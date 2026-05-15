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檢視「川習會」　美中難有大交易下的戰略競逐與對台意涵

我們想讓你知道…此次「川習會」雖然降低短期緊張氣氛，但並未改變美中結構性競爭本質，雙方都意識到衝突代價過高，因此尋求建立或恢復可以溝通的渠道，但是雙方同樣不願在核心利益上退讓。未來的美中關係，將不是全面合作，也不是全面冷戰，而是一種「競爭中管理風險」的互動關係。

▲。（圖／路透）

▲這場峰會真正的目的，並非建立全面合作，而是在競爭格局下尋求「可控對抗」的管理機制。（圖／路透）

●吳瑟致 ／台北海洋科技大學助理教授、台灣智庫諮詢委員

美中關係在歷經關稅戰、科技戰、供應鏈重組、台海危機以及俄烏戰爭後的全球地緣政治重構之後，「川習會」再度成為國際焦點；尤其川普重返白宮後，其對中政策究竟會延續第一任期的強硬競爭路線？還是回到強調「交易式外交」的務實協商模式？勢必牽動整個印太安全局勢；相對的，中國則透過高規格接待川普，試圖向外界展現北京仍具備與華府平起平坐的能力，並藉此穩定中國當前日益惡化的外部環境。

然而，若從國際關係理論與戰略互動角度檢視此次峰會，可以發現這場「川習會」其實是呈現典型的「開高走低」態勢；雙方雖然透過領袖外交釋放善意，但在權力結構、國際秩序、台灣問題與安全認知等核心議題上，依然存在深層矛盾。換言之，這場峰會真正的目的，並非建立全面合作，而是在競爭格局下尋求「可控對抗」的管理機制。

從現實主義（Realism）理論來看，美中競爭本質上是權力轉移（Power Transition）的結果，美國作為既存的全球霸權，面對中國快速崛起，自然會採取圍堵與平衡策略；中國則希望透過經濟、軍事與外交實力的提升，爭取更大的國際主導權。因此，美中之間的結構性矛盾，不會因一次峰會而化解。

北京高規格接待川普　權力轉移下的戰略試探

此次中國對川普採取高規格接待，從官方媒體宣傳、領導人互動到會談安排，都有意營造「中美關係重新穩定」的氛圍；然而，若從國際政治中的「象徵性外交」角度來看，這種高規格接待，其實不只是禮儀安排，而是具有明確戰略目的。

首先，中國當前面臨嚴重的內外壓力，對內包括房地產危機、地方債務、消費疲弱、青年失業率升高與外資撤離等問題，使中國經濟進入結構性放緩階段；對外則面對美國持續推動科技管制、供應鏈去中化與印太安全聯盟強化，綜觀這種情況下，北京需要降低外部衝突風險，以爭取內部調整空間。

因此，習近平對川普釋出善意，某種程度上反映中國當前「穩外部、保內部」的戰略思維，尤其川普向來偏好個人領袖互動，中國自然希望透過高規格接待，建立雙方的政治互信，甚至試圖影響川普未來對中政策。

然而，美國並不會因領袖互動而改變其對中競爭本質，從新現實主義（Neorealism）觀點來看，國家行為最終仍受制於國際體系中的權力結構，而非單純領導人好惡；換言之，川普即使強調交易外交，其核心仍是「美國利益優先」，因此，美方真正關心的仍是中國是否願意在科技、貿易、安全與區域秩序上做出讓步。

質言之，這場美中峰會表面是互釋善意，實際則是雙方對彼此底線的戰略試探，中國希望測試川普是否願意調整科技封鎖與台灣政策；美國則試圖確認中國是否會持續挑戰美國主導的國際秩序。

對台灣而言，面對「川習會」及美中談判的發展，必須要審慎避免陷入「疑美論」與「交易論」，台灣社會部分輿論容易將川普的交易性格，直接解讀成「台灣可能被交易」；然而，這種觀點忽略了美國對台政策已逐漸制度化與戰略化。

近年美國國會對台支持、印太戰略布局、美日澳菲安全合作，以及半導體供應鏈安全，都顯示台灣已成為美國印太戰略的重要環節；換言之，台灣問題早已超越單純外交交易，而是涉及美國整體區域戰略利益。

基於此，台灣真正需要警惕的，不是單一領導人的言論，而是如何持續強化自身在國際供應鏈、安全體系與民主同盟中的戰略價值。

台灣問題的戰略困境　安全困境與認知對抗

此次會談中，習近平再次強調「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，並聲稱「台獨與台海和平水火不容」，這其實是北京長期以來的戰略邏輯，將台海緊張歸咎於台灣與美國，而非中國自身的軍事擴張與對台威脅。

從安全困境（Security Dilemma）理論來看，美中在台灣問題上的對立，正是典型的互疑循環。中國認為，美國透過對台軍售、印太戰略與盟友合作，正在掏空「一中原則」，甚至阻止中國完成「國家統一」；但美國則認為，中國軍事擴張與對台施壓，正在破壞台海現狀，威脅區域安全。因此，雙方都認為自己是在「防衛」，卻同時被對方視為「挑釁」。

