為何電網可視化開始被商品化　當接入與容量配置能力開始受限後

▲制度的改寫本身，已經揭露出問題的性質。併網排隊之所以形成，並不完全源於輸電容量不足，而是因為在高度動態的發電與用電結構之下，系統無法在可接受的時間內完成接入條件的判斷。（圖／CFP）

●文／賴志文

在 2026 年 4 月，美國東岸的 PJM 區域輸電組織（PJM Interconnection, PJM）電網中，仍有約 1,300 件併網申請、合計約 46 GW 的發電容量處於排隊與持續處理之中。這些專案並非單純等待接入，而是在制度重寫過程中被重新排序與篩選。

美國聯邦能源監管委員會（Federal Energy Regulatory Commission, FERC）持續推進由「先到先審」（first-come, first-served）轉向「分批評估」（cluster study）的機制，以試圖讓系統重新具備處理這些申請的能力。這項改革的核心，在於將原本逐案評估的流程，改為以區域為單位進行整體分析，以縮短因個別專案反覆計算所造成的延遲。

然而，制度的改寫本身，已經揭露出問題的性質。併網排隊之所以形成，並不完全源於輸電容量不足，而是因為在高度動態的發電與用電結構之下，系統無法在可接受的時間內完成接入條件的判斷，也因此無法回答一個更基本的問題：哪些節點仍可接入、在何種條件下可接入，以及接入後將如何改變整體系統。

當這個判斷無法成立，即使潛在容量仍然存在，配置也無法進行，系統只能以最保守的方式運作。換言之，系統並非缺乏資源，而是缺乏在時間內完成判斷的能力。

在一個已有約 46 GW 發電容量等待接入的電網中，問題不再是電力是否存在，而是系統是否有能力在各節點之間完成有效配置。

排隊並非時間問題 而是判斷能力失效的結果

在這樣的限制之下，一類新的商品開始被持續導入。自 2022 年以來，電網營運者與能源開發商逐步部署電網數位孿生（Grid Digital Twin）、即時負載可視化平台（Real-time Load Visibility Platform）、動態線路評級（Dynamic Line Rating）與併網排隊分析系統（Interconnection Queue Analytics）。這些系統並不直接增加發電量或輸電容量，而是在既有制度無法即時完成判斷的條件下，被用來補足電網對自身狀態的辨識能力，使電網得以在更高頻率與更細緻的尺度上，理解自身運作狀態。

這樣的投資方向，並非技術自然演進的結果，而是配置能力受限後的直接回應。國際能源總署（International Energy Agency, IEA）在近年報告中已明確指出，電力系統的挑戰正從「供給是否足夠」，轉向「是否能在時間與空間上即時匹配需求」。當再生能源、儲能與高密度負載同時進入系統，供需不再呈現穩定對應，而是持續變動且難以預測的狀態。在這種條件下，若系統無法即時辨識自身狀態，配置便無從成立。

同樣的壓力，也出現在不同區域的電力管理層級。新加坡能源市場管理局（Energy Market Authority, EMA）在 2026 年對供電與電價的說明中指出，當電力高度依賴進口天然氣且需求快速變動時，價格訊號無法即時反映系統壓力，最終必須透過更細緻的監測與調度機制維持穩定。換言之，當價格機制無法完成配置，系統只能依賴對自身狀態的更高解析度觀測。

當電網無法完成判斷 觀測成為前提

這些分散於不同地區的現象，實際上指向同一個結構：當配置能力不足，觀測能力便開始被商品化。

在這些現象之下，問題不能再被理解為單純的容量不足，而必須被重新界定為一種配置限制：系統無法在既有條件下，將資源即時分配到正確的位置。這種限制並不意味著資源不存在，而是意味著資源雖然存在，卻無法被辨識、排序與使用。當發電、輸電與用電條件同時變動，而系統又缺乏足夠即時且精細的狀態資訊時，即使整體容量尚未耗盡，配置仍會提前失效。

在這樣的條件下，問題不再是「是否有更多電力」，而是：在既有電力條件之下，系統是否能夠完成配置。一旦問題被推進到這個層次，觀測便不再是輔助功能，而成為配置本身的前提條件。

一個更小但完整的模型 白鸛與電網

如果把時間往前推，這種能力的完整商品化形態，並非出現在能源市場，而是出現在一個更意想不到的場景。

2017 年，Enel（義大利國家電力公司，Enel）在羅馬尼亞推出「Uite Barza」（鸛鳥來了）應用程式，處理白鸛在電線桿上築巢所引發的電網問題。這個專案的背景，並非單一設備風險，而是一種電網配置限制：在分布於全國尺度的配電系統中，電網營運者無法在可接受的時間內辨識哪些節點存在風險，亦無法形成處理順序。

在這樣的條件下，問題不在於是否存在解決方法，而在於系統無法在可接受的時間內完成判斷。當節點狀態不可見時，所有位置在決策上是等價的，電網無法形成處理順序，因此也無法進行資源配置。

