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為什麼要改Logo？　人民不反對設計而是希望政府搞清楚順序

我們想讓你知道…人民不是反對設計，而是希望政府搞清楚優先順序。當民眾荷包越來越薄、政府財政壓力越來越大時，每一筆公帑是不是都應該花得更謹慎？

▲。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

▲最近不少政府單位掀起一波「改Logo熱潮」，從台電、中油，到監察院、經濟部產業發展署、觀光署，紛紛換上新識別。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

●王亮／ 退休族

最近不少政府單位掀起一波「改Logo熱潮」，從台電、中油，到監察院、經濟部產業發展署、觀光署，紛紛換上新識別。表面上看，好像只是把圖案修一修、字體換一換，但真正懂設計的人都知道，Logo從來不是「改個圖」這麼簡單。

人民擔心的不只是「有沒有違法」　還有政府是否把納稅錢花在過度包裝

專業人士指出，Logo屬於企業識別系統（CIS）的一環，牽動的是整體形象與制度。只要Logo一變，後面跟著動的，是整串龐大的更新工程：官網與APP介面、公文與信封、招牌與門牌、制服與證件、宣傳品與簡報模板、公務車塗裝、各地分支單位更新，這些才是真正燒錢的大支出。

而且，政府真的有迫切到非改不可嗎？企業改Logo，多半是因為市場轉型、品牌老化，或經營方向改變，希望重新塑造形象。但政府機關不是商業品牌，重點應該是施政品質、行政效率與人民感受。當人民關心的是缺電、虧損、詐騙、交通與民生問題時，政府卻忙著換Logo，難免讓人感到錯愕。

尤其台電與中油長年巨額虧損，卻還編列上百萬設計經費，更讓民眾質疑：「現在最需要改的，到底是Logo，還是經營體質？」

更敏感的是，這波設計案背後，幾乎都出現同一位設計師。從中油、台電，到監察院、經濟部、觀光署等案子，都被發現與他有關。雖然經濟部強調一切依法辦理，但外界質疑聲浪仍不斷。

因為依照《政府採購法》，150萬元以下案件可採限制性招標，不必公開競標。於是民眾看到的畫面就變成：一堆剛好壓在百萬上下的設計案，不斷流向相同的人。再加上台灣設計研究院本身就是政府出資成立，自2020年以來承接大量政府標案，得標率驚人，更難免讓人聯想：「左手發包、右手轉案」，是否形成特定人脈與利益循環？

然而，合法不代表合理。人民真正擔心的，不只是「有沒有違法」，而是政府是否開始把納稅錢花在過度包裝，而非真正改善問題。畢竟，一個機關的信任感，不會因Logo變潮就自動提升；電力不會因為圖案變簡約就比較不缺，油價也不會因為識別變文青就比較便宜。

許多國際知名品牌，數十年甚至上百年都不輕易更動Logo，因為穩定本身就是品牌價值。人民不是反對設計，而是希望政府搞清楚優先順序。當民眾荷包越來越薄、政府財政壓力越來越大時，每一筆公帑是不是都應該花得更謹慎？

▼立委葉元之質疑台電、中油及經濟部Logo標案均由聶永真得標，砲轟政府揮霍公帑。（圖／翻攝自經濟部臉書）

▲葉元之質疑台電、中油及經濟部Logo標案均由聶永真得標，砲轟政府揮霍公帑。（圖／翻攝自經濟部臉書）

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