川習會兩套語言！　「交易成果與戰略底線」這場牌局還沒打完

▲「川習共識」最微妙的地方，在於它不是共同聲明式的明確共識，而是危機管理式的模糊共識：各講各的，但不要翻桌；各取所需，但避免失控。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

川習峰會首日在北京登場。根據媒體報導，川普總統在人民大會堂與中國國家主席習近平會面，雙方在正式儀式、閉門會談與晚宴中互動。川普此行帶著多位美國企業領袖同行，包括科技、金融、航空、農業與製造業代表，顯示經貿與投資議題是此次訪問的重要主軸。

首日會談內容涵蓋美中貿易、中國購買美國農產品、美國企業進入中國市場、中國對美投資、芬太尼前體管制、伊朗問題、荷姆茲海峽與能源安全等議題。美方會後 readout 強調雙方在深化貿易關係、打擊芬太尼、增加農產品採購與推動伊朗重新開放荷姆茲海峽等方面的討論。

中方會後說明則凸顯美中戰略穩定與台灣問題。根據報導，習近平在會中警告川普，台灣問題若處理不當，可能導致中美走向衝突甚至對抗，使整體關係面臨高度風險。美國國務卿魯比奧則表示，美國對台政策沒有改變，並強調任何強行改變現狀的做法都不符合雙方利益。

值得注意的是，首日會後雙方沒有發布聯合聲明，而是各自發布 readout。美方說明聚焦貿易、投資、農產品、芬太尼、伊朗與能源安全；中方說明則突出美中關係穩定與台灣紅線。雙方預計第二天有更小型、更深入的會晤，外界將觀察是否會有進一步結論或更具體成果。

美中「大兩岸」、台海「小兩岸」 其實都在避免失控

一場會談，各自表述，其實不是例外，而是美中高層互動的常態。只是放在今天美中關係高度緊張、貿易戰、科技戰、台海風險與中東危機交織的背景下，雙方還願意坐下來談，並且尊重彼此各自表述，某種程度上就是一種「川習共識」。

「川習共識」最微妙的地方，在於它不是共同聲明式的明確共識，而是危機管理式的模糊共識：各講各的，但不要翻桌；各取所需，但避免失控。

比較兩國 readout，更能看出這場峰會的本質。美方紀要強調中國增加對美國產業投資、阻止芬太尼前體流入美國、增加購買美國農產品、維持荷姆茲海峽暢通、中國有意購買更多美國石油，以及伊朗永遠不能擁有核武。這些議題在中方紀要中都沒有被同等呈現。

中方紀要的重點則放在美中戰略穩定，特別是台灣問題。習近平傳遞給川普的整體訊息很清楚：台灣問題處理得好，美中關係可以穩；處理不好，兩國關係可能面臨巨大風險。根據《華盛頓郵報》報導，川普沒有直接回應習近平關於台灣的說法，而是轉入下一個議題。這個沉默本身，也很值得觀察。後續是否出現軍售調整，賴總統是否可以過境，都會是關鍵指標。

美方要的是交易成果，中方要的是戰略底線。美方要把峰會講成農產品、能源、投資、芬太尼與伊朗問題的進展；中方則要把峰會講成美國必須尊重中國核心利益，尤其是台灣問題。

所以，這場峰會表面上氣氛很好，實際上雙方講的是兩套語言。川普說的是市場、訂單、投資與個人關係；習近平說的是主權、安全、紅線與大國秩序。

川普要的是交易共識。他談「中國皇后號」，談1784年美中貿易往來，談兩國關係歷史久遠，營造的是「美中可以一起賺錢」的氣氛。這個比喻比黑船艦隊溫和，但本質仍然是打開市場。十九世紀，美國用軍艦敲開日本大門；今天川普則帶著AI、半導體、金融、航空、農業與資本市場的企業艦隊進北京，目的還是希望中國重新向美國資本與科技開門。

但習近平要的是底線共識。他不急著先談企業訂單，而是先把台灣問題放到美中關係的核心位置。這不是外交禮貌，而是戰略排序。北京的訊息很清楚：貿易可以談，投資可以談，但台灣不能被美國當作交易籌碼。

第二天更小型、更深入的會晤更值得關注。第一天是紅毯、國宴、企業團與各自表述；第二天才可能是真正測試底線、交換條件、確認是否能形成進一步結論的時刻。

如果第二天仍然沒有聯合聲明，也沒有更具體的共同結論，那麼「川習共識」大概就會正式定調：各自表述，目標清楚，擱置爭議，修補關係，大家一起賺錢！

美中這組「大兩岸」，台海這組「小兩岸」，其實都在說同一件事：維持現狀，擱置爭議，避免失控。美國現在想跟北京修補關係、恢復交易、重新做生意。北京也願意在不放棄底線的情況下，穩定發展。

美中可以擱置爭議，是因為雙方都有牌，那台灣呢？這場牌局，還沒打完！我們繼續看下去！

▼這場峰會表面上氣氛很好，實際上雙方講的是兩套語言。川普說的是市場、訂單、投資與個人關係；習近平說的是主權、安全、紅線與大國秩序。（圖／翻攝 央視）

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