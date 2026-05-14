ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

為何電網可視化開始被商品化　當接入與容量配置能力開始受限後

我們想讓你知道…從羅馬尼亞白鸛，到 PJM 電網，再到不同區域電力系統在調度與接入上的壓力，反覆出現的並不是技術創新本身，而是同一個轉換過程：當配置能力不足，觀測能力被開發；當觀測能力被證明可以改善配置，它便被商品化，並進入市場交易。

▲。（圖／CFP）

▲制度的改寫本身，已經揭露出問題的性質。併網排隊之所以形成，並不完全源於輸電容量不足，而是因為在高度動態的發電與用電結構之下，系統無法在可接受的時間內完成接入條件的判斷。（圖／CFP）

●文／賴志文

在 2026 年 4 月，美國東岸的 PJM 區域輸電組織（PJM Interconnection, PJM）電網中，仍有約 1,300 件併網申請、合計約 46 GW 的發電容量處於排隊與持續處理之中。這些專案並非單純等待接入，而是在制度重寫過程中被重新排序與篩選。

美國聯邦能源監管委員會（Federal Energy Regulatory Commission, FERC）持續推進由「先到先審」（first-come, first-served）轉向「分批評估」（cluster study）的機制，以試圖讓系統重新具備處理這些申請的能力。這項改革的核心，在於將原本逐案評估的流程，改為以區域為單位進行整體分析，以縮短因個別專案反覆計算所造成的延遲。

然而，制度的改寫本身，已經揭露出問題的性質。併網排隊之所以形成，並不完全源於輸電容量不足，而是因為在高度動態的發電與用電結構之下，系統無法在可接受的時間內完成接入條件的判斷，也因此無法回答一個更基本的問題：哪些節點仍可接入、在何種條件下可接入，以及接入後將如何改變整體系統。

當這個判斷無法成立，即使潛在容量仍然存在，配置也無法進行，系統只能以最保守的方式運作。換言之，系統並非缺乏資源，而是缺乏在時間內完成判斷的能力。

在一個已有約 46 GW 發電容量等待接入的電網中，問題不再是電力是否存在，而是系統是否有能力在各節點之間完成有效配置。

排隊並非時間問題　而是判斷能力失效的結果

在這樣的限制之下，一類新的商品開始被持續導入。自 2022 年以來，電網營運者與能源開發商逐步部署電網數位孿生（Grid Digital Twin）、即時負載可視化平台（Real-time Load Visibility Platform）、動態線路評級（Dynamic Line Rating）與併網排隊分析系統（Interconnection Queue Analytics）。這些系統並不直接增加發電量或輸電容量，而是在既有制度無法即時完成判斷的條件下，被用來補足電網對自身狀態的辨識能力，使電網得以在更高頻率與更細緻的尺度上，理解自身運作狀態。

這樣的投資方向，並非技術自然演進的結果，而是配置能力受限後的直接回應。國際能源總署（International Energy Agency, IEA）在近年報告中已明確指出，電力系統的挑戰正從「供給是否足夠」，轉向「是否能在時間與空間上即時匹配需求」。當再生能源、儲能與高密度負載同時進入系統，供需不再呈現穩定對應，而是持續變動且難以預測的狀態。在這種條件下，若系統無法即時辨識自身狀態，配置便無從成立。

同樣的壓力，也出現在不同區域的電力管理層級。新加坡能源市場管理局（Energy Market Authority, EMA）在 2026 年對供電與電價的說明中指出，當電力高度依賴進口天然氣且需求快速變動時，價格訊號無法即時反映系統壓力，最終必須透過更細緻的監測與調度機制維持穩定。換言之，當價格機制無法完成配置，系統只能依賴對自身狀態的更高解析度觀測。

當電網無法完成判斷　觀測成為前提

這些分散於不同地區的現象，實際上指向同一個結構：當配置能力不足，觀測能力便開始被商品化。

在這些現象之下，問題不能再被理解為單純的容量不足，而必須被重新界定為一種配置限制：系統無法在既有條件下，將資源即時分配到正確的位置。這種限制並不意味著資源不存在，而是意味著資源雖然存在，卻無法被辨識、排序與使用。當發電、輸電與用電條件同時變動，而系統又缺乏足夠即時且精細的狀態資訊時，即使整體容量尚未耗盡，配置仍會提前失效。

