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誰在替大戶用電買單？　能源成本的沉默轉嫁

我們想讓你知道…在面對未來電力需求時，或許應回到一個更基本的問題：用電不只是權利，更是一種應被制度化的責任與成本。

▲。（圖／記者周宸亘攝）

▲從用電結構來看，台灣住宅部門用電約占兩成，屬於基本民生需求；產業部門則占大宗，其中製造業與服務業合計已超過三分之二。（圖／記者周宸亘攝）

●林仁斌／台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授

台灣的能源政策討論，長期聚焦在「要發多少電」：發展再生能源、擴建天然氣，或評估核電重啟。然而，在這些看似務實的討論背後，一個更關鍵的問題卻長期被忽略—當用電需求不斷增加，成本究竟由誰承擔？

能源政策不應只問「要發多少電」　更應回到更根本問題「為誰而發」

現實是，在現行制度下，新增電力需求所帶來的成本，往往並未由主要用電者承擔，而是透過電價、財政與制度安排，被分散到整體社會。換言之，當部分產業快速擴張用電時，其所帶來的風險與代價，並不是「由使用者負擔」，而是由全民共同買單，卻少有公共討論正面面對這個問題。

在日常生活中，資源分配必然有所取捨。家庭支出需依優先順序安排，必要開支優先，其他消費則可調整。然而在電力政策上，卻常將所有需求視為必須滿足，甚至預設需額外保留備載容量。當需求被視為無上限，供給便只能被動擴張，最終轉化為更高的成本與風險。

從用電結構來看，台灣住宅部門用電約占兩成，屬於基本民生需求；產業部門則占大宗，其中製造業與服務業合計已超過三分之二。近年半導體與人工智慧產業快速發展，更帶動顯著的新增用電需求。這些需求往往被視為經濟發展的必要條件，但其背後的成本與風險，卻未必被完整討論，甚至往往被視為理所當然。

為支應用電成長，必須持續投資電廠、電網與相關基礎設施，同時承擔空氣污染、碳排放與能源安全壓力。在現行制度下，這些成本多透過電價、財政與環境成本分散於全民，而非依實際用電結構進行更精細的分配。

更現實的是，近年因國際燃料價格上升與電價未完全反映成本，台電已累積數千億元虧損，實質上等同由全民承擔電力體系的差額成本。

國際上，類似問題已逐漸受到重視。以美國為例，隨著資料中心用電快速增加，部分地區開始要求大型用電戶承擔新增電力與電網成本。相關機制強調，新增需求不應再無差別轉嫁至一般用戶，而應由受益者承擔相應責任。多家大型科技企業亦透過長期購電協議或自行投資電力設施，參與供給端的成本分擔。這樣的制度轉變，揭示了一個關鍵原則：電力需求不應被無條件滿足，而必須與責任對應。

相較之下，台灣目前仍以供給擴張作為主要回應方式。由電力公司承擔投資壓力，電價又難以充分反映成本，長期將形成結構性的負擔失衡。若缺乏相應調整機制，將不利於能源轉型的永續性與公平性。

因此，能源政策不應只問「要發多少電」，更應回到一個更根本的問題：「為誰而發」。民生用電的穩定供應固然應優先保障，但對於高耗能產業的新增需求，亦應透過制度設計，引導其承擔相應成本，例如電網投資分攤、差別化電價與需求管理機制。

能源轉型不僅是技術選擇，更涉及資源分配與責任界定。當需求持續擴張而缺乏約束，供給端再如何努力，仍將難以追上需求成長，環境與財務壓力也將持續累積。 因此，在面對未來電力需求時，或許應回到一個更基本的問題：用電不只是權利，更是一種應被制度化的責任與成本。

▼民生用電的穩定供應固然應優先保障，但對於高耗能產業的新增需求，亦應透過制度設計，引導其承擔相應成本，例如電網投資分攤、差別化電價與需求管理機制。（示意圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

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