歐洲白鸛每年自非洲遷徙至中東歐繁殖，偏好在高處築巢，尤其是煙囪與電線桿頂端。這種行為源於對安全與視野的需求，是長期演化後的穩定策略。對鳥類而言，這是最適棲地；對電網而言，卻是持續發生的短路與設備風險。在擁有約 25 萬支電線桿、總長約 9 萬公里配電網的系統中，這些風險並非集中，而是分散於無數節點之上。

在這樣的結構下，傳統巡檢與事後修復的模式，無法有效運作。系統面對的限制，不在於是否有能力修復故障，而在於是否能在故障發生前，知道問題的位置。當節點數量超過人力可覆蓋範圍，風險便從「可管理」轉為「不可見」。一旦風險不可見，配置便無從開始。

「Uite Barza」的設計，正是對這個限制的回應。民眾透過手機拍照並上傳鳥巢位置，影像附帶 GPS 座標，資料進入系統後，由電力公司判讀並派工。數年之內，系統成功定位約 80% 的巢位，其中超過一半被判定具有觸電風險，最終大多數巢位透過工程措施得到處理，使原本分散且不可預測的風險，轉化為可被標記與優先處理的節點。

從不可見節點 到可被定價的配置能力

這個案例的關鍵，不在於應用程式本身，而在於一種新的商品形態在此被完整實現：分散式基礎設施觀測服務（Distributed Infrastructure Observability Service）

這種商品的本質，不是提供電力，而是提供一種能力：讓原本不可見的節點狀態，被持續、低成本且即時地看見。社會行為、地理資訊與基礎設施節點，被整合進同一個觀測回路中，使系統得以在既有條件下進行配置。

這裡完成了一個關鍵的翻轉。原本的限制，是節點過多、分布過廣，使風險無法被掌握；被轉化後的商品，則讓這些節點重新進入可觀測範圍，使風險得以被排序、資源得以被配置。商品不再是增加供給，而是讓既有供給可以被使用——也就是讓原本存在但無法分配的容量，重新成為可運作的資源。

這正是當代電力系統正在經歷的結構性變化。當高密度負載進入公共電網，當再生能源與儲能同時競逐有限容量，問題不再只是「有沒有電」，而是「能不能分配」。而配置的前提，不是價格，而是可視性。

因此，觀測之所以成為商品，不是因為資料本身更有價值，而是因為在受限系統中，沒有觀測，就沒有配置；沒有配置，系統即使擁有容量，也無法運作。

羅馬尼亞白鸛的案例，並非邊緣現象，而是一個已經在全球不同尺度反覆出現的結構。從鳥類與電網的衝突，到 PJM 電網的併網壓力，再到不同區域電力系統在調度與接入上的限制，其核心問題一致：當基礎設施無法再依賴擴建來解決問題，系統必須先學會看見自己。

從不可見節點 到觀測能力的商品化

當觀測成為商品之後，市場並不會以「觀測」這個名稱出現，而是以各種不同形式嵌入電網與能源系統的不同環節。通用電氣（General Electric）、西門子（Siemens）透過其能源部門，將電網數位孿生與即時監測整合為解決方案；施耐德電機（Schneider Electric）則將負載監測與能源管理整合為平台。這些系統所販售的，並不是硬體本身，而是對電網狀態的解析能力，使營運者能在容量尚未耗盡之前完成配置決策。

在電網運作所延伸至用戶側的領域中，一批能源軟體公司亦提供類似能力。例如 AutoGrid 與 Uplight，自 2018 年以後隨著分散式能源管理與需求響應系統的擴張，逐步被導入電網運作之中。這些公司透過即時數據運算，將分散於用戶端的負載納入調度，使原本不可控的需求轉化為可配置資源。這些系統常被歸類為需求響應（Demand Response）或分散式能源管理（Distributed Energy Resource Management），但其核心功能一致：將不可見的節點，轉化為可被排序與分配的單位。

資本市場對這類能力的投入，並非源於單一技術突破，而是因為電力系統進入高密度運作階段，配置問題開始取代供給問題，成為主要瓶頸。在這樣的條件下，任何能夠提升可視性與配置能力的技術，都不再只是效率工具，而成為系統得以延續運作的必要條件。

因此，當市場開始為這些能力付費時，所購買的並不是資料或軟體，而是一種更根本的東西：讓既有容量在限制之中仍然可以被配置的能力。

從羅馬尼亞白鸛，到 PJM 電網，再到不同區域電力系統在調度與接入上的壓力，反覆出現的並不是技術創新本身，而是同一個轉換過程：當配置能力不足，觀測能力被開發；當觀測能力被證明可以改善配置，它便被商品化，並進入市場交易。

電網開始看見自己，不只是工程上的進步，而是其配置能力開始被定價。

▼從鳥類與電網的衝突，到 PJM 電網的併網壓力，再到不同區域電力系統在調度與接入上的限制，其核心問題一致：當基礎設施無法再依賴擴建來解決問題，系統必須先學會看見自己。（示意圖／資料照）

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