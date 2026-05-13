川習會若卡住軍售　綠藍白都將被迫面對自己的國防論述

▲民進黨首先必須面對的，是其長期將巨額軍購與國防決心直接連結的政治敘事。（圖／記者杜冠霖攝）

●何啟聖／資深媒體人

川習會即將登場，台灣最敏感的安全議題，已被川普證實將納入會談範圍。美國國務院雖隨即重申對台「六項保證」，但當對台軍售被放上美中高層談判的脈絡之中，台灣就不能不追問：若大陸在關稅、農產品、飛機訂單或其他經貿利益上回應美方要求，並以放慢、延後，甚至停止部分對台軍售作為交換條件，台灣內部既有的軍購論述，將如何承受這樣的戰略變數？

這不是單純的外交假設，而是會直接衝擊台灣內部政治攻防的現實問題。民進黨原先提出一點二五兆軍購特別預算，藍白則在立法院通過七千八百億元版本，表面上是預算規模之爭，實際上卻反映綠藍白三方對台美關係、國防自主與預算監督的不同敘事。一旦川習會後，美國對台軍售真的出現變數，被檢驗的恐怕不只是行政院版本，也包括在野黨版本背後的戰略邏輯。

若美方對軍售降溫 民進黨的敘事將出現嚴重裂縫



民進黨首先必須面對的，是其長期將巨額軍購與國防決心直接連結的政治敘事。外界質疑一點二五兆，並非否定台灣需要防衛能力，而是質疑這筆天價預算究竟是依據台灣自身戰略需求、作戰構想、交付期程、後勤能量與財政承受能力所形成的完整規劃，還是美方要求台灣提高軍事採購規模，民進黨政府便以「守護台灣」之名加以承接。

國防預算當然不能以廉價反軍購的情緒看待，但更不能被簡化為對美關係的忠誠測驗。若每一項軍購都能清楚說明戰略目的、作戰場景、交付風險、後勤維修與彈藥補給，國會與社會自然有支持的基礎；但若行政部門只是將軍購、商購、委製、共同研發與國防自主一併包裝成龐大特別預算，要求立法院快速背書，這就不再只是國防專業問題，而是權力監督與戰略透明的問題。

川普的外交風格向來帶有高度交易性。當關稅、農產品、飛機訂單、科技管制與區域安全可能同時出現在美中談判的盤面上，台灣軍售不可能永遠被視為一個完全隔離於大國交易之外的議題。這並不等於美國必然出賣台灣，而是提醒台灣：若國家安全過度仰賴「美方開單、台灣買單」的模式，一旦華府基於美中談判重新調整節奏，台灣自身的戰略主體性便會立即受到檢驗。

因此，若川習會後美方對後續軍售降溫，民進黨的一點二五兆敘事將出現嚴重裂縫。因為那將證明，問題不只是台灣願不願意編列預算，而是美國願不願意出售、何時出售、出售多少，以及是否會因美中關係變化而調整供售節奏。民進黨若將國防決心簡化為預算規模，最後可能發現，自己並非在展現戰略自主，而是在替一張可能隨時受大國談判影響的軍售清單背書。

更值得反諷的是，若民進黨一貫主張軍購規模愈大，國防決心愈強，那麼一旦美國軍售因大陸因素遭到延宕，台灣確實可能因此暫時減少龐大支出。照此邏輯推演，習近平豈不反而成了替台灣省下軍費的人？這當然不是替大陸說話，更不是為北京辯護；真正要指出的是，當執政黨把軍購數字神聖化、把預算高低道德化，最終就會把自己的國防論述推入荒謬的邏輯死角。

然而藍白也無從置身事外

藍白版七千八百億元，並不是完全否定後續對美軍購，而是將行政院的一點二五兆壓縮為分階段、設上限、待發價書再編列的版本。這代表藍白主張的不是「不要軍購」，而是「審慎審查軍購」；不是「台灣不需要後續戰力」，而是「每一項軍購都必須經過戰略必要性與預算合理性的檢驗」。

