通部與法務部來說，你們的職責只有一個：讓守法的人安全回家，讓違法的人付出慘痛代價。

如果政府持續讓「吸毒開車」的成本低於「買單結帳」，那這8600多件案子只是開端。我們要求的不是官員下週一開會的「研議」，而是具體的加重其刑：

毒駕與酒駕脫鉤： 毒駕應獨立立法，刑度加倍。

毒駕致死視同殺人： 只要驗出二級毒品以上反應，一律以未必故意殺人罪起訴，不得易科罰金。

重典治亂： 拒絕讓「神智不清」成為脫罪藉口，吸毒是自主選擇，後果就該一肩扛起！

結語 人民的耐心已到極限

政府領著人民的納稅錢，卻連一條平安回家的路都給不了。交通部與法務部互踢皮球的戲碼，台灣人已經看膩了。請收起那副高高在上的官僚嘴臉，別再用「研議中」這種話來敷衍人命。

毒駕橫行是國恥，而官僚的消極則是國恥中的國恥。若修法依然不痛不癢，那下次車禍的血跡，就該抹在這些官員的薪水袋上！

▼政府領著人民的納稅錢，卻連一條平安回家的路都給不了。交通部與法務部互踢皮球的戲碼，台灣人已經看膩了。請收起那副高高在上的官僚嘴臉，別再用「研議中」這種話來敷衍人命。（圖／記者賴文萱攝）

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