護病比提前實施是行政補課還是真改革？　別讓分階段成護理流失遮羞布

▲護理人力的流失，核心誘因在於「勞動價值與報酬的長期失衡」。政府若要挽回人才，這百億經費的運用應建立更透明的監測機制，甚至研議「專款直撥第一線人員帳戶」的可能性。（圖／記者李毓康攝）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

日前立法院三讀通過《醫療法》修正案，將「三班護病比」正式入法，這本應是護理環境邁向健全的里程碑。然而，衛福部先前公告兩年緩衝期、預計 117 年（2028 年）實施的決策，引發基層對於「政策期票化」的強烈不安。或許是體察到民意的高度關注，賴清德總統於護師節慶祝大會上宣示時程提前，改於 116 年（2027 年）520 分階段實施。

從「延後兩年」縮短為「提前一年」，這項時程上的調整，究竟反映了行政機關對勞權的真實重視，抑或僅是因應社會壓力的應急補丁？

實施期程的彈性是行政必要 還是溝通落差？

原本衛福部主張 117 年才上路，理由在於擔憂冬季疫情衝擊與護理人力流動的穩定性。然而，從部長與基層對話引發爭議，到總統親自定調提前，前後僅約一週的時間差，說明了原先設定的「緩衝期」在行政執行上具備相當的調整空間。

雖然提前實施值得肯定，但「分階段實施」五個字卻引發基層擔憂。若分階段的邏輯仍以「大型醫學中心」先行，是否意味著基層與偏鄉醫院的護理師，仍需在資源分配的末端持續面對高強度的工作負荷？政府必須釐清，所謂的階段性，不應成為部分醫療場域轉型怠速的理由。

批判一、建立「直撥入帳」機制 確保百億資源落實基層

賴總統承諾挹注百億經費推動「護理人力 12 項整備策略」。在政策落實上，政府必須正視過去基層反映的「資源傳遞耗損」問題。過去政府提供的補貼，若僅撥付予院方管理，在缺乏透明分配機制的情況下，第一線人員往往難以感受到實質的薪資結構改善。

護理人力的流失，核心誘因在於「勞動價值與報酬的長期失衡」。政府若要挽回人才，這百億經費的運用應建立更透明的監測機制，甚至研議「專款直撥第一線人員帳戶」的可能性。唯有確保資源直接對接勞動力，才能避免政策美意在繁瑣的行政流程中被稀釋。

批判二、強化第三方監督 讓護病比數據不再是「虛幻」

賴總統提到將成立「醫療人力精進研究小組」來取代諮詢委員會。然而，若監督權力仍高度集中於行政機關，而缺乏勞方工會或中立第三方的實質參與，各界難免憂慮護病比的統計是否能真實反映第一線的勞動壓力。

為了防止醫療機構在排班數據與實際負荷之間產生落差，政府應評估建立「第三方陪同稽核」或「公開透明的即時監測系統」。數據的真實性是法律尊嚴的基石，若沒有嚴謹的監督配套，法律入法恐將淪為紙上的宣示。

給政府的具體建言 以實質配套消弭「期票」焦慮

為了確保 116 年 520 的宣示不再是另一張延期兌現的支票，政府應在一年內完成以下關鍵配套：

具體作為 建議執行重點 階段性達標獎勵 針對提前達成目標的醫療院所，應給予實質健保給付加成；對進度落後者則應加強輔導與裁罰。 津貼發放透明化 建立可供護理師查核的津貼申領平台，確保專案補助不被挪用於院內其他行政開銷。 擴大基層參與度 「醫療人力精進研究小組」中，護理代表應具備工會或基層實務背景，且參與比例應制度化。 醫療稅制改革 應加速研議提高醫護加班費及夜班補貼的免稅額度，讓實質所得增加成為留才的誘因。

回歸專業尊重 拒絕政治博弈

總統的宣示展現了行政權的回應力，但也側面證實了時程縮短具備可行性。護理人員是台灣醫療體系的脊樑，當脊樑疲憊不堪，受害的是全民的健康權益。

我們期待的行政機關，應是能以「專業尊嚴」為前提解決困境的領導者。提前一年實施不是政府的施捨，而是補救遲到正義的必要之舉。請衛福部收回政治算計，以實質的配套措施，還給護理界一個看得見、領得到、留得下的職場環境。

▼提前一年實施不是政府的施捨，而是補救遲到正義的必要之舉。請衛福部收回政治算計，以實質的配套措施，還給護理界一個看得見、領得到、留得下的職場環境。（圖／記者洪巧藍攝）

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