正因如此，若川習會後美國放慢、延後，甚至停止部分對台軍售，藍白不能僅將此解讀為民進黨的一點二五兆被打臉。因為被動搖的，不只是行政院原案，也包括藍白版七千八百億元中所預留的後續軍購空間。既然在野黨版本仍然保留部分後續軍購的可能性，就表示藍白也承認，某些對美軍購仍可能涉及台灣防衛需求。若這些項目因美中交易而被迫中止，問題就不只是民進黨預算過高，而是台灣整體防衛規劃受到外部變數牽動。

這正是藍白論述必須接受檢驗之處。如果那些後續軍購原本就沒有必要，藍白當初就應該清楚主張不予編列，而不是以「待發價書」、「分階段」、「設上限」的方式保留空間；如果那些後續軍購確有戰略必要，那麼美國因美中談判而不賣、少賣或慢賣，就不可能被視為在野黨的政治勝利，而應被視為台灣國防布局遭遇外部制約。

真正的審慎審查，不是把美國不賣誤認為審查有功，而是能夠清楚說明哪些軍購必要、哪些軍購不必要；哪些即使美國願意出售也不該照單全收，哪些即使美國不願出售，台灣也必須尋求替代方案。

因此，藍白若在此議題上流露幸災樂禍的政治姿態，反而會削弱自身「為人民看緊荷包」的正當性。因為預算監督的目的，不是等待外部力量替在野黨解除政治壓力，而是建立一套足以經得起國防、財政與外交檢驗的審查標準。若藍白無法說清楚七千八百億元版本所依據的戰略判準，便難以證明自己只是刪減浮濫，而非同樣受困於被動的軍購框架。

更嚴重的是政治觀感。若美國軍售遲滯被外界解讀為習近平在川習會上對川普施壓成功，藍白很難將其包裝成國會監督的成果。那將不會被理解為在野黨以專業論述修正不合理預算，而可能被政治對手描繪成大陸領導人在美中談判桌上替在野黨減輕壓力。這種印象一旦形成，對國民黨尤其不利，因為它將重新強化民進黨最擅長操作的「親中疑慮」敘事。

▼藍白若在此議題上流露幸災樂禍的政治姿態，反而會削弱自身「為人民看緊荷包」的正當性。（圖／記者湯興漢攝）

真正被打臉的 是台灣長期以政治表態取代國防戰略的惡習

民進黨的危險，在於將美方清單視為台灣必須承接的安全符咒；藍白的危險，則在於把預算監督說成一套，卻在美國不賣時陷入另一套邏輯矛盾。前者容易使台灣喪失對美軍購的議價能力，後者則可能使在野黨喪失國防論述的可信度。兩者共同暴露的，是台灣長期以政黨攻防取代國家戰略的結構性問題。

台灣真正需要的，不是比誰編得多，也不是比誰刪得狠，而是把每一筆軍購放回國家戰略中逐項檢驗：它是否符合台灣防衛構想？是否能如期交付？是否具備後勤與彈藥支撐？是否排擠國防自主？是否只是對美政治表態，而非真正戰力形成？這些問題，才是行政部門必須回答的問題，也是國會監督最應聚焦的核心。

川習會尚未開場，台灣沒有必要急著替任何一方預設結局。但可以確定的是，若會後美國對台軍售真的出現變數，民進黨的一點二五兆會被迫接受檢驗，藍白的七千八百億元也同樣無法迴避檢驗。因為國家安全不是政黨在攻防中贏下一局，而是在美中大國交易之間，台灣能否保有自己的戰略判斷、預算紀律與政治尊嚴。

民進黨不能把台灣安全寄託在對美買單，藍白也不能把美國不賣誤認為審查有功。若川習會真的卡住軍售，綠藍白都不該急於宣稱勝利。真正被打臉的，或許不是哪一個政黨，而是台灣長期以政治表態取代國防戰略的惡習。

▼民進黨不能把台灣安全寄託在對美買單，藍白也不能把美國不賣誤認為審查有功。若川習會真的卡住軍售，綠藍白都不該急於宣稱勝利。真正被打臉的，或許不是哪一個政黨，而是台灣長期以政治表態取代國防戰略的惡習。（圖／記者崔至雲攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。