更值得注意的是，川普在會中並未直接回應習近平的台灣論述，這種刻意模糊，其實反映美方不願接受北京設定的政治框架，因為對美國而言，不是以「中國內政」來看待台海議題，而是台灣的地位牽涉民主價值、區域安全與全球供應鏈的問題；特別在半導體產業上，台灣更是全球科技戰略核心，倘若中國取得對台控制權，不僅將改變第一島鏈戰略平衡，也可能衝擊全球高科技產業秩序。因此，美國不會輕易接受中國片面改變現狀。

基於此，台灣需要強化的認知是強化嚇阻才是維護國家安全的硬道理，而非依賴模糊善意混淆和平的本質。然而，台灣社會常陷入兩種極端：一種認為美國一定會保護台灣；另一種則認為美國最終會放棄台灣。

事實上，國際政治從來不是情感問題，而是利益與能力問題，因此台灣真正需要建立的是「可信嚇阻」（Credible Deterrence）能力，包括提升國防自主、強化不對稱作戰能力、深化與民主盟友合作及建立社會韌性，唯有讓中國理解對台動武成本極高，才能真正降低戰爭風險；換言之，台海和平從來不是來自中國的善意，而是來自有效嚇阻。

▼川普在會中並未直接回應習近平的台灣論述，這種刻意模糊，其實反映美方不願接受北京設定的政治框架，因為對美國而言，不是以「中國內政」來看待台海議題，而是台灣的地位牽涉民主價值、區域安全與全球供應鏈的問題。（圖／路透）

▲▼（圖／路透）

美中期待溝通　危機管理而非戰略和解

此次「川習會」另一個重要訊號，是美中國防部長赫格塞斯與董軍同時參與相關安全談判，這代表雙方都意識到，美中軍事風險已經進入高危險階段，尤其近年包括台海、南海與東海在內的印太海域，美中軍機與軍艦近距離接觸事件頻繁增加。

學理上，從危機管理理論（Crisis Management Theory）來看，當兩大強權缺乏有效溝通機制時，小規模意外事件就可能快速升高為重大軍事衝突。因此，美中恢復軍事對話，本質上是建立「護欄機制」（Guardrails），避免競爭失控。

然而，這並不代表雙方已建立真正互信，因為目前美中仍存在典型的「戰略互疑」，美方擔憂中國軍事現代化與對台壓迫，中國則認為美國正透過印太聯盟圍堵中國；更麻煩的是，中共軍方近年高層頻繁遭整肅，包括火箭軍與軍委系統的人事異動，都讓外界質疑中國軍方決策透明度與穩定性，這使美國即使恢復雙方軍事對話，也難以真正信任北京。可以說，美中軍事互動的目的，不是建立安全合作，而是避免「擦槍走火」。

從區域形勢及中國的戰略意圖來看，台海仍是最危險熱點，對台灣而言，這代表台海風險並未下降，而是進入「高壓可控」狀態；也就是美中雙方都不希望立即開戰，但軍事活動頻繁，反而增加誤判風險。

因此，台灣必須強化危機應變能力，包括民防、資訊韌性、基礎設施保護與全民安全意識；同時也必須持續與美日等民主國家建立安全合作網絡，因為未來台海若發生危機，很可能不是來自計畫性全面戰爭，而是某次軍事意外、灰色地帶衝突或認知誤判所引發。

小結

習近平在「川習會」中提到「修昔底德陷阱」與「中美建設性戰略穩定關係」，這反映中國當前對外戰略的重要轉變。

所謂「修昔底德陷阱」，是指新興強權崛起時，容易與既有霸權產生衝突，而習近平在川普面前強調此概念，其實是希望向美國傳達中國並不希望全面對抗，而是希望建立「共存模式」；然而，若從攻勢現實主義（Offensive Realism）角度來看，美中競爭很難真正避免，因為中國崛起後，自然希望擴大其區域影響力；而美國作為既有霸權，也不可能輕易放棄印太主導權。

檢視北京現在的策略，其實是在美中之間展現「鬥而不破」的態勢，在政治、經濟、科技與軍事上持續競爭，但避免真正爆發全面衝突；這背後最主要的原因在於中國當前內部壓力升高，習近平需要穩定外部環境，以避免內部經濟與社會問題進一步惡化，也就是說，中共雖然維持強硬民族主義論述，但實際上更重視風險控管。

美中之間呈現長期競爭關係已是常態，台灣必須認知美中競爭不會短期結束，而會牽動未來國際秩序的發展。因此，台灣不能將安全寄託於「美中和解」，也不能期待中國內部問題會自動降低威脅；相反地，台灣更需要建立長期戰略韌性，包括國防、經濟、能源、資安與外交多元布局。

綜觀之，此次「川習會」雖然降低短期緊張氣氛，但並未改變美中結構性競爭本質，雙方都意識到衝突代價過高，因此尋求建立或恢復可以溝通的渠道，但是雙方同樣不願在核心利益上退讓。未來的美中關係，將不是全面合作，也不是全面冷戰，而是一種「競爭中管理風險」的互動關係。

對台灣而言，真正需要注意的，不是「川習會針對敏感議題的進退」，而是美中競爭是否進入新的管理模式，以及台灣如何在大國競逐下維持自身戰略利益與安全韌性，唯有持續提升自身實力與國際連結，才能在大國競逐之間維持安全與自主。

▼此次「川習會」雖然降低短期緊張氣氛，但並未改變美中結構性競爭本質，雙方都意識到衝突代價過高，因此尋求建立或恢復可以溝通的渠道，但是雙方同樣不願在核心利益上退讓。（圖／路透）

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