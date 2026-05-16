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美中競合無法脫鉤　川習會對台影響「短期難見、長期堪憂」

我們想讓你知道…美中競合關係無法脫鉤　川習會對台影響「短期難見、長期堪憂」美國與大陸無法脫鉤斷鍊的競合關係

▲▼ 「川習會」、北京、2026 。（圖／翻攝 央視）

▲2026川習會。（圖／翻攝 央視）

●楊穎超／銘傳大學通識中心副教授

當美國總統川普率領包括輝達黃仁勳、蘋果庫克、特斯拉馬斯克，以及花旗、Visa、萬事達卡等台人耳熟能詳之商界和科技業高層在北京進行國事訪問，國內外媒體熱議台灣是否成為兩強交易對象之際，曾稱自己是棋手非棋子的蔡英文前總統顧左右言他，賴清德總統噤口，國安單位則頻有發言人或匿名放話洗地，經濟部長甚至稱此訪問若有和緩美中關係效果，對台經貿影響也有限。你相信嗎？

美國與大陸無法脫鉤斷鍊的競合關係

筆者不僅對民進黨政府目前的相關政策彈性有疑，更認為經濟部長前述說法跟台灣1990年代後的經濟成長經驗不同。若非美中貿易關稅戰，台商其實不用選邊。他也看不出緩和時勢對誰有利。

即便美中關係和緩程度小到對台影響短期難見，長期仍堪憂，原因有以下兩點。

首先，川普的訪問充分展現東昇西降格局。此次川習會以某種奇特方式展開。美國一方面在脫離烏克蘭泥淖時再陷入伊朗戰場，弱化了川普訪問北京的底氣；另方面，川普帶著身價總和超過1兆美元的大老闆們到訪，看似霸氣，卻是奔著大陸市場去的。看實不看虛，懂門道者應能領會大國崛起的結構。

雖然大陸看似以逸待勞，卻也仍困於內需不振、科技發展受壓抑的窘境，所以會談重點在經貿與科技。此可從會前，由美國財政部長貝森特與中共國務院分管經濟的副總理何立峰在首爾會談看出。而白宮的川習會談摘要，則明指要強化雙方經貿合作，包括擴大美國企業進入中國大陸市場，以及中國大陸提高對美產業的投資。簡單一句話：美方需要中國大陸的錢。

其次，從大陸改革開放後的中美經貿交流史切入，今日場景似曾相識。1990至2001年前後，美國大型企業與金融界積極介入政府給予中國大陸永久正常貿易待遇（PNTR）、促成加入世貿組織（WTO）決策，當時美官員也與中共密切交流。但後來美國發現似乎在培養一個「國家資本主義競爭者」，產業則出現空洞化、競爭力越來越弱情況，因此認為大陸有時間優勢，急速鼓吹脫鉤斷鏈。

然而，此次訪問展現風向似乎又有些許調整了：美國總統帶著財團再次試圖敲開中國大陸大門。重要變化在於，鬥了這些年，美國知道想與大陸脫鉤斷鏈，未免不切實際，現在是美國自己也越來越使用國家力量扶植產業，仍要與中國大陸維持帶有競爭的合作。如果中共能從前次對美企業經驗學到更多共榮技巧，重新建立起企業關係網，就算「修昔底德陷阱」近在眼前，雙方的衝突也還是會受到核武時代與商業文化的限制。

川習會對台的可能影響

因此，由此次川習會看對台影響，至少有以下兩點。第一、美國可與中國大陸做生意，為什麼其他國家不行？對台灣難堪的是，美國國勢下降，雖想堅壁清野，卻還是要拿大陸的錢，甚至以盟邦為壑。台灣最近緊跟著美國走，結果讓自身晶片產業利基流失，支持非紅供應鏈，而且傳統農業產業被進逼。或許短期內移出的生產線獲利仍待磨合時，因為AI需求強而看不出影響，但台灣長期經濟前景恐怕難過。

第二、台灣若還是維持抗中路線，美中未來恐有「共管台灣」的默契。這次各界在川習會前，對台灣可能上菜單多表憂慮，如果台灣走的是平衡路線，又何至於讓習近平對美講出「台灣問題處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」的重話！只要東昇西降趨勢持續，台灣被交易機率就會越來越高，可以預見台灣若繼續堅持目前路線，生存空間將會因美內部鷹派力量與對中力量的消長更加限縮。

政策建議

在川普和習近平峰會後，筆者擬做如下建議：
一、 堅持以中華民國憲法為本的主體性，降低被捲入大國交易風險。
二、 經濟上避免單邊依賴，發產晶片外的潛力產業，善用中國大陸台商關係網，適度開放台灣不產的大陸產品，並以有效行動爭取加入區域經濟組織。
三、 建立跨世代、跨政黨的台灣長期戰略共識。

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

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