在這樣的條件下，問題不再是「是否有更多電力」，而是：在既有電力條件之下，系統是否能夠完成配置。一旦問題被推進到這個層次，觀測便不再是輔助功能，而成為配置本身的前提條件。

一個更小但完整的模型　白鸛與電網

如果把時間往前推，這種能力的完整商品化形態，並非出現在能源市場，而是出現在一個更意想不到的場景。

2017 年，Enel（義大利國家電力公司，Enel）在羅馬尼亞推出「Uite Barza」（鸛鳥來了）應用程式，處理白鸛在電線桿上築巢所引發的電網問題。這個專案的背景，並非單一設備風險，而是一種電網配置限制：在分布於全國尺度的配電系統中，電網營運者無法在可接受的時間內辨識哪些節點存在風險，亦無法形成處理順序。

在這樣的條件下，問題不在於是否存在解決方法，而在於系統無法在可接受的時間內完成判斷。當節點狀態不可見時，所有位置在決策上是等價的，電網無法形成處理順序，因此也無法進行資源配置。

歐洲白鸛每年自非洲遷徙至中東歐繁殖，偏好在高處築巢，尤其是煙囪與電線桿頂端。這種行為源於對安全與視野的需求，是長期演化後的穩定策略。對鳥類而言，這是最適棲地；對電網而言，卻是持續發生的短路與設備風險。在擁有約 25 萬支電線桿、總長約 9 萬公里配電網的系統中，這些風險並非集中，而是分散於無數節點之上。

在這樣的結構下，傳統巡檢與事後修復的模式，無法有效運作。系統面對的限制，不在於是否有能力修復故障，而在於是否能在故障發生前，知道問題的位置。當節點數量超過人力可覆蓋範圍，風險便從「可管理」轉為「不可見」。一旦風險不可見，配置便無從開始。

「Uite Barza」的設計，正是對這個限制的回應。民眾透過手機拍照並上傳鳥巢位置，影像附帶 GPS 座標，資料進入系統後，由電力公司判讀並派工。數年之內，系統成功定位約 80% 的巢位，其中超過一半被判定具有觸電風險，最終大多數巢位透過工程措施得到處理，使原本分散且不可預測的風險，轉化為可被標記與優先處理的節點。

從不可見節點　到可被定價的配置能力

這個案例的關鍵，不在於應用程式本身，而在於一種新的商品形態在此被完整實現：分散式基礎設施觀測服務（Distributed Infrastructure Observability Service）

這種商品的本質，不是提供電力，而是提供一種能力：讓原本不可見的節點狀態，被持續、低成本且即時地看見。社會行為、地理資訊與基礎設施節點，被整合進同一個觀測回路中，使系統得以在既有條件下進行配置。

這裡完成了一個關鍵的翻轉。原本的限制，是節點過多、分布過廣，使風險無法被掌握；被轉化後的商品，則讓這些節點重新進入可觀測範圍，使風險得以被排序、資源得以被配置。商品不再是增加供給，而是讓既有供給可以被使用——也就是讓原本存在但無法分配的容量，重新成為可運作的資源。

這正是當代電力系統正在經歷的結構性變化。當高密度負載進入公共電網，當再生能源與儲能同時競逐有限容量，問題不再只是「有沒有電」，而是「能不能分配」。而配置的前提，不是價格，而是可視性。

因此，觀測之所以成為商品，不是因為資料本身更有價值，而是因為在受限系統中，沒有觀測，就沒有配置；沒有配置，系統即使擁有容量，也無法運作。

羅馬尼亞白鸛的案例，並非邊緣現象，而是一個已經在全球不同尺度反覆出現的結構。從鳥類與電網的衝突，到 PJM 電網的併網壓力，再到不同區域電力系統在調度與接入上的限制，其核心問題一致：當基礎設施無法再依賴擴建來解決問題，系統必須先學會看見自己。

從不可見節點　到觀測能力的商品化

當觀測成為商品之後，市場並不會以「觀測」這個名稱出現，而是以各種不同形式嵌入電網與能源系統的不同環節。通用電氣（General Electric）、西門子（Siemens）透過其能源部門，將電網數位孿生與即時監測整合為解決方案；施耐德電機（Schneider Electric）則將負載監測與能源管理整合為平台。這些系統所販售的，並不是硬體本身，而是對電網狀態的解析能力，使營運者能在容量尚未耗盡之前完成配置決策。

