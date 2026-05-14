台股屢創新高　照映經濟發展失衡的症狀！

▲在當前全球經濟重組與科技浪潮交織的時代，台灣呈現出一種高度矛盾的景象：一方面，半導體產業站上世界頂峰，股市屢創新高，人均GDP在統計數據上甚至超越部分先進國家；另一方面，社會基層卻瀰漫著焦慮、疲憊與無力感。（圖／記者李毓康攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

台灣股市在全球AI浪潮的推動下，加權指數屢寫新猷，從去年初一路突破，最終在年底站穩28,000點之上。2026年再創下三萬點新高，市場一片歡騰。然而，股市輝煌正照映台灣產業不平衡發展困境以及貧富差距擴大的境況。

氛圍衰退及貧富差距

在當前全球經濟重組與科技浪潮交織的時代，台灣呈現出一種高度矛盾的景象：一方面，半導體產業站上世界頂峰，股市屢創新高，人均GDP在統計數據上甚至超越部分先進國家；另一方面，社會基層卻瀰漫著焦慮、疲憊與無力感。

這種「數字繁榮」與「體感蕭條」並存的現象，經濟學界稱為「氛圍衰退」——經濟指標成長，但人民對未來的信心卻在萎縮。

這種現象並非單純的情緒問題，而是一種結構性的經濟與社會失衡。當成長無法被廣泛共享，當財富分配逐漸兩極化，社會的心理基礎便開始動搖。台灣今日所面對的，不只是景氣循環的波動，而是一場涉及產業結構、資本分配與制度設計的深層挑戰。

孤峰式成長與中產階級的消失



從官方數據來看，台灣經濟表現亮眼。出口暢旺，尤其在AI與高效能運算需求帶動下，半導體產業持續擴張。然而，這些成長成果並未平均分配至整體社會。對多數非科技業從業者而言，股市與出口數字像是另一個世界的故事。實質薪資成長長期追不上物價上漲，尤其在房租與生活成本上升的壓力下，購買力實際上呈現停滯甚至倒退。

當GDP成為抽象數字，而民眾的生活品質卻未同步改善，經濟成長便失去了情感連結。這種落差，正是氛圍衰退的開端。

台灣正出現典型的K型發展。一端是科技新貴與資產階級，在AI浪潮與資本市場推動下，財富快速累積；另一端則是服務業、傳統製造業與年輕世代，在高成本與低薪資之間掙扎。

房價所得比長期偏高，買房對多數年輕人而言幾乎成為遙不可及的目標。租金支出佔可支配所得比例不斷攀升，使得儲蓄與投資能力下降。即便基本工資調升，中位數薪資成長仍相對緩慢，中產階級逐漸被擠壓，形成「均貧」與「階層固化」的雙重困境。

這不僅是經濟差距，更是生活機會的差距。當資產階級透過股市與房市滾動財富，無產者卻只能透過勞動收入勉強維生，代際差距逐漸擴大。

邁向後GDP時代的制度重建

台灣並不貧窮，但社會正處於心理貧窮的邊緣。當「只要努力就能翻身」的敘事逐漸失效，社會信任便開始鬆動。

真正的經濟成功，不應只是科技龍頭企業的市值攀升，而應是基層店員能負擔體面住房，年輕夫妻敢於規劃家庭，中產階級對未來抱持明確期待。

在後GDP時代，衡量國家成功的標準，不僅是產值，而是幸福感與公平感。唯有讓數據的繁榮與人民的體感重新匯流，讓成長成果廣泛共享，台灣才能真正走出氛圍衰退的陰霾，邁向一個更均衡且可持續的發展道路。

根源探討 繁榮為何無法外溢？

台灣存在產業結構的孤島效應。台灣經濟高度集中於半導體與ICT產業。這些產業雖創造巨大產值，但核心就業人口占比有限。高附加價值集中於少數企業與專業人才，形成「孤島式繁榮」。國家資源、電力配置與人才培育長期向高科技傾斜，傳統產業與服務業升級動能不足，陷入低毛利與低薪循環。當產業結構過於單一，成長難以廣泛外溢，社會分配失衡便加劇。

其次，資本利得遠超勞動報酬。在資產價格持續上升的背景下，「玩錢」往往比「流汗」更容易累積財富。房地產成為重要的財富增值工具。房價飆升不僅是居住問題，更是財富重新分配的過程。稅制結構對資本利得與土地增值的課稅相對寬鬆，使資產持有者得以透過制度放大財富，而受薪階級則在固定薪資中承擔稅負。這種制度性差距，使勞動報酬難以追趕資本收益。

對應之道 讓成長回到人民體感

要走出氛圍衰退，關鍵在於讓成長成果外溢至更廣泛群體，而非僅集中於少數產業與資本：

1. 產業多元化與薪資外溢：政府應推動產業多元發展，而非僅守護單一支柱。數位轉型補貼可協助傳統服務業提升效率，讓AI工具成為普惠性生產力，而非專屬於科技巨頭。同時應發展高附加價值服務業，如金融科技、生技醫材與文化創意產業，擴大高薪就業機會，使薪資成長不再局限於半導體領域。

2. 居住正義的制度改革：房價問題是氛圍衰退的重要來源。透過稅制重整、強化囤房稅與實價課徵，可抑制投機需求。擴大社會住宅供給，讓住宅回歸居住本質，將可降低家庭財務壓力，釋放消費與生育意願。

3. 薪資透明與勞動議價能力：推動薪資揭露與透明化政策，可減少資訊不對稱，提升勞動市場效率。強化產業工會與集體協商機制，使勞工在面對大型企業時具備合理議價權。當勞動報酬能更公平反映企業獲利，分配結構將更為平衡。

4. 財政再分配與教育投資：透過合理調整資本利得與財產稅制，將部分資產收益轉化為公共投資資源，用於教育改革與人才培育。唯有提升人力資本品質，才能為中長期成長奠定基礎。

▼在後GDP時代，衡量國家成功的標準，不僅是產值，而是幸福感與公平感。唯有讓數據的繁榮與人民的體感重新匯流，讓成長成果廣泛共享，台灣才能真正走出氛圍衰退的陰霾，邁向一個更均衡且可持續的發展道路。（圖／資料照）

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