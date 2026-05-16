日本確保美原油的關鍵轉折

▲2026年3月19日舉行的日美峰會。（圖／X／高市早苗）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年3月19日舉行的日美峰會，在全球能源市場因荷姆茲海峽緊張局勢而劇烈動盪之際，成為國際矚目焦點。日本作為高度依賴中東原油的經濟大國，正面臨荷姆茲海峽運輸幾近中斷的嚴峻挑戰。此次峰會中，日本政府將「確保美國產原油供應」明確定位為當務之急，並向美方提出具體合作方案。雖然整體會談方向符合日本預期，首相高市早苗在川普（Donald Trump）面前也穩健完成外交攻防，但從會後公布細節來看，在原油供應的短期現實與中長期布局之間，以及雙方對投資優先順序的認知上，仍存在需要持續協商的微妙差距。

荷姆茲海峽陰影下的外交攻防

當時美國在峰會中明確要求日本對荷姆茲海峽的安全維護做出更積極貢獻。 川普在會談中直言，美國在日本駐紮大量軍隊並投入巨額資金，因此對於日本在伊朗紛爭中採取更深入行動「不會感到驚訝」，並期望日本扮演更主動角色。這番言論直接回應當前荷姆茲海峽運輸受阻對全球能源市場的衝擊，尤其點出高度依賴該海峽原油運輸的日本，理應積極確保船舶的安全航行。這種將安全保障與能源供應直接掛鉤的論述，顯示美國希望將日本拉入更實質的區域安全行動中。

面對美國壓力，高市首相展現謹慎但務實的態度。 她在會談中未直接回應是否派遣艦艇的具體要求，而是強調「會在日本的法令範圍內，清楚說明能做與不能做的事」。這反映出日本一方面需顧及美國期待，另一方面也受國內法規與民意對海外派兵限制的約束。會後，荷姆茲海峽的具體應對措施仍列為持續協商項目，顯示這個議題將成為日美後續對話重點，其最終解決方案不僅影響區域安全格局，也將直接牽動日本能源進口穩定。

美國原油 短期現實與中長期戰略

將確保美國產原油供應定位為「當務之急」，反映日本當前能源困境的急迫性。 日本原油進口超過7成需經過荷姆茲海峽，當該海峽運輸幾近停擺時，國內原油儲備與經濟活動穩定立即面臨巨大壓力。

在峰會中，日本向美方提出兩項具體方案：一是鼓勵日本企業擴大對阿拉斯加原油增產的投資，以換取增產部分的優先供應權；二是提出建立「日美共同事業」，將日本採購的美國原油進行聯合儲備。這些提案旨在短期內緩解日本對中東原油的過度依賴，並在美國能源生產擴張過程中確保日本的優先取得權。

然而，日本要順利取得美國原油，恐怕必須付出相當代價，且短期內難以完全替代中東供應。 日本方面提出的共同備蓄事業，具體框架雖未明朗，但可能涉及日本購買的美國原油由日美共同管理，美國在必要時可優先動用。這意味日本若要確保美國原油供應，很可能需要在價格或投資條件上做出對美方更有利的讓步。

此外，美國原油增產需要時間，無論是頁岩油或阿拉斯加大規模開發，都無法立即解決日本燃眉之急。美國本身也面臨國內汽油價格高漲壓力，政府在承諾擴大石油出口時，必須考量國內民意反彈風險。短期的替代調運面臨諸多課題，日本當前的原油調運仍將持續聚焦於伊朗情勢與荷姆茲海峽的航行安全。

對美投資的優先順序差異

峰會中公布的對美投融資第二彈方案，呈現日美雙方在投資優先順序上的微妙差異。 日本政府宣布的第二波投資計畫，主要包括在田納西州與阿拉巴馬州建設小型模組化反應爐，以及在賓夕法尼亞州與德克薩斯州興建天然氣發電廠，總額達730億美元。連同第一波投資，日本對美投融資已有約97.5%集中在發電相關項目。

這種高度集中的投資結構，符合美國希望藉外資擴大國內電力供給、緩解電價上漲的迫切需求，尤其是在賓州、德州等關鍵州，此類投資被視為應對通膨、爭取選民支持的重要政績。

然而，日本期望在經濟安保領域獲得的投資項目，未能在此次峰會中獲得同等重視。 峰會前，日本媒體曾報導包括顯示器、銅冶煉、蓄電池等經濟安保相關投資案件可能成為會談焦點，但最終未納入正式合意項目。這顯示對美國政府而言，快速緩解國內通膨壓力、確保電力供應穩定的迫切性，壓過了對長期供應鏈重組的戰略考量。

日本政府期待透過投資強化自身在半導體、重要礦物等領域的供應鏈韌性，但美國現階段更看重能立即緩解國內經濟痛點、並在即將到來的中期選舉中轉化為政治紅利的基礎建設投資。這種優先順序的錯位，意味日本在推動經濟安保相關投資時，需要更明確將這些項目與美國國內的能源、就業等核心利益連結。

重要礦物供應鏈的關鍵布局

此次峰會的另一項重要成果，是日美就重要礦物的供應鏈強化達成具體行動計畫。 雙方同意針對重要礦物建立最低價格等制度框架進行協商，並同時公布包括銅、鋰等在內的一系列具體資源開發項目。這項合作直接回應全球關鍵礦物供應鏈高度集中於中國大陸的風險。

近年來，中國大陸多次透過出口管制影響稀土等關鍵礦物的全球供應，對包括日本在內的許多國家構成經濟安全威脅。日美此次合作，正是希望透過制度設計與具體投資並行的雙軌策略，建立不受中國大陸控制的穩定供應鏈。

從制度到執行，這項合作標誌著日美在經濟安保領域的協作進入更務實階段。 行動計畫不僅停留在政府協商層面，更直接點名具體資源開發企業與項目，顯示雙方有意將政策支持轉化為實際供給能力。在降低對中國大陸依賴的目標下，制度面整備將聚焦如何透過最低價格導入與公共資金支持，促進民間企業的設備投資。同時，資源開發需要較長週期，具體項目的支援必須同步推進，這顯示日本在經濟安保領域正採取多層面並進的應對策略。

結語

綜觀此次日美峰會，日本在確保能源供應與深化同盟關係上取得階段性進展，但也清楚意識到自身在短期現實與中長期戰略之間必須做出的權衡。將美國原油列為當務之急，成功打開能源供應多元化的政策大門，但代價可能是更高的採購成本、更複雜的聯合儲備安排，以及在荷姆茲海峽安全問題上承擔更大責任。

對美投資重心明顯偏向美國國內能源與政治需求，顯示日本在推動自身經濟安保議程時，必須更巧妙地將國家利益包裝成美國也能立即受益的合作方案。在重要礦物領域，日美聯手建立去風險化供應鏈的藍圖已然成形，但從政策協商到實際產出，仍有漫長且充滿變數的道路。

雙方在原油供應細節、投資項目的進一步擴展，以及經濟安保制度的具體落實上，仍將持續進行複雜且影響深遠的協商。

▼綜觀此次日美峰會，日本在確保能源供應與深化同盟關係上取得階段性進展，但也清楚意識到自身在短期現實與中長期戰略之間必須做出的權衡。（圖／X／高市早苗）

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