在電網運作所延伸至用戶側的領域中，一批能源軟體公司亦提供類似能力。例如 AutoGrid 與 Uplight，自 2018 年以後隨著分散式能源管理與需求響應系統的擴張，逐步被導入電網運作之中。這些公司透過即時數據運算，將分散於用戶端的負載納入調度，使原本不可控的需求轉化為可配置資源。這些系統常被歸類為需求響應（Demand Response）或分散式能源管理（Distributed Energy Resource Management），但其核心功能一致：將不可見的節點，轉化為可被排序與分配的單位。

資本市場對這類能力的投入，並非源於單一技術突破，而是因為電力系統進入高密度運作階段，配置問題開始取代供給問題，成為主要瓶頸。在這樣的條件下，任何能夠提升可視性與配置能力的技術，都不再只是效率工具，而成為系統得以延續運作的必要條件。

因此，當市場開始為這些能力付費時，所購買的並不是資料或軟體，而是一種更根本的東西：讓既有容量在限制之中仍然可以被配置的能力。

從羅馬尼亞白鸛，到 PJM 電網，再到不同區域電力系統在調度與接入上的壓力，反覆出現的並不是技術創新本身，而是同一個轉換過程：當配置能力不足，觀測能力被開發；當觀測能力被證明可以改善配置，它便被商品化，並進入市場交易。

電網開始看見自己，不只是工程上的進步，而是其配置能力開始被定價。

▼從鳥類與電網的衝突，到 PJM 電網的併網壓力，再到不同區域電力系統在調度與接入上的限制，其核心問題一致：當基礎設施無法再依賴擴建來解決問題，系統必須先學會看見自己。（示意圖／資料照）

▲▼。（圖／記者黃可昀攝）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►司法不能成為政治的回音壁　縱使拿的是法典人民看到的也只是旗幟

►暗室談判崩塌時　透明度如何守護經貿秩序的最後防線

►美中博弈暗潮洶湧　「川習會」難達成大交易

投稿
申訴
關鍵字: 賴志文 電網 雲論 羅馬尼亞白鸛 PJM 電網 電力 發電

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川習會兩套語言！　「交易成果與戰略底線」這場牌局還..
當「反歧視」淪於口號　從國際人權觀點看台灣當局對法..
為何電網可視化開始被商品化　當接入與容量配置能力開..
為什麼要改Logo？　人民不反對設計而是希望政府搞..
從愛爾麗針孔偷拍事件　論診間秘密錄影之紅線

推薦閱讀

為何電網可視化開始被商品化　當接入與容量配置能力開..

當「反歧視」淪於口號　從國際人權觀點看台灣當局對法..

川習會兩套語言！　「交易成果與戰略底線」這場牌局還..

為什麼要改Logo？　人民不反對設計而是希望政府搞..

從愛爾麗針孔偷拍事件　論診間秘密錄影之紅線

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

台股屢創新高　照映經濟發展失衡的症狀！

【離婚贍養1】張清芳拿16億贍養費　律師爆「不算多..

新北「川昌配」成形！是政治現實的妥協　還是民主整合..

黃映溓／民進黨的外省情結

相關文章

為什麼要改Logo？　人民不反對設計而是希望政府搞清楚順序

為什麼要改Logo？　人民不反對設計而是希望政府搞清楚順序

最近不少政府單位掀起一波「改LOGO熱潮」，從台電、中油，到監察院、經濟部產業發展署、觀光署，紛紛換上新識別。表面上看，好像只是把圖案修一修..

20小時前

從愛爾麗針孔偷拍事件　論診間秘密錄影之紅線

從愛爾麗針孔偷拍事件　論診間秘密錄影之紅線

台股屢創新高　照映經濟發展失衡的症狀！

台股屢創新高　照映經濟發展失衡的症狀！

川習會若卡住軍售　綠藍白都將被迫面對自己的國防論述

川習會若卡住軍售　綠藍白都將被迫面對自己的國防論述

川普的北京賭局　籌碼盡失下的極限管理

川普的北京賭局　籌碼盡失下的極限管理

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

為何電網可視化開始被商品化　當..

為何電網可視化開始被商品化　當..

當「反歧視」淪於口號　從國際人..

川習會兩套語言！　「交易成果與..

為什麼要改Logo？　人民不反..

從愛爾麗針孔偷拍事件　論診間秘..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面