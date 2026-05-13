川普的北京賭局　籌碼盡失下的極限管理

▲對川普而言，這無疑是向國內展示「對中談判成果」的黃金機會；但對整個美中關係來說，這更像是一場在多重壓力夾擊下被迫舉行的危機管理會議。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年5月14日至15日，川普（Donald Trump）將在北京與習近平舉行會談，這是繼2025年10月釜山「休戰」之後，美中兩國元首的再次面對面交手，也是美國總統自2017年11月以來，時隔近八年半首度踏上中國大陸土地。

對川普而言，這無疑是向國內展示「對中談判成果」的黃金機會；但對整個美中關係來說，這更像是一場在多重壓力夾擊下被迫舉行的危機管理會議。從通商、能源到科技與地緣政治，川普手中的籌碼究竟有多少？北京之行能否為他帶回足以向選民交代的實質成果？答案恐怕並不樂觀。

貿易休戰的脆弱地基 中國的讓步邊界

川普此次訪中，最核心的議題無疑是貿易問題。然而，當前的局面並非美方佔據上風。自2025年4月美中關稅戰達到頂峰，美國對大陸商品加徵的關稅在貿易加權平均基礎上一度急劇攀升，大陸也以全面性的報復關稅回應，雙邊貿易量隨之急遽萎縮。

2025年全年，美國對大陸的商品出口較前一年下跌25.8%，降至1,063億美元；自大陸進口更大跌29.7%，降至3,084億美元。貿易赤字雖因此縮小31.6%，收窄至2,021億美元，卻是以整體貿易規模的斷崖式萎縮為代價，大陸商品佔美國總進口的比重也從13.3%驟降至約9.0%。

釜山會談雖然為這場貿易戰按下了「暫停鍵」，但結構性矛盾絲毫未解。美方同意將既有追加關稅中針對芬太尼問題的部分調降10個百分點，並將相互關稅的凍結期限延長至2026年11月10日；中方則以暫時擱置稀土出口管制，以及擴大對美國大豆採購作為交換。

然而，2026年2月美國聯邦最高法院在「Learning Resources, Inc. v. Trump」一案中裁定，川普動用《國際緊急經濟權力法》加徵關稅屬違憲行為，這使美方過去以關稅為單邊施壓工具的合法性基礎大幅削弱。大陸方面雖因此看似取得喘息空間，但美方仍可透過其他貿易法規如301條款等手段調整施壓方式，川普也絕不會輕易放過藉峰會創造「勝利敘事」的契機。

值得注意的是，大陸在本次會談中的讓步空間極為有限。2026年3月，美方已依據232條款對特定先進運算晶片加徵25%關稅，同月更啟動針對結構性產能過剩的301條款調查。北京勢必要求美方在這些新設貿易壁壘上有所收斂，但川普顯然不可能輕易退讓。這意味著貿易議題的談判，很可能只能在既有休戰框架下進行微幅的技術性調整，而非突破性的結構重整。

▼值得注意的是，大陸在本次會談中的讓步空間極為有限。（圖／翻攝新華社）

稀土籌碼與能源牌的交互施壓

在貿易之外，稀土供應鏈的戰略價值讓大陸佔盡優勢。根據美國地質調查所2025年的數據，2024年全球稀土礦開採量約39萬噸，大陸佔其中27萬噸，比重高達69%。

更關鍵的是，據國際能源總署2026年4月報告，大陸掌握全球約91%的磁石用稀土精煉產能，以及94%的燒結永久磁石生產。稀土是電動車、風力發電機乃至先進武器系統不可或缺的關鍵原材料，這種從礦山到磁石一貫掌握的供應鏈主導地位，使大陸在談判中擁有一張足以令美方如坐針氈的王牌。

釜山會談後，大陸雖以「暫停」稀土出口管制作為交換，並對稀土、鎵、鍺、銻及石墨等關鍵礦物給予美國終端用戶一般許可，但這些措施均設有明確期限，大陸並未徹底放棄這項戰略武器。

然而，大陸自身也面臨日益嚴峻的能源安全壓力。2025年其原油進口量達到每日約1,160萬桶，據哥倫比亞大學全球能源政策中心分析，其中約15%來自伊朗與委內瑞拉等受制裁產油國，而高達45%的原油進口必須通過荷莫茲海峽運輸。在美伊軍事衝突導致該海峽實質關閉後，中東灣岸原油出口從每日約1,500萬桶驟降至約700萬桶，全球石油供給陷入嚴重緊縮。

在這種背景下，擴大採購美國原油與液化天然氣，對大陸而言是分散能源採購風險的務實選項；對美方而言，這也可包裝為川普口中的具體「成果」。不過，大陸坐擁高達13.9億桶的戰略石油儲備，約等於2025年水準下120天的淨進口量，短期內絕無因能源壓力而在核心利益上急切讓步的必要，能源牌同樣難以成為撬動全局的槓桿。

AI對話的曙光 台灣問題的窒息性制約

在科技層面，北京會談可能觸及人工智慧領域「護欄」對話的議程設定，但前景同樣充滿不確定性。美國的對中技術出口管制，包括先端半導體與製造設備的輸出限制，仍舊是雙方角力的核心。大陸則曾以限制安世半導體中國據點產品出口等行動反制，直接對歐洲汽車供應鏈形成壓力。即便雙方就AI風險管理展開初步磋商，也很難在短期內達成任何具約束力的實質協議，技術競爭的基本格局不會因一次峰會而產生根本性變化。

真正可能讓會談氣氛驟然降溫的，則是台灣問題。2025年12月，美方宣布總值高達111億美元的對台軍售案，規模刷新歷史紀錄，立即引發大陸強烈反彈。據報導，中方要求美方將對台立場從「不支持台獨」改為「反對台獨」，試圖藉峰會向川普施壓，就「一個中國」政策取得更明確的言質。但在美中全面對抗的基調下，川普不僅難以在台灣議題上做出任何可能被解讀為「對中軟弱」的讓步，更必須兼顧國內強硬派的期待。

值得注意的是，美國國家情報總監辦公室2026年3月的年度威脅評估顯示，美方情報圈判斷中國大陸領導層目前並未設定武力攻台的固定時間表，這或許為雙方在峰會中進行某種程度的風險管控提供了微弱的迴旋餘地。

結語

川普的北京之行，或許能在農產品採購續行、能源合作框架與局部暫停管制等方面，取得若干可供宣傳的表面成果，作為他向國內展示談判能力的素材。然而，無論從貿易結構的僵局、供應鏈依賴的現實，還是地緣政治的尖銳對立來看，美方的談判地位都難言強勢，大陸更無意在稀土控制權、技術自主或主權問題等核心利益上做出根本性讓步。

與其期待川普「取得重大成果」，不如說這場峰會更可能的結局，是將既有的休戰期限延長，確認雙方在通商與技術議題上的局部管理機制，並將台灣等安全領域的對立範圍控制在可承受的界限之內。

北京會談不是美中關係從對抗走向和解的轉折點，而只是一場各方心知肚明的「對立管理」儀式，其最大意義，恐僅在於證明雙方仍有能力避免關係徹底失控。

▼與其期待川普「取得重大成果」，不如說這場峰會更可能的結局，是將既有的休戰期限延長，確認雙方在通商與技術議題上的局部管理機制，並將台灣等安全領域的對立範圍控制在可承受的界限之內。（圖／CFP）

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