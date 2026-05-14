從愛爾麗針孔偷拍事件　論診間秘密錄影之紅線

▲全台針對涉嫌偷拍的醫美診所稽查。（圖／資料照）

●李善植／台中市政府法制局長

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」日前爆發大規模針孔偷拍疑雲，據報載其全台多家分店診療間內均被發現有針孔攝影設備，引起消費者極大恐慌，擔心自己是不是已淪為被偷拍的對象。然而，業者卻公開宣稱設置監視設備的目的在於「確保醫療品質、維護藥品與器材安全」，否認侵害消費者個人隱私。因此，業者是否得基於特定目的而在醫療診間內裝設監視錄影設備，殊值討論。

業者聲稱為確保醫療品質預留證據 並不具有「法律上之正當理由」

依刑法第315條之1第2款規定，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，構成妨害秘密罪，其立法目的在於保障人民秘密通訊自由及隱私權。原則上，只要是在非公開的地方，竊錄他人不欲公開之活動、言論或身體隱私部位者，均可能構成。

但立法者也設想，在某些特殊情況，行為人確實可能有錄影之必要，因此，在法條中加入「無故」之要件，例外允許行為人有法律上之正當理由時，得以阻卻違法而不構成妨害秘密罪。

至於，甚麼情形下的竊錄不是「無故」，而認為行為人有法律上之正當理由？實務見解認為，理由是否正當，應依個案之具體情形，參酌生活經驗法則，由客觀事實資為判斷，並應符合立法之本旨，兼衡侵害手段與法益保障間之適當性、必要性及比例原則，避免流於恣意(最高法院109年度台上字第4458號刑事判決)。

以本件業者在醫療診間內裝設監視錄影設備錄影來說，衛福部公告之「醫療機構醫療隱私維護規範」早已明定，診療過程應考量個人隱私之保護，醫病雙方如需錄音或錄影，應先徵得對方之同意，法規並未容許未經同意下錄影之空間；且醫美診所內進行診療之內容屬於病歷、醫療之個人資料，性質為個人資料保護法之特種個資，依個資法第6條規定，除非取得當事人之書面同意，原則上均不得為蒐集、處理或利用，也就是不得以竊錄之方式取得或利用相關影音。

因此，業者雖聲稱裝設攝影機是為了確保醫療品質、維護藥品與器材安全而預留證據，但這些說詞縱使為真，充其量只是「有其目的」，並不具有「法律上之正當理由」。

況且，若業者之目的正當，大可在顯眼處裝設一般監視器，於入口處明確告知消費者，並取得其同意，但業者捨此不為，竟使用偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機，讓被攝錄者毫無察覺，更印證其是無故竊錄而非正當蒐證。

醫療機構與一般商業場所最大的不同是，醫療行為具有高度的專業性及私密性，消費者(病人)必須將自己之身體資訊、病史、隱疾等最隱私之資訊告訴醫師，並信任醫師為醫療範圍內之專業處置，這種資訊涉及人格權及隱私權之核心，醫師不但有守密的義務，不得無故洩漏，亦不允許做醫療行為以外之留存或運用。

希望此案能作為其他醫療機構的借鏡，未來如果真有錄音錄影之必要，應事先告知並取得當事人之書面同意，還給上門求助的消費者(病人)一個值得信任與託付的空間。

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