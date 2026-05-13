川習會前夕　台灣真正危險的不是被交易

▲美國總統川普展開為期三天的中國訪問，外界高度關注即將登場的川習會。（示意圖／達志影像／美聯社）

●洪浦釗／大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

美國總統川普展開為期三天的中國訪問，外界高度關注即將登場的川習會。川普日前公開提及雙方將討論對台軍售議題，中國外交部隨即重申反對美國軍售台灣的立場，並批評美方混淆是非。相關訊息立刻引發國內外的高度關注，擔憂台灣是否再度成為大國博弈下的交易籌碼。然而，台灣現在更需要警覺的，恐怕不是川普是否會將台灣當「籌碼」，而是台灣正在對外釋放什麼樣的安全訊號。

川普式的談判風格 喊價不等於定價

川普的談判風格一向是先喊價、先施壓，再視對手反應調整空間。他習慣將籌碼全數丟上桌，透過高強度的發言測試對手底線，之後再保留修正彈性。

如果台灣社會將其每一句發言直接等同於最終政策，極容易陷入自我預言式的集體焦慮。美中台關係的走向，往往不在檯面上的言詞交鋒，而在於檯面下的利益重組。

川普持續卡中國脖子

比起川普說了什麼，更值得觀察的是隨行企業名單。從馬斯克、庫克到金融巨頭黑石與貝萊德，大批科技與金融企業高層同行，代表川普此行的重要目的仍是要求中國擴大採購與消費，重新調整美中之間的經貿關係。這顯示美中關係並非全面脫鉤，而是在重新劃分邊界。

然而，最關鍵的訊號在於輝達執行長黃仁勳並未隨行。這傳遞出一個訊息，即便美國願意恢復部分商業合作，仍會牢牢掌握AI高階晶片與尖端算力的控制權。高階半導體與AI核心技術，依然是美國卡中國脖子最重要的戰略槓桿與紅線。

在野黨大砍軍購預算 給中國更多分化空間

在川習會前夕，中國外交部持續強調反對軍售，目的從來不只是裝備本身，而是希望透過施壓，重新強化台灣議題屬於中國內政的政治框架。中國真正想爭取的，是讓台灣議題重新回到美中處理的框架之下。如此一來，台灣的戰略空間便會被進一步壓縮。對中國而言，最理想的狀態是讓台灣議題徹底從印太安全架構中剝離，轉化為美中雙邊的交易細節。

然而就在此時，台灣內部出現了更危險的訊號，即軍購特別預算遭到在野黨大砍。行政院原先提出約1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫，被大幅壓縮至七千八百億元。

這已不只是單純的財政預算爭議，而是在中國軍事壓力持續升高之際，台灣內部開始自行削弱防衛準備。這樣的結果，也會讓中國認為其長期對台分化操作正在發揮作用。

因為中國最希望看到的，並非美國是否放棄台灣，而是台灣自己開始懷疑防衛需求，甚至在政黨競爭中自行拆解防衛決心。當台灣自己都開始質疑軍購必要性時，中國長期推動的疑美論與內部分化操作，便已開始對台灣社會產生影響。

對川普而言，他才不在乎台灣內部的政黨攻防，他只在意台灣是否有準備承擔自己的安全成本。如果台灣自己都開始削弱防衛準備，美國自然會重新評估台灣作為戰略資產的可信度。這種自我削弱的狀態，不僅會讓盟友產生疑慮，更會給中國更多分化與施壓的空間。

台灣不能自己拆掉防線

台灣若自己先削弱防衛決心，才是真正給中國最好的禮物。

比起陷入棄台論恐慌，台灣更需要避免的是自己先鬆動戰略可信度。決定台灣位置的，從來不是川習會上的幾句話，而是台灣還有沒有守住自己的能力與決心。川普可以對中國談生意，但台灣不能自己拆掉自己的防線。

▼如果台灣自己都開始削弱防衛準備，美國自然會重新評估台灣作為戰略資產的可信度。這種自我削弱的狀態，不僅會讓盟友產生疑慮，更會給中國更多分化與施壓的空間。（示意圖／記者湯興漢攝）

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